Salud

Un escriba de IA puede ayudar a los médicos durante las consultas

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las herramientas de inteligencia artificial (IA) que "escuchan" las visitas de pacientes pueden reducir significativamente la carga de papeleo de los médicos, según un nuevo estudio.

Los médicos que utilizan un software de escriba con IA para ayudar a documentar las consultas reducen su tiempo de papeleo en casi un 10%, según informaron los investigadores en el New England Journal of Medicine AI.

"La carga documental se ha convertido en un factor importante que contribuye al agotamiento médico, con médicos que a menudo dedican dos horas a la documentación por cada hora de atención al paciente", dijo el investigador principal , Dr. Paul Lukac, director de IA en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Health, en un comunicado de prensa.

"Este es el primer ensayo aleatorizado que evalúa rigurosamente si los escribas de IA cumplen su promesa de ayudar a abordar este problema", dijo Lukac.

Para el estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 238 médicos de 14 especialidades para que usaran uno de dos escribas de IA diferentes -- Microsoft DAX o Nabla -- o para que continuaran tomando notas como de costumbre durante las visitas a la consulta.

Los escribas de IA registran las conversaciones de los pacientes y crean automáticamente borradores de notas clínicas, que los médicos revisan y editan antes de introducir en el historial del paciente, según los investigadores.

Los médicos tuvieron alrededor de 72.000 visitas a pacientes durante un periodo de dos meses a finales de 2024, según el estudio.

Nabla, en particular, ayudó a los médicos reduciendo el tiempo de documentación en unos 41 segundos frente a los 18 segundos que tomaban sus propias notas.

Los que usaron DAX tuvieron una disminución menor en la toma de notas que no fue significativamente mejor que en el grupo de control.

Sin embargo, ambas herramientas de IA ayudaron a los médicos en términos de agotamiento, carga de trabajo y agotamiento laboral, según las respuestas de los propios médicos.

Por ejemplo, los médicos que proporcionaron la asistencia de IA sufrieron aproximadamente un 7% menos de agotamiento que los del grupo de control.

Pero el software de IA está lejos de ser perfecto. Los médicos informaron que las notas generadas por IA ocasionalmente contenían inexactitudes significativas, omitiendo la mayoría de las veces información importante.

"Esta tecnología requiere supervisión activa por parte de los médicos, no aceptación pasiva", afirmó el investigador principal Dr. John Mafi, internista de UCLA Health, en un comunicado de prensa.

"Nuestro ensayo reveló que, aunque los escribas de IA ofrecen beneficios medibles, ocasionalmente generan inexactitudes clínicamente significativas", dijo Mafi. "Los médicos deben mantenerse vigilantes al revisar la documentación generada por IA. El camino a seguir requiere abrazar la innovación manteniendo el compromiso fundamental de la medicina con la seguridad del paciente mediante una evaluación rigurosa y un seguimiento continuo."

Más información

El Foro Económico Mundial tiene más información sobre la IA en la sanidad.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunescribadeiapuedeayudaralosmedicosdurantelasconsultas

Últimas Noticias

La mala salud renal puede influir en la demencia y el riesgo de Alzheimer

Healthday Spanish

La mala salud renal puede

1 de cada 8 adolescentes muestra signos de pérdida auditiva, según un estudio

Healthday Spanish

1 de cada 8 adolescentes

¿Deberías saber si tienes senos densos? Quizá no, argumentan los expertos

Healthday Spanish

¿Deberías saber si tienes senos

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

La dificultad para rechazar demandas externas agota recursos físicos y emocionales. Aprender a identificar señales internas y mantener posturas firmes favorece la autonomía y reduce la ansiedad, según una especialista

El arte de decir “no”:

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los desarrollan expertos de Alemania. Cómo podrían resolver desafíos comunes y acelerar la llegada de terapias efectivas

Científicos crean mini pulmones en
DEPORTES
Escándalo con una figura de

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

TELESHOW
El hijo de José María

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

El acuerdo al que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían llegado para las fiestas de Navidad y Año Nuevo de sus hijas

La emoción de Eugenia Tobal al ver la recuperación de su perro Romeo: “Me recuerda a mi madre”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio