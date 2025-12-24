Salud

Golpe de calor: cómo falla el organismo a cada minuto cuando la temperatura supera los 40 grados

Especialistas citados por The Telegraph describieron la secuencia acelerada de alteraciones internas que se desencadenan ante una exposición extrema a un clima sofocante, desde los primeros signos neurológicos hasta el colapso multisistémico

El golpe de calor representa
El golpe de calor representa una emergencia médica grave por el aumento de las temperaturas globales y puede causar fallo orgánico en minutos (Crédito: Freepik)

El golpe de calor es una de las emergencias médicas más graves asociadas al aumento de las temperaturas globales. Cuando la temperatura corporal supera los 40°C, el organismo pierde la capacidad de autorregularse y puede entrar en un proceso de fallo orgánico en cuestión de minutos.

Según expertos consultados por The Telegraph, la rapidez con la que el golpe de calor puede resultar mortal exige reconocer los síntomas y actuar de inmediato para evitar consecuencias fatales.

Cómo se produce el golpe de calor

El golpe de calor ocurre cuando el mecanismo de enfriamiento del cuerpo deja de funcionar y la temperatura interna rebasa los 40°C. Existen dos variantes: el golpe de calor por esfuerzo, que aparece de forma súbita tras una actividad física intensa, y el golpe de calor clásico, que se desarrolla más lentamente por exposición a altas temperaturas.

La temperatura corporal superior a
La temperatura corporal superior a 40°C impide la autorregulación del organismo y eleva el riesgo de muerte súbita por golpe de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos pueden ser letales, aunque el golpe de calor clásico presenta tasas de mortalidad que oscilan entre el 10% y el 65%, frente al 3-5% del tipo por esfuerzo, según datos reunidos por The Telegraph.

Los síntomas más frecuentes incluyen mareos, confusión, vómitos y convulsiones. En las fases críticas pueden aparecer piel seca y caliente, ausencia de sudoración, taquicardia, problemas de equilibrio, daño nervioso, desmayos, convulsiones, shock y coma. La confusión suele ser uno de los primeros signos de afectación cerebral.

Grupos con mayor riesgo

Ciertos grupos presentan mayor vulnerabilidad ante el golpe de calor. Los niños menores de dos años y los adultos mayores corren más riesgo debido a la menor eficiencia de sus mecanismos de enfriamiento y a un sistema inmunitario debilitado.

También influyen el consumo de alcohol, la toma de diuréticos y la presencia de enfermedades crónicas como la fibrosis quística, que afecta la capacidad de sudar. Investigaciones citadas por The Telegraph indican además que los hombres son más propensos que las mujeres.

Qué ocurre en el cuerpo minuto a minuto

Según detalló a The Telegraph la Dra. Ann Nainan, a los 5 minutos de exposición a temperaturas de 35°C o superiores, el cuerpo incrementa su ritmo cardíaco y comienza a traspirar, mientras los vasos sanguíneos cercanos a la piel se dilatan para disipar el calor.

Los síntomas del golpe de
Los síntomas del golpe de calor incluyen mareos, confusión, vómitos, convulsiones, piel seca y caliente, y ausencia de sudoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona puede sentirse acalorada y enrojecida; en esta fase, la Dra. Nainan recomendó en diálogo con el medio británico usar ropa clara y cómoda e hidratación.

Entre los 5 y 10 minutos, si no se toman medidas, aumenta la sudoración y aparecen dolor de cabeza y deshidratación. Buscar sombra y beber algo frío suele aliviar los síntomas.

La Dra. Nainan explicó que entre 10 y 20 minutos, el organismo gasta mucha energía en enfriarse, lo que provoca sudoración profusa, sed y fatiga. La piel puede empezar a arder si no se ha usado protector solar.

A los 40 minutos, la deshidratación puede causar agotamiento por calor leve, con calambres estomacales y espasmos musculares por la pérdida de electrolitos. Náuseas, mareos y traspiración excesiva son signos de alerta.

El golpe de calor puede
El golpe de calor puede desarrollarse en menos de dos horas, con síntomas progresivos desde fatiga hasta shock y coma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una hora, la temperatura corporal puede alcanzar los 38,5 °C y aparecer el agotamiento por calor, una etapa inicial de la hipertermia, con mareos, pesadez en las extremidades y hormigueo en la piel.

El Dr. Rowley Cottingham, consultor en medicina de urgencias, describió al medio británico esta fase como un cansancio extremo y la necesidad urgente de detener toda actividad.

Si la exposición se prolonga entre 90 y 120 minutos sin intervención, se produce el golpe de calor. Cuando la temperatura central supera los 40 °C, la muerte puede sobrevenir en minutos. El Dr. Cottingham advirtió que “es increíblemente peligroso: mata muy rápido”.

Tratamiento inmediato y atención médica

El tratamiento rápido es clave para la supervivencia. El Servicio de Salud Británico (NHS) recomendó trasladar a la persona a un lugar fresco, retirar ropa innecesaria, ofrecer agua y enfriar la piel con agua o bolsas de hielo.

Si los síntomas persisten tras 30 minutos, se debe buscar atención médica urgente. En contextos deportivos, se utilizan medidas de enfriamiento agresivas, como la inmersión en agua fría.

El tratamiento inmediato del golpe
El tratamiento inmediato del golpe de calor requiere enfriar el cuerpo, hidratarse y buscar atención médica si los síntomas persisten (Crédito: Freepik)

En el ámbito hospitalario, se aplican compresas de hielo en arterias principales, mantas refrescantes, oxígeno y líquidos fríos por vía intravenosa. En casos extremos, se recurre al lavado interno con agua fría mediante catéteres. El enfriamiento se detiene cuando la temperatura corporal baja a 38,9 °C.

Recuperación y riesgo de recurrencia

La recuperación completa puede llevar meses. Es habitual que la temperatura corporal fluctúe durante semanas y que se requiera seguimiento de la función renal y hepática.

Además, quienes han sufrido un golpe de calor tienen mayor probabilidad de padecerlo nuevamente. Por eso, los especialistas recomiendan una adaptación gradual al calor, hidratación constante y evitar la exposición en las horas más calurosas del día.

