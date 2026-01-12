Salud

Hambre emocional: por qué recurrimos a la comida en momentos difíciles y cómo salir de ese círculo

Expertos en nutrición y psicología explican que la alimentación guiada por las emociones aparece ante el estrés o la tristeza y no por una necesidad física. Reconocer sus causas es clave para romper el ciclo

El hambre emocional convierte la comida en refugio ante el estrés y la ansiedad, al afectar tanto a jóvenes como adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar alivio en la comida tras un mal día, un momento de ansiedad o una pérdida se ha vuelto una escena frecuente en la vida moderna. El acto de comer, lejos de responder únicamente a una necesidad biológica, muchas veces se transforma en un refugio emocional frente a situaciones difíciles.

Esta conducta, conocida como hambre emocional, atraviesa generaciones y fronteras, afectando a adolescentes y adultos en todo el mundo, y dejando huellas profundas en la salud mental y física de quienes la experimentan.

Frecuencia y causas del hambre emocional

La Organización Mundial de la Salud, citada por Psicología y Mente, señala que más del 40% de los adultos reconoce haber comido por razones emocionales al menos una vez por semana, especialmente luego de situaciones de estrés o duelo. Este comportamiento es habitual tanto en jóvenes como en personas mayores.

La doctora Verónica Espinoza, nutricionista clínica y psicóloga, advierte: “El hambre emocional no busca nutrir el cuerpo, sino llenar un vacío interno que a menudo pasa desapercibido”, según declaraciones recogidas por Psicología y Mente. Esta relación disfuncional puede derivar en un ciclo de culpa, restricción y sobreingesta, perjudicando la autoestima y la salud física.

La Organización Mundial de la Salud reporta que más del 40% de los adultos come por razones emocionales al menos una vez por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos más graves, comer en respuesta a emociones puede evolucionar hacia trastornos alimentarios como la bulimia nerviosa, la anorexia o el trastorno por atracón. Psicología y Mente cita datos de la American Psychiatric Association, que indican que cerca del 9% de la población mundial experimenta algún tipo de trastorno alimentario a lo largo de su vida. Estos cuadros suelen estar asociados a depresión, ansiedad o antecedentes traumáticos.

Las investigaciones mencionadas por Psicología y Mente muestran que, en personas con atracones, se produce una hiperactivación del sistema dopaminérgico, el circuito cerebral del placer. Esto genera alivio inmediato al comer, seguido de culpa o vergüenza. La psicoterapeuta Mónica Rivas sostiene: “Los trastornos alimentarios dejan de ser un problema de voluntad o de dieta; representan expresiones emocionales en un cuerpo que busca control frente a circunstancias difíciles”.

La frecuencia del hambre emocional incrementa el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios como bulimia, anorexia o trastorno por atracón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la imagen corporal, Psicología y Mente destaca la relación entre insatisfacción y presión social. El consumo intensivo de redes sociales y los estándares de belleza impuestos incrementan el riesgo de dismorfia corporal y restricciones en la alimentación, en particular entre adolescentes y mujeres jóvenes.

Estrategias para abordar el hambre emocional

Para abordar este problema, el Centro de Bienestar Emocional Esencia propone diversas estrategias. La alimentación consciente facilita la reconexión con las señales corporales y ayuda a disminuir los episodios de ingesta impulsiva. La terapia cognitivo-conductual permite identificar emociones y pensamientos automáticos que desencadenan el hambre emocional, reduciendo la culpa y el impulso de comer.

La terapia cognitivo-conductual y la psicoeducación nutricional son estrategias claves para transformar la relación emocional con la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicoeducación nutricional se enfoca en desmontar creencias sobre “alimentos buenos o malos”, promoviendo una visión más flexible y saludable de la nutrición. Además, la terapia de aceptación y compromiso fomenta la autocompasión y la aceptación corporal, brindando apoyo al bienestar emocional.

Los grupos de apoyo presenciales o virtuales ofrecen un espacio de acompañamiento colectivo, lo que contribuye a romper el aislamiento frecuente en estos casos.

Recuperar la relación con la comida

El Centro de Bienestar Emocional Esencia resalta que sanar la relación con la comida resulta fundamental para alcanzar una conexión compasiva y saludable con el propio cuerpo.

Reconocer y respetar las propias emociones durante el acto de alimentarse transforma la manera en que se vive la comida. Cuando las emociones dejan de reprimirse o juzgarse, la alimentación pierde su carga de culpa y ansiedad, y se convierte en un acto de equilibrio y cuidado personal. Así, la comida deja de ser una fuente de sufrimiento para convertirse en una oportunidad de bienestar, autoaceptación y salud integral.

