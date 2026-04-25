Salud

Cómo calmar la ansiedad física con técnicas simples y efectivas

Respiración y pequeños cambios de hábitos ayudan a reducir las sensaciones corporales de la ansiedad y recuperar la calma de forma progresiva

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Ilustración de una persona sentada en postura de yoga con los ojos cerrados y manos en el abdomen, rodeada de líneas onduladas de colores vibrantes
La ansiedad física genera síntomas intensos, pero no implica una debilidad real ni permanente, afirman expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad física puede hacer que alguien se sienta al límite, como si hubiera perdido el control, aunque esa percepción no refleje una fragilidad real ni permanente. Según Psychology Today y la American Psychological Association, estos síntomas son una respuesta biológica al estrés, pero no son inmodificables.

La buena noticia es que existen técnicas simples y respaldadas por la ciencia que permiten atravesar esos momentos, reducir la intensidad de las sensaciones y recuperar la sensación de control sobre el cuerpo y la mente.

Los especialistas de la APA indican que la ansiedad física se manifiesta a través de síntomas como palpitaciones, opresión en el pecho, mareos y tensión muscular, los cuales, aunque intensos, no representan un peligro real ni permanente para la salud. Reconocer que estas señales son temporales y que el cuerpo está a salvo es un paso inicial fundamental para interrumpir el ciclo de preocupación.

Existen herramientas concretas para atravesar los síntomas de ansiedad física sin quedar atrapado en ellos. El primer paso es clave: reconocer que la reacción del cuerpo no implica un peligro real y detectar a tiempo señales como la taquicardia o el malestar estomacal, en lugar de entrar en un estado de alarma.

A partir de ahí, la diferencia está en la forma de responder. Aceptar lo que ocurre, en vez de resistirlo, junto con modificar pensamientos negativos, practicar respiración consciente, enfocarse en el presente y avanzar mediante pequeños logros, permite recuperar la confianza de manera progresiva y sostenida.

Estrategias para afrontar los síntomas físicos de la ansiedad

Según la APA, aceptar la presencia de los síntomas es más eficaz que intentar eliminarlos de forma urgente. Resistirse o luchar intensamente contra la incomodidad suele aumentar la intensidad de los síntomas y el agotamiento emocional. Cambiar expresiones como “no puedo” por afirmaciones basadas en hechos concretos contribuye a reducir la ansiedad.

El ejercicio de conexión con el presente, sugerido por Psychology Today, utiliza el método 54321: observar cinco objetos, tocar cuatro cosas, escuchar tres sonidos, identificar dos olores y concentrarse en un sabor. Este enfoque focaliza la atención y suaviza la intensidad de las sensaciones físicas desagradables.

Por su parte, la respiración controlada, recomendada por la APA, cumple una función clave: inspirar contando hasta tres y exhalar durante seis segundos ayuda a modular el estado fisiológico, induciendo calma. Aunque la ansiedad no desaparece inmediatamente, estas herramientas permiten recobrar el control corporal y reducir la activación fisiológica.

Mujer de mediana edad con cabello rubio sentada en un sillón envejecido, con la mano en el pecho y expresión de esfuerzo para respirar en una sala.
Controlar la respiración, inspirando y exhalando lentamente, contribuye a modular el estado fisiológico y recobrar el control ante la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Progresar mediante pequeñas metas facilita la recuperación de la capacidad funcional. Si caminar 20 minutos resulta abrumador, comenzar con trayectos de cinco minutos y valorar cada logro fortalece la autoconfianza. Reconocer cada avance contrarresta la sensación de incapacidad y promueve la resiliencia.

Repetir palabras motivadoras o adoptar posturas que refuercen la fuerza personal, como mantener una postura erguida, colabora en la reconstrucción de la autoestima, incluso si al principio resulta incómodo. Los especialistas de la APA afirman que la suma de pasos sencillos permite progresar sin la presión de alcanzar una perfección inmediata.

Reforzar la sensación de capacidad durante la ansiedad

Para Psychology Today y la APA, enfrentarse a tareas a pesar de los síntomas es prueba de resiliencia. Cumplir actividades complejas en medio de la ansiedad demuestra capacidad y determinación.

Dividir responsabilidades diarias en pequeñas partes y celebrar cada logro contribuye a consolidar avances. La suma de pasos sencillos permite progresar sin la presión de alcanzar una perfección inmediata.

En ese sentido, comprender que sentirse incapaz es un reflejo pasajero de la ansiedad y no una identidad permanente ayuda a responder a cada situación con mayor realismo y compasión. Estos síntomas forman parte de un proceso que puede transformarse con constancia y herramientas adecuadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La suma de acciones sencillas, como adoptar posturas que refuercen la autoestima, permite progresos sostenidos sin presión por la perfección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar que la sensación de incapacidad asociada a la ansiedad no define el valor ni el potencial personal es un punto de partida clave para cambiar la perspectiva. Según la American Psychological Association y Psychology Today, este enfoque permite transitar los episodios con mayor confianza y abrir la puerta a una recuperación progresiva.

A partir de ahí, el acompañamiento marca la diferencia. La orientación profesional, la educación en salud mental y el apoyo de una red cercana ayudan a fortalecer las herramientas personales y a reducir el impacto de la ansiedad en la vida diaria, favoreciendo un proceso de crecimiento sostenido.

Recursos profesionales y apoyo para el manejo de la ansiedad

La intervención de profesionales de la salud mental, como psicólogos clínicos y psiquiatras, puede ser fundamental para quienes experimentan ansiedad física recurrente o limitante. La APA recomienda buscar ayuda especializada cuando los síntomas interfieren en la vida diaria, impiden el desarrollo de actividades habituales o generan un sufrimiento persistente.

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
El acompañamiento terapéutico, la información fiable y el apoyo social contribuyen a una recuperación más sólida frente a la ansiedad en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento terapéutico, junto con el acceso a información fiable y la participación en grupos de apoyo, amplía las herramientas personales y facilita una recuperación más sólida y duradera para quienes atraviesan períodos de ansiedad.

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