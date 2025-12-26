Dolor de cadera: causas más frecuentes, tratamientos y opciones para recuperar la movilidad a cualquier edad

La mayoría de los casos de dolor de cadera se resuelve con tratamientos no quirúrgicos personalizados y ejercicios adaptados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cadera representa una consulta frecuente que genera inquietud por su origen y posibles tratamientos, aunque en la mayoría de los casos existen alternativas efectivas que no requieren cirugía inmediata. Identificar la causa precisa y recibir un diagnóstico personalizado permite abordar el dolor de cadera con estrategias que favorecen la recuperación y la calidad de vida en todas las etapas.

Diagnósticos personalizados y ejercicios adaptados permiten recuperar movilidad y bienestar en diferentes etapas de la vida, incluso cuando el dolor de cadera genera preocupación por su origen y gravedad. Aunque suele asociarse a personas mayores y a la posibilidad de cirugía, la mayoría de los casos responde a causas tratables y no requiere intervención quirúrgica inmediata, según The Conversation.

De acuerdo con Mayo Clinic, las causas más habituales del dolor de cadera incluyen artrosis, bursitis, tendinitis, distensiones musculares y lesiones por sobreuso. Muchas de estas afecciones pueden tratarse eficazmente con medidas conservadoras y rara vez requieren cirugía de inmediato.

Impacto en la vida diaria y búsqueda de atención médica

El dolor de cadera impacta la movilidad y puede limitar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o socializar, afectando la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cadera afecta actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o participar en reuniones sociales, interfiriendo de forma significativa en la calidad de vida. Mayo Clinic lo define como una molestia frecuente que puede localizarse en la articulación, la parte externa, la ingle o el muslo, interfiriendo en actividades diarias como estar de pie, caminar o agacharse.

Los expertos Charlotte Ganderton y Josué Heerey, citados por The Conversation enfatizan que, cuando el dolor limita el movimiento o las rutinas diarias, es aconsejable consultar a un profesional de la salud.

Identificar el motivo del dolor resulta fundamental para definir el tratamiento adecuado. El origen puede variar según la edad y el género, lo que exige una evaluación clínica precisa para descartar cuadros que requieran atención específica.

Dolor de cadera en jóvenes: causas frecuentes

En adolescentes y adultos jóvenes, el síndrome de pinzamiento femoroacetabular es la causa más frecuente de dolor de cadera masculino, especialmente en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información de la Cleveland Clinic, el dolor de cadera en adolescentes y adultos jóvenes puede estar relacionado con condiciones estructurales como el pinzamiento femoroacetabular y la displasia de cadera.

El pinzamiento femoroacetabular es más frecuente en personas jóvenes activas, especialmente en varones que practican deportes, y se produce por alteraciones en la forma de la cabeza femoral o el acetábulo, lo que limita el rango de movimiento y causa molestias en la parte anterior o lateral de la cadera.

Por otro lado, la displasia de cadera es una causa más frecuente de dolor en mujeres jóvenes y se caracteriza por una cobertura insuficiente de la cabeza femoral, lo que puede provocar inestabilidad y dolor articular en distintas zonas de la cadera

Hipermovilidad y lesiones deportivas

Las personas con hipermovilidad articular, como deportistas y bailarinas, tienen mayor riesgo de lesiones si presentan debilidad muscular en la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas presentan hipermovilidad debido a ligamentos o cápsulas articulares más elásticas de lo habitual.

Esta característica es frecuente en deportistas, bailarinas, practicantes de yoga o nadadores, quienes requieren mayor rango de movimiento articular para su desempeño. Los especialistas advierten que, en estos casos, una musculatura débil aumenta el riesgo de lesiones, por lo que el fortalecimiento muscular es esencial para quienes presentan hipermovilidad en la articulación de la cadera.

El fortalecimiento de los músculos circundantes contribuye no solo a la prevención de lesiones, sino también a la recuperación funcional y a la mejora de la calidad de vida en quienes dependen de una buena movilidad de cadera para sus actividades.

Dolor de cadera en adultos y mayores

En adultos y mayores, la artrosis y la tendinopatía glútea son las causas más comunes de dolor de cadera y pueden afectar la independencia funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, la artrosis de cadera es una de las causas más frecuentes de dolor en adultos mayores y se caracteriza por dolor persistente, rigidez y limitaciones en los movimientos cotidianos, como vestirse o caminar.

Asimismo, la Cleveland Clinic señala que las tendinopatías, como la tendinopatía glútea, pueden provocar dolor en la parte externa de la cadera, dificultando actividades como subir escaleras, estar de pie sobre una pierna o recostarse del lado afectado. Ambas condiciones tienden a desarrollarse de forma progresiva, por lo que el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado son fundamentales para preservar la movilidad y la calidad de vida

Evaluación clínica y estudios complementarios

El abordaje recomendado empieza con una evaluación clínica minuciosa realizada por un profesional sanitario.

Una evaluación clínica minuciosa, junto con radiografías y resonancias magnéticas cuando es necesario, permite diagnosticar el origen del dolor y descartar patologías graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Cleveland Clinic, el dolor de cadera requiere una evaluación clínica detallada para identificar la causa, ya que puede estar asociado a trastornos musculoesqueléticos, lesiones, artrosis u otras condiciones. El diagnóstico preciso es fundamental para orientar el tratamiento y prevenir complicaciones.

Para lograrlo, las expertas citadas por The Conversation afirman que se recurre a radiografías para analizar la estructura ósea de la articulación y, en algunos casos, a resonancias magnéticas para examinar los tejidos blandos. Sin embargo, la interpretación de los estudios debe realizarse con cautela, ya que pueden detectarse hallazgos en la resonancia, incluso en ausencia de síntomas, lo que obliga a correlacionar siempre los resultados con la clínica del paciente.

Esta estrategia permite descartar patologías graves y orientar el tratamiento hacia las necesidades individuales, optimizando las posibilidades de recuperación sin recurrir a la cirugía.

Tratamientos conservadores y prevención

El fortalecimiento muscular y la actividad física regular son fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la salud de la cadera en todas las edades (Freepik)

La mayor parte de los pacientes experimenta mejoría con tratamientos no quirúrgicos, basados en ejercicios y estiramientos prescritos por fisioterapeutas o médicos. Estas intervenciones favorecen la recuperación y, en la mayoría de los casos, permiten evitar procedimientos invasivos. Según The Conversation, los tratamientos conservadores resultan eficaces para la mayoría de las personas.

La Cleveland Clinic señala que el tratamiento del dolor de cadera suele incluir fisioterapia, medicamentos antiinflamatorios, modificaciones en la actividad y programas de ejercicios para fortalecer la musculatura de la cadera. Solo en casos en los que las terapias conservadoras no logran resultados, se considera la cirugía como última opción.

Un artículo publicado en la Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy destaca que la fisioterapia individualizada, basada en ejercicios y estrategias educativas, mejora la función y reduce el dolor en la mayoría de los pacientes con dolor de cadera, retrasando o evitando la necesidad de intervenciones invasivas.

La cirugía solo se contempla cuando las opciones conservadoras no producen resultados luego de un periodo recomendado, generalmente de tres meses. Los procedimientos más habituales incluyen la artroscopia de cadera y el reemplazo articular, aunque los especialistas subrayan la eficacia de las alternativas no quirúrgicas en la mayoría de los casos.