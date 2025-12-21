Apendicitis, causas, síntomas y tratamiento del problema de salud que afecta a Cristina Kirchner

apendicitis es la inflamación aguda del apéndice, intestino

Hoy por la tarde Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras sufrir un dolor abdominal mientras cumplía prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos que la atendieron en su departamento recomendaron estudios urgentes para saber si se trataba de una apendicitis, un diagnóstico frecuente que puede poner en riesgo la vida si no recibe atención inmediata.

¿Qué es la apendicitis y por qué representa una urgencia médica?

La apendicitis consiste en la inflamación del apéndice, ese pequeño órgano en forma de dedo conectado al colon, en la parte inferior derecha del abdomen.

Aunque durante años se pensó que el apéndice carecía de función, estudios recientes sugieren cierta relevancia en el sistema inmunológico. Las consecuencias de su inflamación, según la Clínica Mayo, pueden ser graves y requieren atención médica inmediata.

Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras presentar un dolor abdominal agudo EUTERS/Tomás Cuesta

La aparición de una apendicitis obliga a actuar con rapidez, ya que, si no se interviene a tiempo, el apéndice inflamado puede romperse y generar una infección abdominal severa, conocida como peritonitis. Dicho escenario compromete la vida del paciente.

Causas principales de la apendicitis

En la mayoría de los casos, la apendicitis surge por la obstrucción del lumen (conducto interno) del apéndice. Dicha obstrucción puede responder a factores como restos fecales, inflamaciones derivadas de infecciones intestinales, pequeños tumores o incluso cuerpos extraños ingeridos accidentalmente. La abundancia de bacterias en la zona genera una rápida reacción inflamatoria acompañada de formación de pus y presión interna.

La acumulación resultante no sólo inflama el órgano, sino que lo expone a un riesgo alto de ruptura. Cuando esto ocurre, las bacterias y material infectado se esparcen por la cavidad abdominal.

Síntomas

Reconocer los síntomas de apendicitis se vuelve clave porque el diagnóstico precoz facilita la recuperación. Entre los signos iniciales más comunes se encuentran:

Imagen de referencia al apendicitis inflamado. (Medline Plus)

Dolor súbito y persistente en la parte inferior derecha del abdomen.

Dolor que puede comenzar cerca del ombligo y luego desplazarse.

Fiebre leve , frecuentemente acompañada de náuseas y pérdida de apetito .

Malestar que empeora al caminar, toser o realizar movimientos bruscos.

Hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea y gases.

Según la Clínica Mayo y Medline Plus, la localización e intensidad de los síntomas pueden variar según la edad y otros factores del paciente. En adultos mayores, niñas y mujeres embarazadas, el dolor podría localizarse en zonas distintas o mostrarse menos intenso, complicando el diagnóstico.

El dolor progresivo y focalizado, especialmente junto con fiebre o náuseas, requiere evaluación médica urgente. Los especialistas coinciden en que la intervención temprana aumenta notablemente las probabilidades de plena recuperación.

El apéndice es un pequeño órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, cuya inflamación puede derivar en una urgencia médica (Freepik)

Diagnóstico: cómo se confirma la apendicitis

El diagnóstico de la apendicitis suele comenzar con una exploración física detallada para identificar sensibilidad y reacción a la presión en el abdomen.

El equipo médico puede solicitar además análisis de sangre —buscando un recuento elevado de glóbulos blancos— y un análisis de orina para descartar otras causas como infecciones urinarias.

Para una mayor precisión, se suelen pedir pruebas de imagen, entre ellas ecografía, tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM). Esto permite confirmar la inflamación del apéndice o identificar otras condiciones con síntomas similares. La importancia de un diagnóstico certero radica en que la apendicitis comparte signos con otros trastornos abdominales, lo que puede dificultar el tratamiento si no se detecta a tiempo.

Cristina Kirchner permanece bajo vigilancia médica a la espera de los resultados de los estudios clínicosnSebastian Alonso

Opciones de tratamiento para la apendicitis

El abordaje clásico para la apendicitis es la apendicectomía, es decir, la cirugía de extirpación del apéndice. Esta intervención puede realizarse mediante cirugía abierta o laparoscópica. La segunda opción, mínimamente invasiva, favorece una recuperación más ágil, con menos dolor y menor riesgo de cicatrices notorias.

En determinados casos, especialmente cuando el diagnóstico no es concluyente o la evolución es estable, el equipo médico puede optar por iniciar tratamiento antibiótico. No obstante, la cirugía sigue siendo la solución definitiva en la mayoría de los pacientes para evitar nuevos episodios o complicaciones.

En situaciones de apendicitis complicada —cuando se ha producido la rotura del órgano— es frecuente que el paciente requiera antibióticos intravenosos y, en algunos casos, drenaje de abscesos junto a la posterior cirugía. El tiempo de hospitalización puede variar entre uno y varios días, según la evolución clínica tras la intervención.

La mayoría de las personas intervenidas por apendicitis logra volver a su vida cotidiana al cabo de pocos días, siempre que el procedimiento y el postoperatorio transcurran sin incidentes.