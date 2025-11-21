Cáncer: claves para reconocer 8 síntomas que no deben subestimarse, según una experta

El retraso en la consulta médica ante síntomas sospechosos de cáncer dificulta la detección precoz y agrava el pronóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación precoz de señales compatibles con cáncer vuelve a ocupar un rol central en el sistema de salud, a partir de un informe difundido por The Independent que alerta sobre el retraso al buscar atención médica ante posibles síntomas.

Esta tendencia se relaciona con la percepción de dificultades para obtener turnos, la minimización de molestias físicas y la creencia de gestionar los síntomas sin asistencia profesional, lo que impacta negativamente en la detección oportuna.

Un estudio, impulsado por Cancer Research UK y basado en datos de YouGov, reunió respuestas de 6.844 personas británicas. Los resultados mostraron que el 53% anticipaba complicaciones para conseguir una cita con el médico de cabecera, el 47% efectivamente atravesó ese inconveniente.

Por otro lado, el 44% consideró que sus molestias no eran graves y el 43% creyó poder resolverlos por su cuenta. Este panorama incrementa el riesgo de que indicios compatibles con cáncer pasen desapercibidos.

La advertencia de los expertos frente a cambios físicos inesperados

Un bulto en la mama debe ser evaluado por un profesional, ya que solo un diagnóstico médico permite determinar si es benigno o canceroso (Imagen ilustrativa Infobae)

En el análisis difundido por The Independent, Megan Winter, responsable de información sanitaria de Cancer Research UK, subrayó la importancia de prestar atención a señales corporales inusuales.

Winter explicó al medio británico que “nuestro mensaje es que si algo no es normal para usted, debe hacerse un chequeo, ya que existen muchos signos y síntomas diferentes del cáncer y pueden manifestarse de forma distinta en cada persona”. También insistió: “Escuche a su cuerpo y, si nota algo inusual que le preocupe, consulte con su médico”.

8 síntomas que requieren evaluación médica según especialistas

1. Bulto o hinchazón inusual: Winter remarcó que cualquier protuberancia repentina justifica una consulta médica. Afirmó que inflamaciones en áreas como el pecho, bajo el codo o la clavícula requieren revisión para descartar un posible cáncer de mama.

La aparición de hematomas sin causa, pérdida de peso inexplicable o cansancio pueden ser signos de alerta oncológica (Crédito: Freepik)

2. Pérdida de peso o cansancio inexplicables: La especialista describió estas manifestaciones como signos generales asociados a diversas enfermedades oncológicas y advirtió que pueden afectar a todo el cuerpo.

3. Hematomas sin causa aparente: La aparición reiterada de moretones sin antecedentes de lesiones debe motivar una consulta. Winter explicó que los moretones inexplicables, especialmente si surgen frecuentemente en zonas como la espalda, piernas o manos, pueden ser otro signo a considerar.

4. Cambios en los hábitos intestinales o sangrados inusuales: Toda modificación del tránsito intestinal merece atención clínica. La presencia de sangre en heces o en orina, o episodios de sangrado vaginal inesperado, refuerza la necesidad de una valoración médica.

No toda tos indica cáncer, pero cualquier síntoma persistente requiere atención médica para descartar afecciones relevantes (Imagen ilustrativa Infobae)

5. Falta de aire durante actividades cotidianas: La sensación de ahogo sin causa aparente constituye una nueva señal de alerta que requiere ser comentada con un profesional.

6. Tos persistente o en evolución: Si la tos se prolonga durante más de tres semanas, cambia o se intensifica, es fundamental consultar con el médico, ya que este síntoma es uno de los principales indicadores de cáncer de pulmón.

7. Dolor inexplicable o persistente: Cualquier dolor mantenido en el tiempo y sin causa conocida puede estar vinculado a múltiples patologías; por eso, debe ser evaluado.

La revisión periódica de la piel y el uso de protector solar son claves para prevenir el cáncer de piel y detectar lesiones sospechosas (Crédito: Freepik)

8. Cambios en la piel o lesiones que no cicatrizan: Alteraciones visibles en la piel requieren evaluación médica, especialmente cuando una zona no cicatriza. El cáncer de piel surge por una proliferación de células que puede invadir tejidos y, en algunos casos, diseminarse.

En el caso del cáncer de piel, la exposición al sol es el principal factor asociado, por lo que cubrirla o usar protector solar reduce el riesgo. También pueden aparecer lesiones en áreas sin exposición solar, motivo por el que se recomienda revisar la piel con frecuencia.

El médico de cabecera y el valor del diagnóstico precoz

Winter enfatizó que el médico de cabecera es la primera referencia ante cualquier inquietud. “A menudo escuchamos a personas decir que les resulta difícil conseguir una cita, pero es importante seguir insistiendo”, señaló. Añadió que actualmente existen diversas vías de contacto, como llamadas telefónicas, gestiones en línea y visitas presenciales.

Detectar el cáncer a tiempo mejora notablemente las posibilidades de curación y facilita el tratamiento en varios tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al momento adecuado para consultar, sostuvo: “No es responsabilidad del público saber qué les pasa a los demás, para eso está el médico, así que no les harás perder el tiempo planteándoles estas preocupaciones”.

La portavoz destacó la importancia del diagnóstico temprano: “El cáncer diagnosticado en fase inicial tiene más probabilidades de tratarse con éxito”. Recalcó que, aunque en la mayoría de los casos la causa no será cáncer, consultar sin demora es fundamental cuando se detecta un síntoma sospechoso.

Cancer Research UK recomienda recurrir al profesional ante cualquier signo inusual y recuerda la relevancia de acudir sin postergaciones para preservar la salud.