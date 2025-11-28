Beber lácteos de forma regular disminuye el riesgo de fracturas en mujeres, afirma un estudio

El consumo regular de lácteos líquidos como leche y yogur reduce el riesgo de fracturas en mujeres mayores, según un estudio finlandés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de lácteos líquidos como leche, leche agria y yogur podría ser clave para fortalecer los huesos de las mujeres mayores y evitar fracturas debilitantes en la adultez.

Así lo revela un extenso estudio liderado por la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), que durante 25 años siguió a más de 14.000 mujeres Filandesas y encontró una reducción significativa del riesgo de fracturas en quienes incorporan estos productos a su dieta.

Este hallazgo, divulgado por la FINUT, aporta nueva evidencia científica para enfrentar el avance mundial de la osteoporosis y proteger la salud ósea en la población mayor.

Metodología y análisis de la cohorte finlandesa

El estudio, publicado en la revista European Journal of Nutrition, aborda un problema de salud pública creciente: las fracturas óseas en adultos mayores. Estas lesiones afectan cada año a cerca de nueve millones de personas en el mundo, generan dolor, discapacidad y aumentan la mortalidad.

Investigadores de la FINUT encontraron que los lácteos líquidos podrían ofrecer un efecto protector frente a fracturas osteoporóticas

En las últimas tres décadas, su incidencia creció un 33,4% debido al envejecimiento de la población. La prevención de fracturas, principal manifestación clínica de la osteoporosis, se ha enfocado en factores modificables como la dieta, aunque la evidencia científica previa sobre el impacto de los lácteos resultaba contradictoria.

Fueron incluidas 14.220 mujeres finlandesas, con una edad media inicial de 52 años, quienes respondieron cuestionarios periódicos sobre salud, estilo de vida y consumo de lácteos.

El seguimiento medio alcanzó los 17 años, con un total acumulado de 245.005 personas-año, y las fracturas declaradas se validaron con registros médicos. Durante el periodo de observación, 4.358 mujeres sufrieron fracturas y la mortalidad por todas las causas fue del 22,7%.

Efecto protector de los lácteos líquidos frente a fracturas

Los resultados muestran que las mujeres que no consumían lácteos líquidos presentaron un mayor riesgo de fracturas totales y osteoporóticas. En contraste, quienes mantenían un consumo regular de leche o yogur experimentaron una reducción en el riesgo de estos tipos de fractura.

El trabajo publicado en European Journal of Nutrition aporta nueva evidencia sobre el rol de los lácteos en la prevención de la osteoporosis

El análisis no detectó una asociación clara entre el consumo de lácteos líquidos y la fractura de cadera, un resultado que podría atribuirse a la baja frecuencia de este evento en la cohorte estudiada.

El estudio identificó diferencias entre los efectos de los lácteos líquidos y del queso. Un consumo elevado de queso se asoció con un menor riesgo de fractura de cadera, pero no con fracturas totales ni osteoporóticas.

Según la FINUT, esta diferencia podría deberse a la composición nutricional de cada producto: el queso aporta más proteínas y sodio, pero también compuestos beneficiosos como probióticos, prebióticos y vitamina K. La amplia variedad de tipos de queso complica la comparación entre estudios y puede influir en los resultados observados.

Importancia de la ingesta moderada y recomendaciones nutricionales

La FINUT destaca como hallazgo principal la diferencia de riesgo entre quienes no consumen lácteos y quienes sí lo hacen, lo que apunta a un posible efecto umbral del calcio.

Diversos lácteos líquidos, protagonistas de nuevas investigaciones que indican su posible efecto protector sobre la salud ósea en la vejez

Incluso una ingesta moderada de lácteos líquidos parece suficiente para reducir de manera sustancial el riesgo de fracturas, sobre todo en huesos trabeculares como la columna vertebral. El impacto en huesos corticales, como la cadera, resulta más limitado y podría requerir estrategias adicionales de prevención.

Estos resultados subrayan la importancia de incluir el consumo de lácteos líquidos en las recomendaciones nutricionales para adultos mayores, especialmente en contextos donde la incidencia de fracturas y osteoporosis va en aumento. Aunque los datos corresponden a mujeres finlandesas, la FINUT señala que el estudio ofrece evidencia robusta gracias a su seguimiento prolongado y a la validación médica de las fracturas.

Promover la ingesta de lácteos líquidos como parte de las pautas nutricionales podría convertirse en una estrategia eficaz para reducir la incidencia de fracturas entre la población mayor y disminuir la carga económica que generan estas lesiones, según concluye la Fundación Iberoamericana de Nutrición.