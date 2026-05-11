Economía

Molinos Agro consigue luz verde para construir un mega puerto de USD 800 millones en Santa Fe

La empresa agroindustrial de la familia Perez Companc obtuvo la autorización comunal para desarrollar en Timbúes un complejo portuario y de molienda que podría posicionarse como el mayor del mundo en su rubro

Guardar
Google icon
Molinos Agro San Lorenzo
El complejo ocupará más de 150 hectáreas en un punto estratégico sobre el río Paraná

Molinos Agro, la firma agroindustrial de la familia Pérez Companc, recibió la autorización comunal para desarrollar en Timbúes, Santa Fe, un megaproyecto que, de concretarse, podría convertirse en el mayor centro de molienda de oleaginosas del mundo. Con una inversión prevista de USD 800 millones, la firma evalúa montar un complejo portuario en la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), el corredor por el que sale aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Según pudo confirmar Infobae, la ordenanza que emitió la comunidad de Timbúes aprobó la concreción del proyecto que se emplazará sobre un predio de más de 150 hectáreas en el último punto del Río Paraná donde pueden entrar los barcos más grandes del mundo

PUBLICIDAD

y podrá procesar alrededor de 1,2 millones de toneladas de granos mensuales. La empresa, por su parte, se encuentra en proceso de evaluación y definición final de la megaobra.

El carácter diferencial del emprendimiento radica tanto en su escala productiva como en la transformación logística que generará. Según pudo saber Infobae, Molinos Agro proyecta una capacidad de 45.000 toneladas diarias de procesamiento, con tres líneas de molienda —cada una capaz de procesar entre 12.000 y 15.000 toneladas al día—, y un sistema de acopio que permitirá almacenar hasta un millón de toneladas de granos.

PUBLICIDAD

A nivel logístico, la operación contempla un movimiento de 1,2 millones de toneladas mensuales y la construcción de terminales portuarias diseñadas para buques de gran calado, incluyendo dos muelles para navíos Panamax y Neopanamax más un muelle especializado para la descarga de barcazas provenientes del norte argentino, Paraguay y Bolivia.

La iniciativa involucra una reconfiguración territorial sin antecedentes en la zona. El año pasado, Molinos había comprado 150 hectáreas que eran únicamente de uso rural. Tras esta habilitación, la tierra podrá ser industrial y transformarse en una estación portuaria mediante la creación de un Subdistrito Portuario Especial (SPE).

La iniciativa contempla una central eléctrica propia y un sistema de acopio para un millón de toneladas de granos
La iniciativa contempla una central eléctrica propia y un sistema de acopio para un millón de toneladas de granos

Como contraprestación, la compañía cederá terrenos para nuevas trazas viales y hará un aporte económico de USD 1.100.000. Además, está obligada a pavimentar y mejorar 6.800 metros de calles y abonar una plusvalía específica de USD 2.000 por hectárea, compromisos estipulados en la ordenanza comunal publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe.

El complejo formará parte del polo agroexportador del Gran Rosario, una franja de 70 kilómetros sobre el Río Paraná compuesta fundamentalmente por terminales privadas. El sitio elegido, en las proximidades del Río Coronda, aprovecha la profundidad natural del cauce —que facilita la carga completa de los grandes buques— y la disponibilidad de amplios terrenos en Timbúes, una ventaja que diferencia a esta localidad de otras zonas portuarias saturadas como Rosario o San Lorenzo.

Esta área estratégica alberga más de 20 terminales portuarias, siendo Timbúes y San Martín el sector con la mayor capacidad de molienda de soja del planeta, lo que refuerza la importancia logística y productiva del nuevo emprendimiento de la familia Perez Companc.

La viabilidad definitiva de localización y los indicadores urbanísticos especiales permiten la construcción de infraestructura de hasta 65 metros de altura (silos). Sin embargo, la ejecución efectiva del proyecto está condicionada a la aprobación ambiental provincial y a la obtención de permisos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Prefectura Naval Argentina, de acuerdo con la normativa vigente.

La megaobra tendrá capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias de oleaginosas, con tres líneas de molienda
La megaobra tendrá capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias de oleaginosas, con tres líneas de molienda

La infraestructura no solo incluye la planta de procesamiento y los silos, sino también una central de cogeneración eléctrica de 55 MW. El nuevo puerto privado, según el modelo dominante en la región, brindará a Molinos Agro una integración vertical que optimiza costos y agiliza la logística, ya que toda la cadena de valor —desde la recepción de materia prima hasta la exportación— se desarrollará en un solo emplazamiento ribereño.

La decisión de inversión, planificada desde hace poco más de un año tras la compra de los terrenos, aún no es definitiva, aunque cuenta con el marco legal y la aprobación comunal necesaria, informaron fuentes con conocimiento del proyecto a este medio. De concretarse en su totalidad, la empresa estima la creación inicial de 350 puestos de trabajo directos y un impacto multiplicador en el empleo local y regional asociado a servicios, transporte y obras complementarias.

La ordenanza 051/2026 que emitió el municipio santafesino establece plazos máximos para la ejecución: la obra debe comenzar en un periodo de 24 meses tras los permisos estatales y la primera etapa deberá estar operativa dentro de los tres años siguientes.

Temas Relacionados

molinos agroexportacionesperez compancsanta fetimbueshidrovíavía navegable troncalgranosoleaginosasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diego Giacomini, economista libertario, asegurió que “no hay nadie en Argentina que conozca como yo a Milei y a Kicillof”

Declaraciones sobre la relación personal y profesional entre el economista y dos figuras centrales de la política argentina, a partir de su participación conjunta en espacios públicos y académicos

Diego Giacomini, economista libertario, asegurió que “no hay nadie en Argentina que conozca como yo a Milei y a Kicillof”

Uno de cada cuatro exportadores argentinos ya vende a Europa: cuántos más podrían hacerlo con el acuerdo UE-Mercosur

El tratado libera aranceles, fija techos a las retenciones y promete más de USD 10.000 millones adicionales en divisas para la agroindustria en la próxima década

Uno de cada cuatro exportadores argentinos ya vende a Europa: cuántos más podrían hacerlo con el acuerdo UE-Mercosur

El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos básicos en medio de una nueva suba de los bonos argentinos

Los títulos soberanos suben 0,2% y acumulan una mejora de 3% en lo que va de mayo. El indicador de JP Morgan cae 15 puntos, a 498 unidades, un mínimo desde el 2 de febrero. El S&P Merval gana un 0,4% y Wall Street se sostiene en zona récord

El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos básicos en medio de una nueva suba de los bonos argentinos

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 5

El organismo previsional estableció el cronograma de pagos para este mes y fijó fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 5

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 11 de mayo de 2026

El organismo previsional acredita en esta jornada haberes para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, con un bono extraordinario de 70.000 pesos que eleva el ingreso final

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 11 de mayo de 2026

DEPORTES

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

El lujoso yate personalizado de 20 millones de dólares que compró un piloto de la Fórmula 1

Con un cuadro lleno de argentinos, arranca el AAT Challenger en Córdoba

TELESHOW

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

Un cumpleaños, una foto y dos familias: la particular imagen que Allegra Cubero inmortalizó entre su papá y Mica Viciconte

Día de la Madre, parrillada y familia: el refugio de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

“Derecho a lo bello”: el plan del alcalde de París para recuperar la estética de la ciudad

Ecuador: sicarios irrumpieron en un quirófano y asesinaron a un paciente

El embajador de Irán en Bolivia se retractó de una polémica declaración tras ser convocado por el canciller

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto