El tratamiento con plasma muestra potencial para los síntomas de la menopausia entre las sobrevivientes de cáncer de mama

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Las infusiones de plasma pueden ayudar a las supervivientes de cáncer de mama a evitar síntomas genitales y urinarios mientras toman bloqueadores hormonales, según un estudio reciente.

Hasta el 70% de las supervivientes de cáncer de mama sufren sequedad vaginal, picor, ardor, infecciones urinarias frecuentes y dolor durante el sexo mientras toman fármacos bloqueadores de estrógenos llamados inhibidores de la aromatasa.

Pero una infusión de plasma rico en plaquetas alivió estos síntomas en casi todos los participantes de un estudio piloto a pequeña escala, según informaron recientemente investigadores en la revista Obstetrics & Gynecology.

"Nuestros datos muestran que hasta un 20% de las supervivientes de cáncer de mama que toman inhibidores de la aromatasa dejarán de tomar su medicación prematuramente porque causan síntomas graves del síndrome genitourinario de la menopausia (GSM)", dijo la investigadora principal , la Dra. Anita Chen, ginecóloga de la Mayo Clinic en Florida, en un comunicado de prensa.

"Esta interrupción temprana de su tratamiento contra el cáncer de mama puede llevar a peores resultados en la supervivencia del cáncer de mama. Así que, claramente, se necesitan opciones de tratamiento no hormonal para el GSM", añadió Chen.

Los síntomas del GSM son comunes entre mujeres menopáusicas a medida que los niveles de estrógeno disminuyen, según los investigadores. Algunos usan tratamiento vaginal con estrógenos para aliviar.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el estrógeno no es una opción atractiva para muchas supervivientes de cáncer de mama que toman inhibidores de la aromatasa para producir menos estrógeno.

Para este estudio, los investigadores recurrieron al plasma rico en plaquetas, un componente de la sangre que contiene muchas propiedades curativas, para tratar a 20 supervivientes de cáncer de mama con GSM.

A cada mujer se le extrajo su propia sangre y luego se la centrifugó para obtener plaquetas y plasma. Este plasma rico en plaquetas se inyectaba luego en la vagina de la mujer.

A los seis meses, el 95 % de las mujeres reportó mejoría en sus síntomas GSM, según muestran los resultados.

"Los síntomas de GSM en pacientes con cáncer de mama mejoraron significativamente, incluyendo la función sexual, los síntomas urinarios y la calidad de vida en general, incluso entre quienes toman bloqueadores de estrógeno", dijo el investigador Dr. Emanuel Trabuco, ginecólogo de la Clínica Mayo, en un comunicado de prensa.

"Todos nuestros participantes completaron el protocolo de inyección y el riguroso seguimiento, lo que sugiere que esta población desea tratamiento para una condición molesta, una que probablemente esté infranotificada, subestimada y subtratada", dijo Chen.

"Lo más importante es que ninguno de los participantes dejó de tratar el cáncer de mama ni experimentó recurrencia durante el estudio", añadió Chen.

Los investigadores planean proceder a un ensayo clínico de fase 2 que comparará las inyecciones de plasma rico en plaquetas con un placebo para tratar la GSM en supervivientes de cáncer de mama.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el síndrome genitourinario de la menopausia.

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2025

