Un escriba de IA puede ayudar a los médicos durante las consultas

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las herramientas de inteligencia artificial (IA) que "escuchan" las visitas de pacientes pueden reducir significativamente la carga de papeleo de los médicos, según un nuevo estudio.

Los médicos que utilizan un software de escriba con IA para ayudar a documentar las consultas reducen su tiempo de papeleo en casi un 10%, según informaron los investigadores en el New England Journal of Medicine AI.

"La carga documental se ha convertido en un factor importante que contribuye al agotamiento médico, con médicos que a menudo dedican dos horas a la documentación por cada hora de atención al paciente", dijo el investigador principal , Dr. Paul Lukac, director de IA en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Health, en un comunicado de prensa.

"Este es el primer ensayo aleatorizado que evalúa rigurosamente si los escribas de IA cumplen su promesa de ayudar a abordar este problema", dijo Lukac.

Para el estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 238 médicos de 14 especialidades para que usaran uno de dos escribas de IA diferentes -- Microsoft DAX o Nabla -- o para que continuaran tomando notas como de costumbre durante las visitas a la consulta.

Los escribas de IA registran las conversaciones de los pacientes y crean automáticamente borradores de notas clínicas, que los médicos revisan y editan antes de introducir en el historial del paciente, según los investigadores.

Los médicos tuvieron alrededor de 72.000 visitas a pacientes durante un periodo de dos meses a finales de 2024, según el estudio.

Nabla, en particular, ayudó a los médicos reduciendo el tiempo de documentación en unos 41 segundos frente a los 18 segundos que tomaban sus propias notas.

Los que usaron DAX tuvieron una disminución menor en la toma de notas que no fue significativamente mejor que en el grupo de control.

Sin embargo, ambas herramientas de IA ayudaron a los médicos en términos de agotamiento, carga de trabajo y agotamiento laboral, según las respuestas de los propios médicos.

Por ejemplo, los médicos que proporcionaron la asistencia de IA sufrieron aproximadamente un 7% menos de agotamiento que los del grupo de control.

Pero el software de IA está lejos de ser perfecto. Los médicos informaron que las notas generadas por IA ocasionalmente contenían inexactitudes significativas, omitiendo la mayoría de las veces información importante.

"Esta tecnología requiere supervisión activa por parte de los médicos, no aceptación pasiva", afirmó el investigador principal Dr. John Mafi, internista de UCLA Health, en un comunicado de prensa.

"Nuestro ensayo reveló que, aunque los escribas de IA ofrecen beneficios medibles, ocasionalmente generan inexactitudes clínicamente significativas", dijo Mafi. "Los médicos deben mantenerse vigilantes al revisar la documentación generada por IA. El camino a seguir requiere abrazar la innovación manteniendo el compromiso fundamental de la medicina con la seguridad del paciente mediante una evaluación rigurosa y un seguimiento continuo."

Más información

El Foro Económico Mundial tiene más información sobre la IA en la sanidad.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2025