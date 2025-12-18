El hábito matutino que puede elevar el colesterol y afectar la salud del corazón, según expertos

Saltarse el desayuno eleva el colesterol LDL y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según expertos en nutrición y cardiología (Imagen ilustrativa Infobae)

Saltarse el desayuno, una práctica habitual en alrededor del 15% de los adultos puede tener consecuencias negativas sobre los niveles de colesterol y la salud cardiovascular, según advierten expertos en nutrición y cardiología citados por EatingWell.

Diversos estudios internacionales han determinado que omitir la primera comida del día se asocia con valores más altos de colesterol, incluso cuando la ingesta calórica diaria no aumenta. Los especialistas subrayan la importancia de un desayuno equilibrado para mantener controlado el colesterol y cuidar el corazón.

El papel del ritmo circadiano y las hormonas

De acuerdo con Michelle Routhenstein, nutricionista especializada en salud cardiovascular, dejar de desayunar altera el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula funciones como el metabolismo de los lípidos.

Según explicó a EatingWell, “sin esa comida matutina, la enzima HMG-CoA reductasa del hígado, que controla la producción de colesterol, se vuelve más activa, produciendo más colesterol LDL y total”. El desayuno, en cambio, aporta los nutrientes necesarios para atenuar el pico de síntesis de colesterol que suele ocurrir en las primeras horas del día.

El cardiólogo Randy Gould, también consultado por EatingWell, puntualizó que saltarse el desayuno puede provocar cambios metabólicos que aumentan la producción de colesterol y fomentan la sobrealimentación durante el resto de la jornada.

Routhenstein agregó: “El ayuno prolongado en la mañana puede alterar hormonas como la leptina y la grelina, aumentando el hambre y promoviendo la resistencia a la insulina”. Esta combinación complica la eliminación del colesterol sanguíneo y contribuye a elevar el LDL, conocido como colesterol malo.

Más allá de los efectos directos en el metabolismo, omitir el desayuno suele deteriorar la calidad general de la dieta. Routhenstein advirtió que quienes retrasan su primera comida tienden a consumir más tarde alimentos menos nutritivos, ricos en grasas saturadas y carbohidratos refinados, lo que incrementa la formación de partículas LDL y disminuye la protección del colesterol HDL.

Un estudio citado por EatingWell demostró que los niños que no desayunan ingieren mayores cantidades de grasas y sodio a lo largo del día, mientras que los adultos que desayunan abundante incorporan más fibra, vitaminas y minerales, y menos azúcares añadidos, grasas saturadas y alcohol a su dieta diaria.

Recomendaciones de hábitos y prevención

EatingWell propone hábitos matutinos saludables para proteger el sistema cardiovascular. Entre sus recomendaciones figura posponer el uso de pantallas al despertar, ya que revisar mensajes o noticias al instante puede aumentar el estrés y afectar el ánimo.

Routhenstein señala la conveniencia de dedicar diez a treinta minutos sin dispositivos electrónicos para reducir el estrés y priorizar el bienestar.

Respecto a la alimentación, Gould sugiere optar por desayunos ricos en fibra y proteínas, bajos en azúcares añadidos y grasas saturadas, como avena, cereales integrales, proteínas magras y frutas frescas, para estabilizar la energía y evitar los efectos negativos de los productos azucarados.

La actividad física matutina también se encuentra entre las sugerencias. Gould recomienda incorporar caminatas, estiramientos o ejercicios de fuerza ligera al inicio del día, ya que el movimiento favorece la circulación y contribuye a mantener niveles saludables de colesterol.

El control del estrés es otro pilar esencial: “El estrés desencadena la liberación de cortisol, una hormona que puede aumentar la producción de colesterol”, advirtió el cardiólogo. Por ello, se aconseja reservar unos minutos cada mañana para técnicas de relajación, respiración o cualquier actividad que facilite la reducción de la tensión.

Entre las fuentes académicas que respaldan estas conclusiones, destacan la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) y la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation), organismos que advierten sobre los riesgos de omitir el desayuno y coinciden en la importancia de mantener hábitos alimenticios regulares y equilibrados.

Estas instituciones subrayan que un desayuno saludable no solo contribuye al control del colesterol, sino que también desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares.