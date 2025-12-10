El mango podría apoyar el peso y el azúcar en sangre, según muestran nuevas investigaciones

MARTES, 9 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Ya sea que cortes mango en rodajas y lo comas solo, lo espolvorees con tajín, lo mezcles en una ensalada o lo mezcles en un batido, nuevas investigaciones sugieren que esta fruta tropical puede ofrecer mucho más que un sabor excelente.

Investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois revisaron 29 estudios publicados entre 2016 y 2025 para comprender mejor cómo afecta el mango al cuerpo.

Su revisión encontró señales de que el mango puede ayudar a las personas a sentirse llenas, mantener un peso saludable y apoyar el control del azúcar en sangre. Las primeras evidencias también apuntan a posibles beneficios para el cerebro, el intestino y la piel.

Un estudio revisado encontró que los adultos que comieron 100 calorías de mango fresco como tentempié se sentían más satisfechos dos horas después que después de una galleta baja en grasa de 100 calorías. Tras 12 semanas, el grupo de mango mantuvo su peso, mientras que el grupo de galletas ganó peso.

Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Florida mostró hallazgos similares: las personas que comían mango todos los días vieron una disminución en la proporción cintura-cadera, y terminaron con menos grasa corporal y más masa magra que quienes no lo hacían.

Los investigadores también observaron mejoras relacionadas con el control del azúcar en sangre. La ingesta de mango se asoció con una mejor respuesta insulinica y una reducción del azúcar en sangre en comparación con alternativas habituales a los tentempiés.

Los estudios demostraron que comer mango aumentaba los niveles de adiponectina, una proteína relacionada con una reducción de la inflamación y una mejor sensibilidad a la insulina.

"El creciente cuerpo de investigación identifica el papel prometedor del mango en el apoyo a la salud metabólica", dijo Britt Burton-Freeman, que dirige el Centro de Investigación en Nutrición de Illinois Tech.

"Los hallazgos sugieren que el mango puede ser una valiosa adición a una dieta equilibrada, ayudando a regular la glucosa en sangre y a apoyar el control del peso, beneficios que muchas personas no siempre asocian con la fruta", añadió. "A medida que seguimos explorando el perfil único de nutrientes y fitonutrientes del mango, estamos descubriendo aún más formas en que puede contribuir al bienestar general."

Aunque los resultados hasta ahora son alentadores, los investigadores afirman que se necesita más trabajo, especialmente en torno a los primeros hallazgos relacionados con la memoria, la salud intestinal y de la piel.

El mango contiene más de 20 vitaminas, minerales y antioxidantes, incluyendo fibra y compuestos vegetales como la mangiferina.

Los resultados del estudio de Illinois Tech se publicaron recientemente en Food & Function Journal.

FUENTE: Junta Nacional del Mango, comunicado de prensa, 3 de diciembre de 2025