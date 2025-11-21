Salud

¿Quieres un hospital más feliz? Contrata a más enfermeros, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Añadir incluso unas pocas enfermeras adicionales puede reducir drásticamente el agotamiento y mejorar la moral entre el personal médico hospitalario, según un nuevo estudio.

Aumentar el personal de enfermería en tan solo un 10% mejoró las actitudes tanto entre médicos como enfermeros que trabajan en hospitales, informaron investigadores el 17 de noviembre en JAMA Network Open.

"El agotamiento médico es una crisis global, pero se han identificado pocas soluciones concretas", dijo la investigadora principal Linda Aiken, directora fundadora del Centro de Investigación en Resultados en Salud y Políticas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

"Nuestro estudio aporta pruebas de que invertir en enfermeras es una solución 'dos por uno': mejorar tanto el bienestar de enfermeros como de médicos y fortalecer la atención al paciente", afirmó Aiken.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a más de 1.100 médicos europeos y alrededor de 5.300 médicos estadounidenses, así como a 3.000 enfermeras europeas y casi 12.000 enfermeras estadounidenses.

Los resultados mostraron que en los hospitales estadounidenses, una modesta mejora del 10% en el entorno laboral de las enfermeras --incluyendo el aumento de personal-- se asoció con un:

Reducción del 22% en los médicos que tienen intención de dejar sus empleos. Reducción del 25% en el número de médicos que se niegan a recomendar su hospital como lugar de trabajo. Reducción del 19% en la insatisfacción laboral de los médicos. Reducción del 10% en el alto agotamiento entre los médicos.

Los hospitales europeos tuvieron resultados similares, con un aumento del 10% en el personal de enfermería: un 20% menos de la intención de los médicos de marcharse, un 27% menos de probabilidades de rechazar recomendar su hospital, un 15% menos de insatisfacción laboral y un 12% menos de probabilidades de un alto agotamiento.

En general, entre el 20% y el 44% de los médicos participantes en la encuesta dijeron que tienen intención de dejar su trabajo por insatisfacción, y hasta el 45% reportaron altos niveles de agotamiento, según los investigadores.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto un camino a seguir en el que los líderes hospitalarios pueden actuar de inmediato", afirmó la investigadora principal Karen Lasater, presidenta de enfermería y política sanitaria en Penn Nursing, en un comunicado de prensa.

"Mejorar el personal de enfermería y crear entornos de trabajo de apoyo son reformas organizativas viables, basadas en la evidencia y capaces de retener tanto a enfermeros como a médicos", añadió Lasater.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la salud mental entre los trabajadores sanitarios.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 17 de noviembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 17 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayquieresunhospitalmasfelizcontrataamasenfermerossegununestudio

Últimas Noticias

El tratamiento con plasma muestra potencial para los síntomas de la menopausia entre las sobrevivientes de cáncer de mama

Healthday Spanish

El tratamiento con plasma muestra

En la enfermedad de Crohn, se debe iniciar con fármacos avanzados, sugieren nuevas guías

Healthday Spanish

En la enfermedad de Crohn,

Los científicos dicen que los besos comenzaron mucho antes de que existieran los humanos

Healthday Spanish

Los científicos dicen que los

La buprenorfina reduce el riesgo de sobredosis de opioides, pero solo si se toma según las indicaciones a largo plazo

Healthday Spanish

La buprenorfina reduce el riesgo

Un hallazgo de Oxford sienta bases para prevenir una de las complicaciones más graves del Crohn

Junto a un equipo internacional, los científicos descubrieron a las células responsables de la formación de fístulas y descifraron los mecanismos que perpetúan el daño. Las claves de un avance que promete mejorar la calidad de vida de los pacientes

Un hallazgo de Oxford sienta
DEPORTES
Bielsa habló durante una hora

Bielsa habló durante una hora y 45 minutos para anunciar que sigue en Uruguay: por qué se considera “tóxico” y los roces internos

Franco Colapinto terminó 20° en la FP1 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El Inter Miami de Messi informó la fecha de inauguración de su nuevo estadio: el rival al que enfrentará

El dobles peleó hasta el final, pero no pudo y Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

La llamativa frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro en la F1: cuándo se definirá su situación en Red Bull

TELESHOW
Moria Casán habló del aborto

Moria Casán habló del aborto que tuvo en su juventud: “A los 17 años iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”

Ángel de Brito confirmó cuándo será el último programa de Yanina Latorre en LAM: el final de una década de trabajo

Maxi López, Eugenia Tobal y Valu Cervantes fueron sorprendidos por sus hijos en MasterChef Celebrity: todas las fotos

El conmovedor texto que escribió María Julia Oliván para su hijo y celebrar sus avances: “Mi orgullo más grande”

El orgullo de Adrián Pallares por su hija Mía: “La primera de la familia con título universitario”

INFOBAE AMÉRICA

La OEA convocó una sesión

La OEA convocó una sesión urgente por los “crecientes riesgos” para el proceso electoral en Honduras

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras destituir a Freddy Vidovic

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas