Día Internacional de los Trastornos del Movimiento: 5 recomendaciones para un abordaje integral

Medicación, rehabilitación, terapia ocupacional y apoyo psicológico forman parte del abordaje integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Trastornos del Movimiento, con el objetivo de generar conciencia sobre estas condiciones neurológicas que afectan la movilidad del cuerpo y pueden impactar profundamente la calidad de vida. Aún cuando son más frecuentes de lo que se cree, en muchos casos sigue siendo un desafío el obtener un diagnóstico para las personas que lo padecen.

Los trastornos del movimiento comprenden un grupo de enfermedades neurológicas que alteran el control del movimiento. Pueden presentarse como lentitud motora, rigidez muscular y temblor entre otros movimientos involuntarios que dificultan llevar a cabo las tareas cotidianas.

Dentro de este grupo se encuentran la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, las distonías, las coreas, el síndrome de Tourette y las ataxias, entre otros.

Señales de alerta: cuándo consultar

La enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, la distonía y las ataxias son algunos ejemplos de estos trastornos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana es clave. Consultar a tiempo mejora el pronóstico y permite acceder a tratamientos que pueden frenar o aliviar los síntomas. Entre los signos que requieren evaluación neurológica se encuentran:

Temblores persistentes en manos , cabeza o piernas en reposo o movimiento.

Lentitud para iniciar movimientos o dificultad para realizar tareas finas (abotonar, escribir, cortar alimentos).

Rigidez muscular o sensación de falta de agilidad.

Cambios en la postura o pérdida de equilibrio.

Movimientos bruscos e involuntarios de cualquier parte del cuerpo.

Parpadeo excesivo, muecas o espasmos faciales.

Alteraciones en la marcha o en la coordinación.

“Los trastornos del movimiento no solo afectan la movilidad; también pueden repercutir en el ánimo, el sueño, la memoria y la autonomía. El abordaje temprano y personalizado permite reducir discapacidad y mejorar la calidad de vida”, señala María Eugenia González Toledo, médica neuróloga coordinadora del área de neuromodulación para Trastornos del movimiento (MN 121898 ) del equipo de Neurología del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro- INECO.

Causas y diagnóstico

Las causas incluyen factores degenerativos, genéticos, metabólicos, autoinmunes y efectos de medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas pueden ser múltiples: degenerativas (como en la Emfermedad de Parkinson), genéticas (como la enfermedad de Huntington o la distonía generalizada por DTY1), metabólicas (como Niemann Pick tipo C), autoinmunes (como el síndrome de la persona rígida), efectos secundarios de medicación, especialmente las que bloquean los receptores de dopamina o lesiones cerebrales. El diagnóstico neurológico incluye principalmente la evaluación neurológica junto a estudios de laboratorio, neuroimágenes y pruebas específicas según cada caso.

Cuáles son los tratamientos

Si bien muchas de ellas carecen de tratamiento causal, sí existen tratamientos efectivos para controlar los síntomas y mejorar el día a día en todos los casos. Entre las opciones terapéuticas se incluyen:

Los trastornos del movimiento pueden presentarse con rigidez, temblores y lentitud motora que afectan la vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)

Medicamentos específicos en formulaciones por boca o novedosas formas de administración según el diagnóstico.

Rehabilitación motora y kinesiología .

Terapia ocupacional para recuperar habilidades funcionales.

Apoyo psicológico y neuropsicológico cuando hay impacto emocional o cognitivo.

Toxina botulínica en casos de distonías o espasmos musculares.

Procedimientos quirúrgicos entre ellos la Estimulación cerebral profunda (DBS) o las lesiones por HIFU: para casos seleccionados de Enfermedad de Parkinson, temblor esencial y distonía.

Acompañamiento familiar y psicoeducación, pilares para la adherencia al tratamiento.

Cinco recomendaciones para el abordaje integral de los trastornos del movimiento

El tratamiento puede ajustarse en función de la evolución de cada persona.

Caminar, elongar o entrenar fuerza y ejercicios de coordinación motora asociados a un correcto descansar y dieta mediterránea.

Es clave para manejar ansiedad, frustración o cambios en la autonomía.

Comprender la enfermedad y las alternativas de tratamiento evita estigmas y mejora la calidad de vida de la persona que lleva la enfermedad asi como familiar y social.

Los trastornos del movimiento no deben ser invisibilizados. El conocimiento, la detección temprana y el acompañamiento profesional son fundamentales para mejorar el pronóstico y reducir el impacto en la vida diaria. Concientizar, empoderar y hacer protagonista en el tratamiento a la persona que lo padece es el primer paso para transformar la realidad de miles de individuos y sus familias.