Salud

El fruto seco que los expertos recomiendan comer por la noche para tener más energía al día siguiente

Un snack equilibrado aporta melatonina, triptófano y antioxidantes que favorecen el descanso nocturno y estabilizan los niveles de glucosa

Guardar
Los antioxidantes de los pistachos,
Los antioxidantes de los pistachos, como la vitamina E, la luteína y la zeaxantina, protegen las células y favorecen la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pistachos se han consolidado como uno de los frutos secos más completos, tanto por su perfil nutricional como por sus efectos positivos en el organismo.

Especialistas de Cleveland Clinic, como la dietista registrada Julia Zumpano, destacan que su consumo regular puede contribuir a mantener niveles óptimos de energía durante el día y mejorar la calidad del sueño por la noche, gracias a su combinación única de nutrientes.

Perfil nutricional: energía sostenida y saciedad

Una porción estándar de pistachos —28 gramos o 49 unidades— aporta aproximadamente 159 calorías, 12,8 gramos de grasa mayormente insaturada, 5,7 gramos de proteína y tres gramos de fibra.

Según Julia Zumpano, “los pistachos constituyen una de las mejores fuentes de proteína vegetal entre los frutos secos y ofrecen una proporción equilibrada de grasas saludables y fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad y la energía estable durante el día”. Su contenido de potasio, superior al de medio plátano, favorece la función muscular, la transmisión nerviosa y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Los pistachos aportan melatonina, triptófano
Los pistachos aportan melatonina, triptófano y antioxidantes que favorecen la calidad del sueño y la regulación del descanso nocturno(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de Cleveland Clinic subrayan que la combinación de proteínas, fibra y grasas saludables en los pistachos los convierte en un refrigerio ideal para quienes buscan evitar los picos de hambre y mantener la atención y el rendimiento físico o intelectual. Además, este fruto seco aporta vitaminas del grupo B, hierro, fósforo y magnesio, todos ellos importantes para el metabolismo energético.

Pistachos y el sueño: el rol de la melatonina

Uno de los aspectos más destacados de los pistachos es su contenido natural de melatonina, una hormona implicada en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Según Zumpano, “los pistachos están entre los alimentos vegetales con mayor concentración de melatonina, por lo que su consumo puede ayudar a conciliar el sueño y mejorar la calidad del descanso nocturno”. Además, los niveles de vitamina B6 y magnesio presentes en los pistachos contribuyen a la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, esenciales para la relajación y la regulación del sueño.

La dietista de Cleveland Clinic explica que incorporar una ración moderada de pistachos en la merienda o la cena puede favorecer la transición hacia el sueño, especialmente en personas con dificultades para dormir o con horarios irregulares.

Los pistachos contienen altas concentraciones
Los pistachos contienen altas concentraciones de melatonina, hormona clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia y la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros beneficios para la salud

Los pistachos ofrecen una serie de beneficios adicionales respaldados por investigaciones y por el equipo de expertos de Cleveland Clinic:

  • Salud cardiovascular: Su aporte de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas contribuye a mantener niveles saludables de colesterol LDL. Estudios han demostrado que añadir pistachos a una dieta equilibrada puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.
  • Antioxidantes y salud ocular: Los pistachos contienen vitamina E, polifenoles y carotenoides como la luteína y la zeaxantina, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y favorecen la salud visual.
  • Control glucémico: Gracias a su bajo índice glucémico y a la presencia de fibra y proteína, no provocan subidas bruscas de azúcar en sangre. Las investigaciones indican que su consumo puede mejorar la resistencia a la insulina y contribuir al control metabólico.
  • Salud intestinal: La fibra presente en los pistachos estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon y se transforma en ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que protegen la mucosa intestinal y favorecen la digestión.
  • Gestión del peso: El contenido de fibra y proteína, junto con la necesidad de pelar los pistachos (en caso de consumirlos con cáscara), ayuda a controlar la cantidad ingerida y a mantener la sensación de saciedad, lo que puede facilitar la pérdida y el mantenimiento del peso corporal.

Consumo recomendado y precauciones

Elegir pistachos con cáscara puede ser útil para controlar el tamaño de la porción, ya que “el acto de pelarlos ralentiza el consumo y las cáscaras sirven como recordatorio visual de la cantidad ingerida”. Es importante optar por variedades naturales o bajas en sal para evitar un consumo excesivo de sodio, que puede afectar la presión arterial.

Elegir pistachos con cáscara ayuda
Elegir pistachos con cáscara ayuda a controlar porciones y previene el consumo excesivo, siendo clave para la gestión del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con alergia a los frutos secos deben evitar el consumo de pistachos y leer cuidadosamente las etiquetas de los productos para identificar su presencia como ingrediente. Además, se recomienda moderación en quienes presentan enfermedades renales o deben restringir la ingesta de potasio.

Los expertos de Cleveland Clinic sugieren incluir pistachos como refrigerio entre comidas, en ensaladas, yogures, mezclas de frutos secos o como parte de platos principales. También pueden utilizarse para preparar pestos, panes, hummus o como cobertura crujiente en diferentes recetas.

Su versatilidad y sabor los convierten en una opción saludable y práctica para quienes buscan cuidar su salud y calidad de vida.

Temas Relacionados

Refrigerio nocturnoCalidad del sueñoBolitas energéticas de cereza cacao y pistachoMelatoninaAllison KnottLaura BurakEatingwellVitamina B6Cleveland ClinicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

6 recomendaciones para dormir mejor en Navidad

Expertos en neumología proponen pautas para cuidar el descanso nocturno ante los cambios de rutinas, cenas copiosas y estrés, aspectos que pueden afectar la calidad del sueño y el bienestar físico y mental durante la época de fiestas

6 recomendaciones para dormir mejor

El agotamiento parental navideño afecta la salud emocional familiar, según investigaciones

Un informe reveló que la acumulación de responsabilidades en las celebraciones de estas fechas reduce las oportunidades de conexión familiar

El agotamiento parental navideño afecta

El mosquito que transmite el dengue puede persistir todo el año en plásticos y macetas a la sombra

Más de 200 casas urbanas fueron inspeccionadas por investigadores del Conicet y universidades públicas de la Argentina. Identificar los principales criaderos es clave para frenar la expansión del virus

El mosquito que transmite el

Consejos de un médico para evitar subir de peso en las fiestas

Una dieta inusual y sencilla permite que el organismo queme grasa más eficientemente, según las recomendaciones de expertos en nutrición y metabolismo

Consejos de un médico para

Cómo la inteligencia artificial acelera diagnósticos y personaliza tratamientos médicos, según expertos

Sistemas avanzados analizan estudios y datos clínicos para detectar enfermedades antes, ajustar terapias y optimizar la atención médica, según especialistas de Cleveland Clinic

Cómo la inteligencia artificial acelera
DEPORTES
Debieron reconstruirle la rodilla tras

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

TELESHOW
Vicky Xipolitakis festejó los 40

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

INFOBAE AMÉRICA

La Central Obrera Boliviana se

La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz

De ‘Atrapado sin salida’ a ‘Tiburón’: las grandes películas del año en que Estados Unidos tuvo un ataque de nervios

Navidad complicada para la economía en Brasil: entre el peso de la deuda y la inestabilidad fiscal

Jair Bolsonaro abandonó su sitio de reclusión para someterse a una cirugía en Navidad

Erupción de Navidad: el volcán Kilauea expulsa impactantes fuentes de lava