Un estudio sugiere que el hábito de beber té puede favorecer la longevidad: qué dice la ciencia

El té contribuye al control del azúcar en sangre y al equilibrio del perfil lipídico, ayudando a prevenir diabetes tipo 2 y dislipidemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té es mucho más que una bebida ancestral cargada de historia y ritualidad. De la mano de la ciencia, sus beneficios para la salud han pasado de la tradición oral al análisis riguroso en laboratorios y centros de investigación de todo el mundo.

La pregunta resuena cada vez con más fuerza: ¿puede realmente una taza de té diaria marcar la diferencia en la prevención de enfermedades y el aumento de la longevidad? Recientes estudios científicos reafirman lo que generaciones han intuido intuitivamente: beber té de manera regular puede convertirse en un hábito sencillo, natural y altamente beneficioso para la protección integral de la salud.

Tanto si se prefiere verde o negro, las evidencias apuntan a que el té es mucho más que un simple placer cotidiano.

Tipos de té y sus compuestos bioactivos

Investigadores del NIH destacan que los polifenoles del té verde, negro y blanco ofrecen beneficios antioxidantes y antiinflamatorios clave para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de té se asocia con beneficios potenciales para la salud y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, según una revisión publicada por expertos del National Institutes of Health (NIH) en la revista Molecular Nutrition & Food Research.

El estudio analiza los efectos del té y sus principales compuestos, los polifenoles, sobre la salud humana a partir de la evidencia disponible hasta la fecha. La revisión aborda diferentes tipos de té, entre ellos el té verde, té negro y té blanco, y subraya que todos contienen polifenoles como las catequinas, las teaflavinas y las tearubiginas, compuestos con actividad antioxidante y antiinflamatoria.

Estos componentes han demostrado, en diversos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos, tener efectos positivos sobre diferentes factores de riesgo cardiometabólicos, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento.

Beneficios para el sistema cardiovascular y metabólico

El té verde muestra una fuerte relación con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y la mejora de la función endotelial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores destacan que el consumo de té verde se ha vinculado más firmemente a una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora de la función endotelial y descenso de la presión arterial.

Asimismo, se han observado posibles beneficios en la regulación de la glucosa, la prevención del deterioro cognitivo y la protección contra algunos cánceres, debido a la acción de sus polifenoles en los mecanismos celulares que regulan la inflamación y el estrés oxidativo.

A nivel cardiovascular, diversos estudios recogidos en la revisión muestran una reducción significativa del riesgo de enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares en quienes consumen té habitualmente, aunque los autores aclaran que la magnitud de los beneficios puede variar según la cantidad y el tipo de té consumido, así como por la interacción con otros factores del estilo de vida.

El consumo habitual de té se asocia con menor riesgo cardiovascular y mayor longevidad, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se ha reportado una mejoría en parámetros relacionados con la salud metabólica, como el control del azúcar en sangre y el equilibrio del perfil lipídico, aspectos especialmente relevantes en la prevención de la diabetes tipo 2 y la dislipidemia.

La incorporación sostenida de té a la dieta podría representar una estrategia complementaria eficaz en el abordaje de estos trastornos.

Impacto en la prevención del cáncer y la longevidad

Respecto a la prevención del cáncer, la evidencia es prometedora pero inconclusa. El consumo habitual de té se asocia a una menor incidencia de tumores en ciertos órganos, aunque los resultados no siempre son consistentes entre distintas poblaciones ni para todos los tipos de cáncer. Los efectos protectores parecen estar mediados por la capacidad antioxidante de los polifenoles, que pueden neutralizar radicales libres y modular vías moleculares implicadas en el desarrollo tumoral.

Integrar el té en la dieta diaria, junto a hábitos saludables, favorece la prevención de enfermedades crónicas y promueve el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la longevidad, varios estudios poblacionales muestran que quienes integran el té a su rutina diaria tienden a presentar una mayor esperanza de vida y menor incidencia de enfermedades crónicas, siempre cuando este hábito se acompaña de otros factores de vida saludable.

El artículo señala que, aunque el té es una de las bebidas más consumidas en el mundo y sus compuestos tienen un perfil de seguridad favorable, los beneficios observados se alcanzan sobre todo con un consumo sostenido y moderado, que acompañe una dieta saludable. Las personas sensibles a la cafeína o con condiciones médicas específicas deben consultar a un profesional de la salud antes de modificar sus hábitos de consumo.

Integrar el té en la alimentación cotidiana puede ser una forma accesible de apoyar la salud cardiovascular, cuidar el metabolismo y colaborar en la prevención de enfermedades crónicas, en especial si se combina con un estilo de vida equilibrado.

La evidencia disponible posiciona al té como un aliado natural en la promoción del bienestar y el envejecimiento saludable, aunque los investigadores subrayan la necesidad de continuar profundizando en su estudio para delimitar con precisión todos sus efectos según la variedad, la cantidad y los perfiles individuales. El té aporta polifenoles antioxidantes que inciden positivamente en la salud, siempre como parte de hábitos de vida saludables.