Ni estiramientos ni yoga: el movimiento clave que recomiendan los expertos para evitar la rigidez de cadera

El movimiento diario y las rotaciones articulares controladas previenen la rigidez de cadera y mejoran la salud articular (Freepik)

La rigidez en las caderas afecta tanto a personas activas como a quienes llevan un estilo de vida sedentario, y los ejercicios convencionales de apertura o las posturas de yoga no siempre brindan el alivio necesario.

De acuerdo con expertos de Cleveland Clinic, es fundamental comprender la anatomía de la cadera y sumar movimientos específicos que permitan a la articulación alcanzar su rango completo, más allá de los métodos tradicionales.

Comprender la anatomía de la cadera

La cadera, explica el Dr. Chad Adams, quiropráctico de Cleveland Clinic, es una articulación sinovial formada por la parte superior del fémur y su unión con la pelvis. Este tipo de articulación, que constituye aproximadamente el 75% de las articulaciones del cuerpo, se caracteriza por su alta movilidad y capacidad de desplazarse en múltiples direcciones.

En su interior, la membrana sinovial produce el líquido lubricante esencial, pero su funcionamiento depende directamente del movimiento. Adams subraya la relevancia de conocer tanto la estructura como la función de la cadera para poder preservarla en buenas condiciones.

La rigidez de cadera afecta tanto a personas activas como sedentarias, y los ejercicios convencionales no siempre ofrecen alivio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades diarias, marcadas por largos periodos sentados, el uso de calzado inadecuado y movimientos repetitivos, propician la rigidez y el dolor en la cadera. Incluso quienes realizan ejercicio con frecuencia pueden experimentar tensión si sus rutinas no incluyen movimientos que estimulen realmente la articulación.

Adams sostiene: “¿Puede alguien ser muy activo y no mover nunca las caderas? Sí, al 110%”, y puntualiza que la mayoría de las actividades cotidianas no abarcan el rango total de movimiento necesario para mantener saludable la cadera. La inactividad y la escasez de movimientos circulares disminuyen la producción de líquido sinovial y el flujo sanguíneo, favoreciendo una degradación progresiva.

Limitaciones de los estiramientos y posturas convencionales

Aunque los estiramientos y posturas de yoga son populares, tienen limitaciones en cuanto a la mejora de la movilidad articular de la cadera. Según Adams, estos ejercicios suelen enfocarse en movimientos lineales y no logran la expresión completa que la articulación requiere.

El experto remarca: “El cuerpo funciona básicamente según el principio de ‘úsalo o piérdelo’” y advierte que la falta de movimientos rotacionales impide una adecuada lubricación y nutrición de la cadera.

Para contrarrestar estos efectos, los especialistas de Cleveland Clinic recomiendan incorporar rotaciones articulares controladas (RAC) en la rutina diaria. Estas rotaciones permiten que la cadera alcance su máxima expresión y mantienen activas las membranas sinoviales.

Los estiramientos y posturas de yoga tradicionales tienen limitaciones para mejorar la movilidad articular de la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adams aclara que las RAC deben practicarse todos los días para obtener resultados, aunque la recuperación de la movilidad es progresiva y exige perseverancia. El especialista precisa: “Las rotaciones articulares controladas (RAC) son movimientos que permiten que las articulaciones de la cadera alcancen su máxima expresión y mantienen estimuladas las membranas sinoviales”.

Influencia del calzado en la salud de la cadera

El uso de calzado inadecuado, como tacos altos o zapatos de vestir, puede modificar la biomecánica del cuerpo y acentuar los problemas de cadera.

Adams advierte que incluso una alteración temporal en la forma de caminar, ya sea por una lesión o por el tipo de calzado, genera compensaciones que a largo plazo desgastan la articulación. Muchas de las lesiones acumuladas pueden pasar inadvertidas y manifestarse como molestias, sin que exista un incidente concreto identificable.

El uso de calzado inadecuado, como tacones altos, altera la biomecánica y puede acentuar los problemas de cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presencia de rigidez o dolor sostenido, los expertos de Cleveland Clinic sugieren comenzar con movimientos sencillos y avanzar gradualmente, sin forzar la articulación hasta el dolor. En caso de dolor agudo, pinchazos, crujidos o si solo se siente alivio en ciertas posiciones, Adams recomienda consultar a un quiropráctico calificado para descartar trastornos mayores.

En numerosas ocasiones, la disfunción de la cadera puede permanecer oculta durante años y expresarse a través de dolores en la zona lumbar, debido a compensaciones posturales generadas por la pérdida de movilidad de la cadera. Esta relación pone de manifiesto la importancia de cuidar la salud articular y atender los primeros signos de rigidez, incluso si no hay dolor evidente.