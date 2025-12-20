Política

Trasladaron a Cristina Kirchner a una clínica porteña por una dolencia abdominal

La ex presidenta fue atendida primero en el departamento en el que cumple prisión domiciliaria, pero los médicos decidieron realizarle estudios más exhaustivos. La Justicia autorizó el procedimiento

Guardar
Cristina Kirchner fue trasladada al
Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación médica exhaustiva tras presentar una dolencia abdominal, confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria a Infobae.

La decisión de trasladar a la ex mandataria se tomó luego de que profesionales de la salud acudieran a San José 1111, el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una revisión inicial, consideraran necesario realizar estudios adicionales en el centro médico.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Según revelaron a Infobae fuentes médicas, se trata de un cuadro de apendicitis y probablemente deba ser sometida a una operación.

La expresidenta fue condenada en
La expresidenta fue condenada en la causa Vialidad

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Esta semana, la Corte Suprema dejó firme la decisión que le ordenó a la ex presidenta la utilización de una tobillera electrónica.

En el fallo firmado este jueves, los jueces de la Corte también dieron respuesta a los pedidos de recusaciones, y resolvieron: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazar lasin limine recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Suprema Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti; II) Desestimar por falta de fundamentación autónoma el recurso de apelación dirigido contra la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y III) En lo restante, declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en estos autos”.

En el marco de la ejecución de esa condena, el TOF N.º 2 de CABA dispuso dos medidas vinculadas a su cumplimiento. Por un lado, ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y, por otro, impuso la obligación de solicitar autorización fundada al tribunal para las visitas que no estuvieran incluidas en la nómina de familiares, médicos y abogados definida por CFK. La decisión se basó en las constantes visitas que la ex presidenta recibe en el domicilio donde cumple arresto domiciliario.

Esa resolución fue recurrida por la ex mandataria y confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a ello, CFK interpuso un recurso extraordinario que fue denegado, lo que motivó la presentación de una queja ante el máximo tribunal.

La defensa argumentó que estas medidas generaban un perjuicio concreto y actual, constituyendo restricciones arbitrarias a los derechos constitucionales de la ex presidenta, en particular a los principios de intimidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La otra decisión judicial respecto de las condiciones de detención de la exmandataria la tomó el martes el juez del TOF2, Jorge Gorini, quien resolvió mantener el régimen de encierro en el departamento de San José 1111, pero autorizó que la ex presidenta pueda acceder a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas diarias, un beneficio equiparado a la salida al patio prevista para los internos alojados en establecimientos penitenciarios.

CFK puede salir sin restricciones al balcón de su departamento y ahora se agrega la terraza del edificio, bajo esas condiciones.

La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluidas en un listado que aportó la ex presidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerSanatorio Otamendiúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno no le hará cambios al Presupuesto que aprobó Diputados: el trasfondo de la decisión y qué fondos reasignará

La Casa Rosada quiere tener el proyecto del plan de ingresos y gastos en los próximos días, y evitará insistir con la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En algunas provincias advierten que su apoyo será limitado

El Gobierno no le hará

Otro mensaje de Máximo Kirchner a la interna del PJ bonaerense: “Más que administrar berretines, me gusta construir políticamente”

Tras dejar la conducción del partido, el diputado defendió su gestión al frente de esa fuerza y dejó varias frases en clave política.

Otro mensaje de Máximo Kirchner

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Ante mandatarios y delegaciones, el Presidente planteó cambios arancelarios, criticó la burocracia del bloque, respaldó la presión internacional sobre Caracas y reiteró el reclamo por Malvinas. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, señaló

Fuerte discurso de Milei en

El canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial con Estados Unidos “está prácticamente cerrado”

En la previa de la cumbre del Mercosur, el ministro dijo que solo faltan aspectos logísticos relacionados con la coordinación de agendas para concretar la firma

El canciller Pablo Quirno aseguró

Javier Milei participa en Brasil de la cumbre del Mercosur, con el acuerdo con la Unión Europea en stand by

El anuncio de una nueva fecha para la suscripción del tratado comercial genera incertidumbre entre los países sudamericanos. El Gobierno argentino pedirá mayor apertura comercial

Javier Milei participa en Brasil
DEPORTES
Estudiantes venció 2-1 a Platense

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

“Me siento culpable”: la fuerte reflexión de Morena Beltrán sobre por qué Blondel dejó de tener minutos en Boca

TELESHOW
Flor Vigna se impuso ante

Flor Vigna se impuso ante Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Cande Tinelli sorprendió con un posteo irónico tras ganar el título nacional de equitación

INFOBAE AMÉRICA

En qué consiste la biblioteca

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro