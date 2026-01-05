Los pasatiempos pueden favorecer la adopción de hábitos saludables y el desarrollo de la resiliencia, afirman los expertos

Psychology Today destaca que los pasatiempos pueden ser herramientas efectivas para la mejora personal sin esfuerzo deliberado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar la mejora personal suele asociarse con la creación de nuevos hábitos y el esfuerzo deliberado por cambiar. Sin embargo, según la Dra. Alice Boyes, experta en psicología, autora de The Anxiety Toolkit y colaboradora principal en Psychology Today, existen caminos menos directos, pero igualmente efectivos, para alcanzar una mayor autodisciplina.

Los pasatiempos, más allá de ser simples actividades recreativas, pueden actuar como motores de cambio personal. La American Psychological Association destaca que estos promueven el bienestar emocional, favorecen el desarrollo de habilidades de afrontamiento y contribuyen a una mayor autodisciplina. Además, resaltan que estas actividades pueden fortalecer la autoestima, reducir el estrés y mejorar la percepción de competencia, ya que permiten experimentar logros personales y establecer rutinas positivas

Al entregarse a una afición que resulta placentera o desafiante, muchas personas descubren que adquieren hábitos y actitudes que favorecen la disciplina, sin que este sea su objetivo inicial. Los pasatiempos ofrecen un espacio donde la superación personal ocurre como una consecuencia natural del compromiso y la dedicación.

En ocasiones, adoptar un pasatiempo implica dejar de lado hábitos poco saludables o contraproducentes. Por ejemplo, una persona que decide practicar escalada los fines de semana puede verse motivada a moderar el consumo de alcohol las noches anteriores, para disfrutar plenamente de la actividad al día siguiente.

Dedicar tiempo a un pasatiempo facilita adoptar nuevos estilos de vida y actitudes enfocadas en el bienestar y el crecimiento personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de cambio no proviene de la imposición, sino de la lógica interna del pasatiempo. Asimismo, aficiones que requieren inversiones económicas, como ciertos deportes o actividades artísticas, pueden llevar a una mejor organización de las finanzas, evitando gastos innecesarios que dificulten costear la afición. Cuando una actividad se convierte en prioridad, los comportamientos negativos tienden a desaparecer de manera progresiva.

Rutinas y estructura cotidiana

El establecimiento de rutinas es otro efecto colateral de los pasatiempos. Actividades que exigen regularidad, como cuidar de una mascota o practicar un deporte en horarios fijos, generan una estructura que puede organizar la vida cotidiana.

La Clínica Mayo señala que integrar pasatiempos en la rutina diaria ayuda a reducir el estrés, promueve la relajación y aporta estructura al día a día. Participar en actividades recreativas genera rutinas saludables, proporciona un sentido de logro y facilita la gestión de emociones negativas, lo que puede mejorar la autodisciplina y el equilibrio personal.

Por ejemplo, la tenencia de un perro puede llevar a integrar paseos diarios en la agenda, lo que no solo aporta beneficios físicos, sino que también fija un punto de orden en el día a día. Esta rutina, establecida alrededor de la afición, contribuye a la sensación de control y previsibilidad, elementos clave en el desarrollo de la autodisciplina.

La adopción de una mascota, como un perro, incentiva caminatas diarias que benefician la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos pasatiempos requieren la observancia estricta de normas y procedimientos de seguridad. Actividades como la escalada o la aviación recreativa obligan a sus practicantes a desarrollar una mentalidad orientada al rigor y la precaución.

Seguir protocolos para gestionar riesgos no solo garantiza la seguridad durante la actividad, sino que también fomenta la disciplina en otros ámbitos de la vida. El hábito de revisar equipos, seguir listas de comprobación y asumir responsabilidades puede transferirse a tareas cotidianas, promoviendo una actitud más disciplinada y meticulosa.

Esfuerzo físico y transformación personal

Practicar deportes o actividades que exigen esfuerzo físico o mental ayuda a mejorar la tolerancia al cansancio y la incomodidad. La exposición regular al esfuerzo durante el ejercicio permite distinguir entre sensaciones normales asociadas a la actividad física y señales de alarma reales.

Este aprendizaje resulta especialmente relevante para quienes experimentan ansiedad, ya que reduce la tendencia a evitar sensaciones corporales intensas. Estudios han evidenciado que participar en programas de ejercicio regular se asocia con una mayor disciplina en otras áreas, como la gestión doméstica, el cumplimiento de compromisos y la administración de recursos personales.

La práctica regular de deportes incrementa la tolerancia al cansancio físico y mental, clave para el bienestar general (Imagen ilustrativa Infobae)

Los pasatiempos pueden influir en la percepción que una persona tiene de sí misma. Adoptar una afición que requiere liderazgo, compromiso o trabajo en equipo puede transformar la autopercepción, reforzando la imagen de alguien responsable y disciplinado.

Cleveland Clinic explica que los pasatiempos no solo fortalecen la autoestima y la identidad, sino que también fomentan la resiliencia y el sentido de propósito. Asumir responsabilidades dentro de una afición o lograr metas personales refuerza la autopercepción positiva y puede facilitar la adquisición de hábitos saludables y disciplinados en otros ámbitos de la vida.

Por ejemplo, quienes asumen roles de liderazgo en actividades grupales, como pilotar una aeronave o coordinar un equipo deportivo, tienden a verse a sí mismos como personas capaces de asumir grandes responsabilidades. Esta transformación identitaria facilita la consolidación de hábitos disciplinados, ya que la conducta se alinea con la nueva imagen personal.

Obstáculos y recomendaciones

Integrar un pasatiempo en la rutina puede verse obstaculizado por las demandas laborales y otras obligaciones. Reservar un día a la semana para dedicarse a una afición ayuda a separar este tiempo de las responsabilidades, facilitando el inicio y el mantenimiento de la actividad.

Establecer una frecuencia semanal para los pasatiempos ayuda a separar este tiempo del resto de las responsabilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable evitar comenzar una nueva afición cuando se está agotado o saturado de tareas, ya que establecer la rutina inicial suele requerir más esfuerzo que mantenerla posteriormente. Darse espacio para explorar nuevas actividades incrementa la posibilidad de que el pasatiempo se integre de manera exitosa en la vida diaria.

La autodisciplina no siempre surge de la imposición de reglas estrictas o la búsqueda deliberada de hábitos. Encontrar una afición que despierte entusiasmo puede ser un camino más natural y sostenible hacia la mejora personal.

Al permitir que los pasatiempos moldeen comportamientos, rutinas e identidades, la autodisciplina aparece como un resultado emergente, más que como una meta a alcanzar forzosamente. Esta vía indirecta, centrada en el disfrute y el aprendizaje, puede resultar más efectiva y gratificante para quienes buscan crecer y desarrollarse.