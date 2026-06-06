Cómo es la dieta nórdica: la alternativa que favorece la salud cardiovascular y previene enfermedades crónicas

La dieta nórdica se basa en alimentos integrales, de temporada y de origen vegetal, y se presenta como alternativa a la dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta nórdica, un patrón alimentario propio de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, se reconoce por su enfoque en alimentos integrales, de temporada y de origen vegetal. Es valorada como alternativa a la nutrición mediterránea por sus beneficios para la salud y la sostenibilidad.

Este estilo de alimentación está centrado en vegetales, cereales integrales, pescados grasos, legumbres, frutos secos, productos lácteos bajos en grasa y aceite de colza, originarios de los países escandinavos. Este modelo, flexible y adaptable en cualquier parte del mundo, fomenta la reducción de alimentos procesados y azúcares añadidos, y está respaldado por estudios que asocian su seguimiento con menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y cardiovasculares, y con mejoras en el peso y la calidad del sueño.

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Qué es la dieta nórdica y qué alimentos son clave

Surgida en 2004 por el trabajo conjunto de nutricionistas, científicos y chefs, la dieta nórdica se inspira en tradiciones alimentarias escandinavas adaptadas a condiciones de clima frío. Comparte principios con la dieta mediterránea, pero se diferencia en componentes clave, por ejemplo, al priorizar el uso de aceite de colza y alimentos típicos de la región, detalló National Geographic.

En opinión de expertos citados por Harvard, aunque ambos planes alimentarios presentan ventajas similares en términos de bienestar y salud, la versión escandinava destaca por basarse en productos locales y de temporada, fomentando una menor presencia de carnes procesadas, carnes rojas no magras, azúcares añadidos y sal. El corazón de la dieta está constituido por vegetales y frutas, especialmente bayas como arándanos, frambuesas y arándanos rojos, así como manzanas y peras. Hortalizas de raíz y verduras crucíferas como la coliflor y el repollo también son pilares, según Cleveland Clinic.

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El patrón alimentario de la dieta nórdica prioriza vegetales, cereales integrales, pescados grasos, legumbres, frutos secos, lácteos bajos en grasa y aceite de colza (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos se suman cereales integrales disponibles en panes como el Rugbrød danés y en galletas integrales de la zona. El pescado graso, como el salmón, arenque, caballa y sardinas, es fuente primordial de ácidos grasos omega-3, mientras que mariscos locales se recomiendan siempre que estén accesibles.

Las legumbres (lentejas, guisantes, habas) y los frutos secos proporcionan fibra y proteínas, fortaleciendo el perfil vegetal de la dieta. El aceite de colza es el preferido para cocinar y aderezar debido a su aporte de grasas saludables y de ácido alfa-linolénico, un omega-3 vegetal, indica Harvard. Entre los lácteos, destacan los productos bajos en grasa, como el skyr islandés y el kéfir, que complementan desayunos y platos principales. El consumo de huevos y carnes magras de caza se sugiere con moderación, y la carne roja no magra solo de forma ocasional.

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De igual manera, la dieta aconseja limitar los alimentos procesados, azúcares añadidos y sal, favoreciendo preparaciones sencillas con alimentos naturales, según datos de Cleveland Clinic.

Beneficios para la salud y el medio ambiente

La evidencia sobre los efectos de la dieta nórdica es robusta y en crecimiento. Un análisis de 47 estudios, publicado en 2025, concluyó que los individuos que siguen este patrón registran un 22% menos de riesgo de muerte prematura por cualquier causa, un 16% menos de riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular y un 14% menos de riesgo de morir por cáncer.

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La dieta nórdica también mostró efectos sobre el peso corporal, la calidad del sueño, el rendimiento físico y la prevención de la discapacidad en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios se relacionan con el alto contenido en antioxidantes, fibra dietética y ácidos grasos omega-3, así como con el bajo índice glucémico de alimentos como los cereales integrales. Otro estudio, respaldado por National Geographic, asocia este patrón con disminuciones en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, colesterol LDL (“malo”) y presión arterial. También se documentan mejoras en peso corporal, calidad del sueño y rendimiento físico, factores clave para prevenir la discapacidad en la vejez.

Otro hallazgo, publicado en Scientific Reports, mostró un 58% menos de riesgo de desarrollar enfermedad del hígado graso no alcohólico y la misma reducción en probabilidad de padecer diabetes tipo 2 en quienes mantienen este patrón. El impacto ambiental es otro aspecto fundamental. Favorecer productos locales y de estación reduce el transporte, las emisiones y la huella ecológica, resalta Harvard. El uso de legumbres y verduras promueve una producción alimentaria eficiente y sostenible.

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Además, las propiedades antiinflamatorias resultantes del consumo de alimentos integrales y antioxidantes contribuyen a regular hormonas, el apetito y el metabolismo, según Cleveland Clinic. Así, la dieta nórdica demuestra efectos que superan la suma de sus ingredientes. Elegirla es una manera de potenciar la vitalidad y prolongar los años de vida saludable, permitiendo disfrutar plenamente cada etapa.

Cómo seguir y adaptar la dieta nórdica

Más que un régimen estricto, se presenta como un conjunto de recomendaciones flexibles, adaptables a la disponibilidad local. Según Cleveland Clinic, el enfoque funciona como una guía que se puede sostener en el tiempo y que se adapta a las necesidades de cualquier persona.

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La dieta nórdica reduce alimentos procesados, azúcares añadidos, sal y carne roja no magra para sostener un perfil alimentario más natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible adoptar este patrón fuera de Escandinavia, escogiendo alimentos de temporada y de origen local. Por ejemplo, las bayas autóctonas pueden sustituirse por otras frutas frescas del entorno; el pan de centeno tradicional puede reemplazarse por variedades integrales con semillas disponibles en comercios locales, afirma Harvard. Para quienes buscan opciones accesibles y prácticas, el uso de vegetales y pescados congelados o enlatados es válido, ya que mantienen sus propiedades nutricionales y ayudan a evitar el desperdicio.

Especialistas de Cleveland Clinic añaden que este plan puede adaptarse sin complicaciones a personas veganas o vegetarianas, incrementando el consumo de vegetales y excluyendo productos de origen animal sin perder el perfil saludable.

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