Salud

Café antes de entrenar: los secretos científicos que lo convirtieron en un hábito clave para deportistas

La ciencia y la experiencia de atletas destacados avalan la integración del café como recurso estratégico, aunque su uso requiere atención a la hidratación y la tolerancia individual para optimizar resultados

Guardar
El café potencia el rendimiento
El café potencia el rendimiento deportivo gracias a la cafeína y los polifenoles, según estudios científicos recientes (Freepik)

Diversos estudios confirman que la cafeína y los polifenoles presentes en el café mejoran la concentración, la quema de grasa y la actividad muscular en atletas de alto nivel. Actualmente, el café se reconoce como un aliado para deportistas, respaldado tanto por la ciencia como por la experiencia de figuras de élite.

Su popularidad trasciende el sabor y el componente social, ya que contribuye a potenciar la energía, la fuerza muscular, la eliminación de grasas y la concentración, sin ser considerado dopante desde 2004. Así lo señala un análisis de L’Équipe, basado en investigaciones recientes y testimonios de expertos.

Popularidad del café entre los deportistas

Se consumen 2.600 millones de tazas de café diariamente en el mundo, consolidándolo como la segunda bebida más ingerida después del agua. Esta preferencia es visible en la rutina de deportistas como Nikola Karabatic, quien declaró a L’Équipe disfrutar de tres ristrettos al día, o Erling Haaland, que lo define como un “superalimento” y lo acompaña con sirope de arce en sus mañanas.

La cafeína del café mejora
La cafeína del café mejora la concentración, la quema de grasa y la actividad muscular en atletas de alto nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre el ciclismo y el café se remonta a épocas en las que Eddy Merckx representaba la marca Faema, y persiste en la actualidad: la salida en bicicleta con pausa para café es parte habitual del entrenamiento. Incluso Mathieu Van der Poel mostró en redes sociales su destreza preparando cappuccinos.

Mecanismo de acción de la cafeína

La clave de los efectos del café reside en la cafeína, que bloquea los receptores de adenosina del cerebro y estimula la producción de dopamina. Este mecanismo, incrementa la motivación y el estado de alerta, influyendo directamente en el sistema nervioso y mejorando la vigilancia y la concentración, sin generar dependencia psicológica.

El nutricionista deportivo Florian Saffer explicó a L’Équipe: “Los efectos beneficiosos del café se observan a dosis moderadas: 3 mg de cafeína por kilo de peso corporal son suficientes”.

Beneficios para el rendimiento físico y mental

El consumo de café antes
El consumo de café antes del ejercicio incrementa la oxidación de grasas y reduce la fatiga física, según investigaciones (Imagen ilustrativa infobae)

En el ámbito deportivo, la cafeína se asocia a mayor actividad muscular, reducción de la fatiga y mejora del rendimiento tanto en deportes de resistencia como en esfuerzos breves e intensos, como los sprints.

Un estudio de 2021 publicado por el Journal of the International Society of Sports Nutrition, citado por L’Équipe, concluyó: “La ingestión de cafeína 30 minutos antes de un ejercicio aeróbico incrementa la oxidación de grasas, sin importar la hora del día”. Además, el café contribuye a la eliminación de grasas durante la actividad física.

Polifenoles: antioxidantes del café

Más allá de la cafeína, el café contiene más de 1.500 compuestos activos. Entre ellos, destacan los polifenoles, antioxidantes que combaten los radicales libres y retrasan el envejecimiento celular.

Expertos recomiendan ajustar la dosis
Expertos recomiendan ajustar la dosis de café según la tolerancia individual para evitar insomnio y molestias intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación NutriNet-Santé de 2022 identificó al café como la principal fuente de polifenoles en la dieta francesa, aportando más de un tercio del consumo diario. El nutricionista Anthony Berthou, citado por L’Équipe, afirmó: “Si se excluye la cafeína, el café aparece como una excelente bebida saludable”.

Dosis recomendada y advertencias

La cantidad recomendada de café depende de la tolerancia individual. Algunas personas pueden experimentar insomnio tras una taza, mientras otras toleran varias sin que su sueño se vea alterado. Saffer indicó en L’Équipe que el exceso puede provocar palpitaciones, irritabilidad, trastornos del sueño y enmascarar una fatiga real.

Determinados deportistas pueden presentar molestias intestinales tras consumir café antes del ejercicio, recomendándose en estos casos optar por té. Tanto el café como el té también reducen la absorción de hierro vegetal, lo que podría causar anemia y fatiga física.

Momento de consumo y consejos de hidratación

La integración responsable del café
La integración responsable del café en la rutina deportiva maximiza sus beneficios sin riesgos para la salud del atleta (Freepik)

No existe una norma rígida respecto al mejor momento para tomar café en relación con el ejercicio. Saffer sugirió a L’Équipe: “Lo ideal es consumir, en la hora previa a la competencia, el equivalente a dos tazas de café filtrado y sumar una bebida energética con guaraná o un gel energético con guaraná”.

Durante los entrenamientos, la cantidad puede ser mayor, desde un doble expreso antes de salir en bicicleta hasta un mocaccino o latte al terminar la sesión. Además, se recomienda evitar la leche antes del esfuerzo físico debido a su acidez.

Un aspecto en el que coinciden los especialistas es el efecto diurético del café, que puede provocar deshidratación y afectar el rendimiento.

El café puede provocar deshidratación,
El café puede provocar deshidratación, por lo que se aconseja acompañarlo con agua para mantener el rendimiento deportivo (Freepik)

L’Équipe advirtió que una pérdida del 1% del peso corporal por deshidratación puede reducir el rendimiento físico hasta en un 10%. Por ello, acompañar el café con un vaso de agua es fundamental para quienes practican deporte.

El café brinda beneficios al rendimiento deportivo siempre que se ajuste a las necesidades individuales y se consuma con moderación. La clave está en integrarlo de forma responsable en una rutina saludable y consciente.

Temas Relacionados

Café y deporteCafeínaRendimiento deportivoPolifenolesL'ÉquipeNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué alimentos congelados recomiendan consumir los expertos para reducir el riesgo cardiovascular

Especialistas citados por EatingWell y avalados por recomendaciones de Harvard Health destacan que ciertos productos mantienen su valor nutricional y pueden contribuir a mejorar la salud del corazón cuando se incorporan de manera regular a la dieta

Qué alimentos congelados recomiendan consumir

La Universidad de Harvard explicó por qué lo inusual se recuerda mejor que lo cotidiano

Factores como la reflexión sobre experiencias únicas, el uso de imágenes y la repetición en intervalos pueden ayudar a consolidar información y evitar errores

La Universidad de Harvard explicó

Piel opaca o amarillenta: cómo recuperar la luminosidad facial y detectar señales de alerta

Especialistas de Harvard Health advierten que ciertos cambios en el rostro pueden responder a deficiencias nutricionales, estrés o trastornos metabólicos, y recomiendan evaluar para detectar posibles problemas de salud

Piel opaca o amarillenta: cómo

¿Qué alimentos debe incluir el desayuno ideal?

Seleccionar ingredientes nutritivos en la primera comida del día ayuda a optimizar el rendimiento físico y mental durante la jornada

¿Qué alimentos debe incluir el

Endometriosis: claves para la detección y el abordaje con un equipo multidisciplinario de expertos

En un nuevo episodio de El Puente, la ginecóloga Agustina Larrea, especialista en esta enfermedad, habló su impacto en la calidad de vida

Endometriosis: claves para la detección
DEPORTES
Toques, lujos y el único

Toques, lujos y el único fanático de Argentinos Juniors que viajó: a 40 años de la mejor final de la historia de la Copa Intercontinental

Cámaras corporales y controles en tiempo real: los cambios en el arbitraje que estudia FIFA para el Mundial 2026

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Claudio Úbeda explicó el discutido cambio de Zeballos en la derrota de Boca ante Racing y reveló por qué no entró Cavani

10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

TELESHOW
La fiesta de casamiento de

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

El espectacular casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un bosque cordobés: todas las fotos

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y lo que hay que saber para seguir la gala

Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Mujeres al abordaje: así fue

Mujeres al abordaje: así fue la increíble vida de Mary Read y Anne Bonny, las piratas más famosas del Caribe

Detectives de enfermedades: la historia detrás de los científicos que investigan crisis ambientales y brotes letales

La boda que lo cambió todo: cómo un vestido blanco de 1840 marcó la moda nupcial por casi dos siglos

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz