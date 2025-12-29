Una mujer de 40 años murió por hantavirus en Santa Fe: síntomas y cómo prevenir una enfermedad que aún no tiene cura

El diagnóstico de hantavirus se confirmó por laboratorio, lo que activó de inmediato los protocolos de control en la zona

Una mujer de 40 años murió en la localidad de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras haberse confirmado su diagnóstico de hantavirus en el hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria.

El caso, informado por medios de prensa locales y por el propio esposo de la víctima, en declaraciones a radio Cadena 3, ocurrió pocos después de que Salta informara la semana pasada cinco muertes por la misma enfermedad en lo que va del año, según datos del Ministerio de Salud Pública de esa provincia. Este contexto ha llevado a las autoridades sanitarias de ambas provincias a intensificar las recomendaciones de prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

La víctima, identificada como Alejandra Caciarelli, residía en el barrio Las Casuarinas de Ibarlucea. De acuerdo con información de Rosario3 y La Capital de Rosario, comenzó a manifestar síntomas gripales el 23 de diciembre. Entonces presentó fiebre y dolores musculares.

Su cuadro se agravó rápidamente y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde murió el 25 de diciembre. El diagnóstico de hantavirus se confirmó por laboratorio, lo que activó de inmediato los protocolos de control en la zona y la notificación a la provincia de Entre Ríos, ya que la paciente había pasado tres semanas previas en una cabaña en la ciudad de Victoria. Las autoridades estiman que el contagio pudo haberse producido tanto en Entre Ríos como en Ibarlucea, por tratarse ambas de áreas endémicas.

En diálogo con Radio Cadena 3, Lisandro, esposo de la mujer fallecida, relató que la confirmación oficial del diagnóstico le fue comunicada el sábado pasado. Subrayó la importancia de la prevención en comunidades pequeñas y rurales, donde el contacto con el ambiente natural y la presencia de roedores es frecuente. Mencionó que la familia mantenía prácticas habituales de control de plagas, pero advirtió sobre la letalidad del virus y la necesidad de reforzar las medidas de precaución, especialmente para los niños y vecinos cercanos.

La provincia de Santa Fe ya contabiliza 13 casos positivos en 2025, con tres muertes atribuidas al hantavirus, de acuerdo con La Capital de Rosario.

Las autoridades insisten en la eliminación de plagas transmisoras ante la ausencia de vacunas que prevengan la enfermedad o tratamientos específicos que puedan curarla.

En el plano nacional, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado por el Ministerio de Salud de la Nación la semana pasada, reportó 66 casos confirmados y 21 muertes asociadas al hantavirus en el país entre enero y noviembre de 2025, con una tasa de letalidad del 32%.

Salta contabilizó 12 contagios confirmados y cinco fallecidos, dos de ellos ocurridos en diciembre. La distribución regional indica que el 64% de los casos se registró en la región Centro, el 21% en el Noroeste, el 11% en el Sur y el 5% en el Noreste. El documento oficial señaló que más de la mitad de los pacientes tuvo antecedentes de contacto con roedores o sus excretas, y un 35% residía en viviendas rurales.

Qué es el hantavirus y cómo prevenirlo

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el hantavirus es una zoonosis de origen viral que se transmite principalmente por inhalación de partículas presentes en la orina, saliva o heces de roedores infectados, especialmente el ratón colilargo. El contagio suele producirse en viviendas, galpones y depósitos rurales, o durante la limpieza de ambientes cerrados infestados. Aunque la transmisión persona a persona es rara, existen antecedentes vinculados al virus Andes.

El inicio de la enfermedad presenta síntomas que suelen confundirse con un cuadro gripal:

Fiebre superior a 38 °C

Dolores musculares

Cefalea

Escalofríos

Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

En etapas avanzadas puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. Como se mencionó, no existe tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada, por lo que la prevención resulta fundamental.

Las recomendaciones incluyen:

Mantener ambientes limpios

Ventilar espacios cerrados

Sellar orificios en viviendas

Usar guantes

Desinfectar con lavandina

Evitar el contacto con roedores

Mantener el pasto y las malezas cortas en las inmediaciones de las viviendas

Ante la aparición de síntomas compatibles, el Ministerio insiste en consultar rápidamente a un servicio de salud, especialmente si hubo exposición previa a ambientes rurales.