Cuáles son los 4 alimentos considerados saludables que pueden traer riesgos al organismo, según la ciencia

Una variedad de alimentos frescos y nutritivos, incluyendo carne magra, pollo, verduras, arroz integral, frutos secos, pasta integral y agua, dispuestos sobre una mesa de madera. La imagen resalta la importancia de una alimentación balanceada para promover la salud y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por incorporar alimentos saludables en la dieta crece significativamente al iniciar cada año, lo que motiva a muchas personas a modificar sus hábitos en busca de una mejor salud y mayor esperanza de vida. Sin embargo, ciertos productos con reputación positiva pueden, en determinadas condiciones o cantidades, provocar efectos negativos en el organismo. Especialistas en nutrición han señalado cuatro alimentos populares que, aunque suelen considerarse beneficiosos, exigen precaución.

Alimentos que parecen buenos pero no lo son tanto

Si bien se trata de alimentos que habitualmente son considerados positivos para el cuerpo, expertos han demostrado que pueden tener efectos adversos en el cuerpo. Incluso, algunas opciones son consumidas con regularidad en muchos hogares.

1- Matcha

El matcha, reputado por sus antioxidantes, puede bloquear la absorción de hierro y aumentar el riesgo de anemia si no se consume con cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha consolidado como la bebida predilecta entre quienes buscan opciones de tendencia en el mundo del bienestar, desplazando incluso al café en la rutina diaria de muchos consumidores. Este polvo verde, originario de Japón, se elabora a partir de hojas de té verde especialmente seleccionadas y molidas, y se reconoce por su alta concentración de antioxidantes y su promesa de reducir la inflamación, mejorar la función cerebral y apoyar la gestión del peso. Sin embargo, su contenido de taninos puede bloquear la absorción de hierro por parte del cuerpo, según explicó la dietista Sarah Martel en diálogo con Toronto Star.

Este efecto resulta especialmente importante para quienes presentan riesgo de anemia o desean fortalecer sus defensas. Este mineral es esencial para la producción de hemoglobina, el transporte de oxígeno y el funcionamiento celular. Para evitar deficiencias, los expertos recomiendan consumir el matcha acompañado de alimentos ricos en vitamina C, lo que favorece la absorción.

En general, una taza al día dentro de una dieta variada se considera segura, pero superar esa cantidad o descuidar el equilibrio con otras fuentes de hierro puede traducirse en síntomas como fatiga y debilidad.

2- Verduras crucíferas crudas

Un consumo elevado de verduras crucíferas sin cocción favorece molestias digestivas y requiere una introducción gradual en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez es más habitual que se incorporen a la dieta verduras como el kale, brócoli, repollo y otras opciones crucíferas sin cocinar, buscando aprovechar todos sus nutrientes. Aportan vitaminas C y K, folato y fibra, además de compuestos vegetales que refuerzan el sistema inmunológico y pueden tener un efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer.

No obstante, un estudio reveló que contienen bociógenos, sustancias capaces de interferir con la utilización del yodo por la tiroides. En consumo elevado, esto puede inhibir la producción de hormonas tiroideas, afectando en particular a personas con hipotiroidismo. Asimismo, un exceso puede producir molestias digestivas como gases, hinchazón o episodios de diarrea. Los especialistas aconsejan incrementar el consumo de estas verduras de forma gradual y observar la respuesta del organismo, priorizando la variedad y una adecuada preparación para evitar estos inconvenientes.

3- Arroz integral

Lavar el arroz integral antes de cocinarlo y alternarlo con otros cereales reduce la exposición al arsénico y protege la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuentemente elegido sobre el blanco por su mayor contenido de fibra y otros nutrientes, suele encontrarse entre las recomendaciones para controlar el peso o regular la glucosa en sangre. Pese a sus ventajas, presenta un aspecto menos conocido: un ensayo científico dio a conocer su contenido en arsénico es sensiblemente mayor que el de otras variedades.

Se trata de un elemento tóxico que puede acumularse en el organismo y, a largo plazo, asociarse a problemas digestivos, alteraciones en la piel y un riesgo elevado de enfermedades como la diabetes y el cáncer. Lejos de recomendar su eliminación total, los expertos sugieren precauciones sencillas: lavar bien el grano antes de cocinarlo y alternarlo con otros cereales, reduciendo la frecuencia según las necesidades individuales.

4- Agua con gas

El agua con gas es una alternativa libre de azúcar, pero su consumo excesivo puede erosionar el esmalte dental por su elevada acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia a reducir el consumo de bebidas azucaradas ha impulsado la popularidad de la soda como alternativa sin calorías. Esta opción ayuda a disminuir la ingesta de refrescos tradicionales y puede favorecer la hidratación. Sin embargo, la carbonatación genera ácido carbónico, lo que baja el pH y convierte la bebida en ácida, aseguran expertos de Cleveland Clinic.

El consumo excesivo de esta bebida puede provocar erosión progresiva del esmalte dental y aumentar así el riesgo de caries, debido a la acción de la acidez sobre los dientes. Aunque no existe un límite formal, los especialistas sitúan entre una y tres latas diarias como un rango seguro para la mayoría, siempre que se complemente con agua natural y se mantengan buenos hábitos de higiene bucal.

Recomendaciones para una buena alimentación

Los profesionales en nutrición insisten en la necesidad de informarse y evitar las campañas de marketing o las simplificaciones en las etiquetas de productos. La visión global de la dieta, fundamentada en la variedad y la moderación, es la mejor defensa contra mitos y tendencias alimentarias equívocas.

Entre las recomendaciones concretas destacan limitar el matcha a una taza diaria y combinarlo con alimentos ricos en vitamina C, incorporar las verduras crucíferas incrementando su consumo poco a poco, lavar adecuadamente el arroz integral y combinarlo con otros cereales, y consumir agua con gas sin desplazar el agua natural ni sobrepasar un consumo moderado.

Una alimentación informada y sensata, respaldada por la evidencia científica, facilita decisiones que se ajustan a las necesidades particulares y favorecen el bienestar general. Mantener hábitos saludables permite avanzar hacia una vida de mayor calidad y mejores perspectivas a largo plazo.