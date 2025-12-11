Salud

Cuál es el hábito nocturno que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, según Harvard

Nuevas investigaciones advierten que conductas habituales antes de dormir, que pueden parecer inofensivas, tienen un impacto profundo en la salud cardiovascular

Guardar
La exposición a la luz
La exposición a la luz artificial nocturna incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un descanso deficiente en la noche repercute de forma inmediata en la vida diaria, manifestándose en un cansancio constante, dificultades para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Estos efectos afectan el rendimiento en el trabajo y las relaciones personales, y pueden tener consecuencias más profundas en la salud física y mental.

Los malos hábitos al dormir no se limitan a la sensación de fatiga, sino que pueden debilitar el sistema inmunológico y aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Es por ello que la relación entre la calidad del sueño y la salud ha sido objeto de decenas de estudios. La Universidad de Harvard investigó aquellos hábitos nocturnos y destacaron cuál puede incrementar el riesgo de padecer condiciones cardíacas y la respuesta fue tajante: la exposición a la luz artificial durante la noche.

Este trabajo, realizado por especialistas de la facultad de medicina y el Hospital General de Massachusetts, analizó a 466 adultos sanos con una edad media de 55 años. A través de imágenes cerebrales y mediciones satelitales, los investigadores evaluaron la cantidad de luz nocturna en los hogares de los participantes y realizaron un seguimiento durante diez años.

El hábito que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas

Dormir con dispositivos electrónicos activos
Dormir con dispositivos electrónicos activos altera el reloj biológico y eleva el estrés cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a la luz artificial durante la noche se identificó como un factor de riesgo relevante para la salud cardiovascular. Dormir con luces encendidas, dejar dispositivos electrónicos activos o residir en zonas con alta contaminación lumínica alteran el reloj biológico y eleva el nivel de estrés cerebral. Este aumento desencadena una respuesta inflamatoria en los vasos sanguíneos, lo que favorece el endurecimiento arterial y eleva la probabilidad de infarto y accidente cerebrovascular.

El estudio de Harvard encontró una relación casi lineal entre la cantidad de claridad nocturna y el riesgo cardiovascular: por cada incremento de una desviación estándar en la exposición, el riesgo de enfermedad aumentó un 35% a cinco años y un 22% a diez años. Esta amenaza persistió incluso después de considerar otros factores como la contaminación acústica o el nivel socioeconómico, resultando más elevado en personas que vivían en barrios de bajos ingresos y con alto tráfico. Los resultados mostraron que el 17% de los sujetos experimentó problemas cardíacos importantes en ese periodo.

La falta de oscuridad durante el sueño también puede alterar los ciclos hormonales y dificultar la reducción natural de la presión arterial que ocurre por la noche, obligando al sistema cardiovascular a permanecer en estado de alerta. Este desequilibrio contribuye al desarrollo de hipertensión y otras condiciones al corazón a largo plazo.

Los celulares y las pantallas
Los celulares y las pantallas conducen a condiciones cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, los expertos recomiendan minimizar la iluminación innecesaria, proteger los focos, emplear luces con sensores de movimiento y mantener las habitaciones oscuras. También destacaron que para reducir estos riesgos es importante evitar las pantallas antes de dormir y utilizar cortinas opacas o antifaces para bloquear la luz.

Insomnio y el riesgo de enfermedades

Otros hábitos del sueño también se han relacionado con otro tipo de enfermedades. El insomnio crónico, que afecta a millones de personas, se asocia con un aumento del 40% en el riesgo de demencia y con enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y el debilitamiento del sistema inmunológico, según detalló un estudio de Mayo Clinic.

La interrupción persistente del sueño provoca desequilibrios hormonales, inflamación generalizada y daño celular acumulativo, afectando tanto al cerebro como al metabolismo y las defensas del organismo.

Dormir mal debilita el sistema
Dormir mal debilita el sistema inmunológico, reduce la eficacia de los linfocitos y aumenta la susceptibilidad a infecciones (Imagen ilustrativa Infobae)

El insomnio también altera las hormonas que regulan el apetito, como la grelina y la leptina, lo que incrementa el deseo de consumir alimentos ricos en calorías y favorece el aumento de peso. Actualmente, cerca del 40% de los adultos estadounidenses son obesos, una cifra que ha crecido junto con el aumento del insomnio y el consumo de alimentos ultraprocesados. Incluso, la falta de sueño dificulta la regulación de la glucosa, que deriva en una resistencia de insulina que produce la diabetes tipo 2.

En la noche, el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la vigilia. Por lo tanto, la falta de descanso adecuado favorece la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer, como la amiloide-beta y la tau, lo que puede derivar a una atrofia en áreas cerebrales responsables de la memoria y la función ejecutiva.

El insomnio crónico también debilita el sistema inmunológico, incrementando la susceptibilidad a infecciones como el resfriado común y la gripe. La reducción en la producción y eficacia de células inmunitarias, como los linfocitos T y los glóbulos blancos, dificulta la respuesta del organismo frente a agentes patógenos y el control de la inflamación. Además, la alteración en la liberación de citoquinas durante el ciclo sueño-vigilia compromete la coordinación de la respuesta inmunitaria, lo que puede tener consecuencias graves para la salud.

Temas Relacionados

Calidad del sueñoEnfermedades cardíacasContaminación lumínicaInsomnio crónicoHarvardInsomnioCorazónSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

De malestar emocional a lesiones inesperadas: los peligros ocultos de caminar mirando el celular

Diversas investigaciones aseguran que esta práctica, cada vez más común en la vida diaria, representa un riesgo para la salud mental y física. Cómo cambian las rutinas cuando la tecnología acompaña cada paso, según The New York Times

De malestar emocional a lesiones

¿Es necesario tomar magnesio? Qué dice Harvard sobre suplementos, carencias y efectos reales

El interés creciente por este nutriente y las recomendaciones de expertos multiplicaron su uso en aquellos que buscan mejorar el bienestar. Cuáles son sus verdaderos beneficios y la importancia de una evaluación profesional

¿Es necesario tomar magnesio? Qué

La NASA perdió contacto con una de sus naves más importantes en Marte

El silencio inesperado de MAVEN inquieta a la agencia espacial. La sonda, que reveló secretos fundamentales sobre la atmósfera marciana, dejó de comunicarse tras una maniobra habitual en órbita del planeta rojo

La NASA perdió contacto con

¿El agua ayuda a bajar el colesterol? Esto es lo que dicen los especialistas

La evidencia científica y especialistas citados por Prevention analizan el verdadero impacto de la hidratación en la salud cardiovascular. Su papel podría ser relevante, pero solo dentro de un enfoque integral

¿El agua ayuda a bajar

Cuánto tiempo se puede tomar antidepresivos y cuál es la mejor forma de dejarlos, según la ciencia

Los psicofármacos encabezan la lista de medicamentos más consumidos y suelen recetarse durante largos periodos. Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry reveló la única estrategia respaldada para suspenderlos con seguridad y evitar recaídas

Cuánto tiempo se puede tomar
DEPORTES
El equipo de Estados Unidos

El equipo de Estados Unidos suma Snoop Dogg como entrenador honorario en los Juegos de Invierno 2026

Tras el descenso, Fortaleza anunció la salida de Martín Palermo: el club brasileño que lo tiene en la mira

Juan Sebastián Verón decidió viajar a Santiago del Estero para ver desde la tribuna la final entre Estudiantes y Racing

La decisión que tomó el Inter Miami con De Paul tras ganar la MLS: todos los jugadores con los que está negociando

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

TELESHOW
La divertida anécdota de Soledad

La divertida anécdota de Soledad Larghi como madre primeriza que se volvió viral: “Soy la peor del mundo”

El gesto de La Joaqui a Wanda Nara en medio de los rumores de conflicto en MasterChef Celebrity

Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Una cabeza trofeo con labio

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados