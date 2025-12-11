Cómo utilizar el aceite de ricino y yema de huevo en el cabello para sellar las puntas

El aceite de ricino y la yema salvan las puntas abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las puntas abiertas, conocidas en el ámbito médico como tricoptilosis, representan uno de los problemas más comunes y frustrantes en el cuidado capilar.

Dicho fenómeno ocurre cuando la cutícula, la capa externa que protege el cabello, se desgasta y permite que la fibra se divida en varios fragmentos.

Aunque el corte sigue siendo la única solución definitiva para eliminar las puntas abiertas, la búsqueda de alternativas naturales ha impulsado el interés por remedios caseros capaces de sellar temporalmente las fisuras y prevenir su reaparición.

Aceite de ricino y yema de huevo, los alidos para las puntas abiertas

Entre las opciones más valoradas destaca la mascarilla capilar elaborada con aceite de ricino y yema de huevo, una propuesta que combina tradición y eficacia para quienes desean mantener una melena saludable.

Usualmente, las puntas abiertas se originan principalmente por el desgaste progresivo de la cutícula, provocado por factores como el uso frecuente de herramientas térmicas, la exposición a productos químicos agresivos y la fricción diaria.

La degradación expone la fibra interna del cabello, facilitando su separación y debilitamiento. Aunque la consecuencia más visible es la aparición de extremos deshilachados, que afectan tanto la apariencia como la resistencia del cabello.

El aceite de ricino aporta propiedades humectantes y emolientes que ayudan a proteger y reparar la cutícula capilar dañada. crédito Freepik

Si bien el corte elimina el daño existente, la prevención y el tratamiento temporal mediante productos naturales se han convertido en una tendencia creciente entre quienes buscan prolongar la salud y la longitud de su cabello.

La forma correcta de usar el aceite de ricino y yema de huevo en el cabello

El aceite de ricino es conocido en el mundo de la belleza por su textura densa y su alto contenido de ácido ricinoleico, un ácido graso monoinsaturado.

Su composición le otorga propiedades humectantes y emolientes excepcionales. Además, al aplicarse sobre el cabello, el aceite de ricino forma una barrera protectora que recubre la cutícula, rellena las microfisuras y sella de manera provisional las puntas abiertas.

Asimismo, su capacidad para penetrar el tallo capilar contribuye a retener la humedad, lo que previene la deshidratación y la fragilidad de las puntas. La acción no solo mejora la apariencia del cabello, sino que también refuerza su estructura frente a las agresiones externas.

El uso regular de mascarillas naturales puede prolongar la salud y la longitud del cabello, previniendo la formación de nuevas puntas abiertas. crédito Freepik

Por otra parte, la yema de huevo aporta un valor añadido al tratamiento gracias a su riqueza en proteínas, especialmente queratina, y biotina (vitamina B7). Dado que el cabello está compuesto en un 90% por proteínas, la aplicación directa de queratina mediante la yema actúa como un refuerzo estructural que favorece la reparación de las zonas dañadas.

Las proteínas presentes en la yema se adhieren a las áreas debilitadas de la cutícula, fortaleciendo la fibra y aumentando su elasticidad, la cuales esencial para evitar la rotura y la formación de nuevas puntas abiertas, ya que un cabello flexible resiste mejor el estrés mecánico y térmico.

Para preparar y aplicar la mascarilla de aceite de ricino y yema de huevo, se recomienda mezclar dos cucharadas de aceite de ricino con una yema hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Aplicación de yema de huevo y aceite de ricino

La aplicación debe centrarse en las puntas y el último tercio del cabello, evitando el cuero cabelludo debido al peso del aceite. Tras distribuir la mascarilla, se aconseja cubrir el cabello con una toalla caliente o un gorro de ducha para generar calor y facilitar la absorción de los nutrientes.

El tiempo de exposición ideal es de 30 a 60 minutos, tras lo cual se debe enjuagar con abundante agua tibia y shampoo. Este procedimiento puede repetirse de forma regular para mantener los beneficios.