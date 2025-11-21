¿Quieres un hospital más feliz? Contrata a más enfermeros, según un estudio

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Añadir incluso unas pocas enfermeras adicionales puede reducir drásticamente el agotamiento y mejorar la moral entre el personal médico hospitalario, según un nuevo estudio.

Aumentar el personal de enfermería en tan solo un 10% mejoró las actitudes tanto entre médicos como enfermeros que trabajan en hospitales, informaron investigadores el 17 de noviembre en JAMA Network Open.

"El agotamiento médico es una crisis global, pero se han identificado pocas soluciones concretas", dijo la investigadora principal Linda Aiken, directora fundadora del Centro de Investigación en Resultados en Salud y Políticas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

"Nuestro estudio aporta pruebas de que invertir en enfermeras es una solución 'dos por uno': mejorar tanto el bienestar de enfermeros como de médicos y fortalecer la atención al paciente", afirmó Aiken.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a más de 1.100 médicos europeos y alrededor de 5.300 médicos estadounidenses, así como a 3.000 enfermeras europeas y casi 12.000 enfermeras estadounidenses.

Los resultados mostraron que en los hospitales estadounidenses, una modesta mejora del 10% en el entorno laboral de las enfermeras --incluyendo el aumento de personal-- se asoció con un:

Reducción del 22% en los médicos que tienen intención de dejar sus empleos. Reducción del 25% en el número de médicos que se niegan a recomendar su hospital como lugar de trabajo. Reducción del 19% en la insatisfacción laboral de los médicos. Reducción del 10% en el alto agotamiento entre los médicos.

Los hospitales europeos tuvieron resultados similares, con un aumento del 10% en el personal de enfermería: un 20% menos de la intención de los médicos de marcharse, un 27% menos de probabilidades de rechazar recomendar su hospital, un 15% menos de insatisfacción laboral y un 12% menos de probabilidades de un alto agotamiento.

En general, entre el 20% y el 44% de los médicos participantes en la encuesta dijeron que tienen intención de dejar su trabajo por insatisfacción, y hasta el 45% reportaron altos niveles de agotamiento, según los investigadores.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto un camino a seguir en el que los líderes hospitalarios pueden actuar de inmediato", afirmó la investigadora principal Karen Lasater, presidenta de enfermería y política sanitaria en Penn Nursing, en un comunicado de prensa.

"Mejorar el personal de enfermería y crear entornos de trabajo de apoyo son reformas organizativas viables, basadas en la evidencia y capaces de retener tanto a enfermeros como a médicos", añadió Lasater.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la salud mental entre los trabajadores sanitarios.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 17 de noviembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 17 de noviembre de 2025