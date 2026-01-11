Respiración guiada: qué beneficios tiene, cuándo ayuda y en qué casos conviene evitarla

Los ejercicios de respiración guiada aportan beneficios comprobados para la salud mental y física, según expertos en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios de respiración guiada se han convertido en una estrategia recomendada por especialistas en salud mental y física. Se emplean para manejar el estrés, la saluansiedad y fortalecer la conexión entre mente y cuerpo. Estas prácticas, respaldadas por investigaciones recientes y recopiladas por Women’s Health, requieren aplicación consciente y ciertas precauciones para garantizar la seguridad de quienes las practican.

A diferencia de la meditación, que se centra en observar pasivamente la respiración, los ejercicios guiados orientan la atención hacia el control voluntario del ritmo y la profundidad del aire, explicó la terapeuta Lauren Maher en declaraciones recogidas por Women’s Health.

Esta práctica puede modular el sistema nervioso, influir en el estado de ánimo y favorecer la autorregulación emocional. La psicóloga clínica Kate Cummins resaltó que, tanto para quienes enfrentan estrés laboral como para quienes abordan emociones en terapia, la respiración regular es una herramienta efectiva de recuperación.

Beneficios y precauciones

La activación del sistema nervioso parasimpático mediante ejercicios de respiración guiada puede disminuir significativamente la respuesta al estrés, confirmó Lauren Maher a Women’s Health.

Una revisión en adultos con ansiedad señaló que la respiración diafragmática es especialmente eficaz para reducir los síntomas ansiosos y mejorar el bienestar general.

Además, la respiración guiada, en combinación con prácticas como el canto, ha demostrado ser útil en el tratamiento de la depresión y el trastorno de estrés postraumático (TEPT), según estudios recientes.

En situaciones clínicas como la neumonía, practicar respiraciones lentas se asoció a niveles más bajos de interleucina-6, una proteína vinculada a la inflamación cardiovascular, lo que sugiere efectos positivos sobre la salud física.

También se ha documentado que las personas con dolor crónico pueden experimentar alivio y reducción del malestar al incorporar ejercicios de respiración en su rutina diaria, incluso con sesiones breves guiadas por audio.

Un beneficio adicional es el refuerzo de la interocepción, es decir, la capacidad de identificar y reconocer las sensaciones internas del cuerpo. Kate Cummins destacó que el desarrollo de esta conciencia favorece una mejor conexión entre mente y cuerpo y fortalece la capacidad de autorregulación emocional, facilitando respuestas más adaptativas ante el estrés y las emociones intensas.

Sin embargo, es importante considerar ciertas precauciones antes de comenzar a practicar ejercicios de respiración guiada. Cummins advirtió que personas con antecedentes de trauma pueden experimentar reacciones físicas intensas —como mareos, pánico o sensaciones que recuerdan experiencias pasadas—.

Por ello, Maher recomienda iniciar con técnicas suaves y avanzar de manera gradual, respetando el ritmo personal para evitar incomodidad o sobrecarga emocional.

Existen también contraindicaciones clínicas. La respiración guiada no se aconseja en casos de trastorno bipolar, esquizofrenia, psicosis, TEPT o trastorno obsesivo-compulsivo sensoriomotor, dado que puede desencadenar síntomas o malestar.

Además, Maher indicó que es fundamental consultar previamente a un profesional médico si se está embarazada, existen enfermedades cardíacas o respiratorias graves, antecedentes de accidentes cerebrovasculares u otras condiciones médicas de riesgo. Ante la aparición de síntomas como mareo, dolor o malestar, es prioritario suspender la práctica y buscar orientación profesional.

Consejos para empezar

Para quienes desean incorporar estos ejercicios en su vida cotidiana, Dana Errichetti recomienda dejar de lado la búsqueda de perfección y apostar por la constancia. Reservar algunos minutos diarios para practicar las técnicas que resulten más cómodas es suficiente para obtener beneficios.

Puede ser útil apoyarse en recursos como aplicaciones de mindfulness, vídeos instructivos o la guía de profesionales acreditados, ya sean instructores de yoga, terapeutas o especialistas en salud mental.

Si durante la práctica aparecen malestar, ansiedad o dificultad para respirar, los expertos de Women’s Health aconsejan detener la actividad y adaptar la técnica a las necesidades individuales. No existe una única forma correcta de practicar: la personalización y el autocuidado son claves para lograr una experiencia saludable y sostenible.

Transformar la respiración en una práctica consciente representa una oportunidad real para mejorar el bienestar integral, generando un espacio de autopercepción y equilibrio interno.