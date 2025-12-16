Demasiado consumo de alcohol contribuye al riesgo de cáncer, según un estudio

LUNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Una nueva revisión de evidencias ofrece información sobria para quienes se preparan para brindar más de un par de copas de celebración durante Navidad o Año Nuevo.

El alcohol aumenta significativamente el riesgo de desarrollar una amplia variedad de cánceres, y ese riesgo aumenta aún más a medida que se consume más, según informaron investigadores en la revista Cancer Epidemiology.

"En los 50 estudios de nuestra revisión, un mayor consumo de alcohol aumentó de forma constante el riesgo de cáncer, con un aumento del riesgo a medida que crece la ingesta", dijo la investigadora principal Lea Sacca, profesora adjunta de salud poblacional en la Florida Atlantic University (FAU) en Boca Ratón, en un comunicado de prensa.

El consumo de alcohol también empeora las probabilidades de una persona de sobrevivir al cáncer, añadieron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 62 estudios anteriores, con tamaños de muestra que oscilaron entre 80 y casi 100 millones de participantes.

Los resultados mostraron que un mayor consumo de alcohol aumentaba el riesgo de cáncer, especialmente en cánceres de mama, colon, hígado, boca, garganta y gastroenterología.

Por otro lado, las personas que seguían las directrices de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) sobre alcohol y hábitos de vida saludables tenían un menor riesgo de desarrollar o morir de cáncer, según los investigadores.

La ACS recomienda limitar el consumo de alcohol a dos bebidas al día para los hombres y una al día para las mujeres.

"El consumo excesivo, diario o excesivo está fuertemente vinculado a múltiples tipos de cáncer, lo que subraya la importancia de moderar y seguir las pautas de prevención del cáncer", dijo Sacca.

Los afroamericanos, las personas genéticamente predispuestas al cáncer y las personas con obesidad o diabetes tenían un riesgo aún mayor de cáncer por el alcohol, según los investigadores.

Sin embargo, muchos otros factores también influyeron junto con el alcohol.

"Factores como el tipo de alcohol, la edad de primera exposición, el género, la raza, el tabaquismo, los antecedentes familiares y la genética influyen en el riesgo", dijo Sacca. "Ciertos grupos --adultos mayores, individuos con desventajas socioeconómicas y personas con comorbilidades-- son especialmente vulnerables."

Por ejemplo, el vino blanco o la cerveza se relacionaban con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, mientras que el licor a menudo no, según los investigadores.

También había diferencias de género. El consumo frecuente de alcohol aumentaba el riesgo de cáncer entre los hombres, mientras que el consumo excesivo ocasional aumentaba el riesgo en las mujeres.

Existen muchas formas en que el alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer de una persona, según los investigadores.

"Biológicamente, el alcohol puede dañar el ADN a través del acetaldehído, alterar los niveles hormonales, desencadenar estrés oxidativo, suprimir el sistema inmunitario y aumentar la absorción de carcinógenos", dijo el investigador Dr. Lewis Nelson, decano y jefe de asuntos de salud en la Schmidt College of Medicine de la FAU.

"Estos efectos se ven agravados por condiciones de salud preexistentes, elecciones de estilo de vida y predisposiciones genéticas, todas ellas pueden acelerar el desarrollo del cáncer", añadió Nelson en un comunicado de prensa.

La investigadora de la FAU, la Dra. María Carmenza Mejía , afirmó que los hallazgos ponen de relieve otro factor subyacente al riesgo.

"Nuestros hallazgos subrayan que el riesgo de cáncer relacionado con el alcohol no está impulsado únicamente por el alcohol, sino por una compleja interacción de factores biológicos, conductuales y sociales", dijo Meija, profesora de salud poblacional, en un comunicado de prensa.

"Reconocer cómo se cruzan estas fuerzas --moldeando la exposición, la vulnerabilidad y los resultados de salud a largo plazo-- es esencial para construir una comprensión más precisa del riesgo de cáncer", afirmó. "Esta perspectiva más amplia nos recuerda que la prevención eficaz va más allá de reducir el consumo de alcohol; requiere abordar los entornos, hábitos y condiciones de salud subyacentes que amplifican su impacto."

FUENTE: Florida Atlantic University, comunicado de prensa, 11 de diciembre de 2025