Agricultura vinculada al clúster de melanomas en Pensilvania

MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Un grupo de melanoma encontrado en el corazón de la zona agrícola de Pensilvania ha puesto de manifiesto posibles vínculos entre la agricultura y el cáncer de piel.

Los adultos de 50 años o más que vivían en un tramo de 15 condados del centro-sur de Pensilvania tenían un 57 % más de probabilidades de desarrollar melanoma que las personas que vivían en otras partes del estado, según informaron los investigadores el 14 de noviembre en la revista JCO Clinical Cancer Informatics.

El riesgo no se limitaba a los trabajadores agrícolas que pasaban sus días trabajando al sol.

El riesgo fue mayor tanto en áreas rurales como metropolitanas situadas cerca de tierras agrícolas activas, y el riesgo persistió incluso después de que los investigadores contabilizaran la exposición de los residentes a la radiación ultravioleta.

"El melanoma suele asociarse con playas y tomar el sol, pero nuestros hallazgos sugieren que los entornos agrícolas también pueden influir", dijo la investigadora Dra. Charlene Lam, profesora asociada de dermatología en Penn State Health en varias ubicaciones del centro de Pensilvania, en un comunicado de prensa.

"Y esto no va solo de agricultores. Comunidades enteras que viven cerca de la agricultura, personas que nunca pisan un campo, pueden seguir en riesgo", dijo Lam.

Para el estudio, los investigadores analizaron los datos de cinco años de registros de cáncer desde 2017 hasta 2021 en Pensilvania.

Encontraron que los condados de los grupos de melanoma tenían más tierras de cultivo -- una media del 20% frente al 7% de los condados no formados por clúster.

Por cada 10% de la superficie de tierra cultivada en una región, los casos de melanoma aumentaron un 14%, según muestran los resultados.

El melanoma también coincidió con un mayor uso de herbicidas, según los investigadores, con un promedio del 17% de la tierra tratada con herbicidas en los condados de racimo frente a menos del 7% en los condados no agrupados.

Cada aumento del 9% en el uso de herbicidas correspondía a un incremento del 14% en los casos de melanoma, según los investigadores.

"Los pesticidas y herbicidas están diseñados para alterar sistemas biológicos", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Eugene Lengerich, profesor de ciencias de la salud pública en Penn State, State College, Pensilvania. "Algunos de esos mismos mecanismos, como aumentar la fotosensibilidad o causar estrés oxidativo, podrían teóricamente contribuir al desarrollo del melanoma."

Estudios previos han encontrado que los pesticidas y herbicidas aumentan la sensibilidad a la luz solar, alteran la función inmunitaria y dañan el ADN en animales y plantas, todo lo cual podría aumentar el riesgo de melanoma en humanos, señalaron los investigadores.

Los investigadores señalaron que el riesgo no se limita a los trabajadores agrícolas que aplican herbicidas en un campo. Estos químicos pueden flotar por el aire, depositarse en el polvo doméstico y filtrarse en los suministros de agua.

"Nuestros hallazgos sugieren que el riesgo de melanoma podría extenderse más allá de los entornos laborales y llegar a comunidades enteras", dijo Lam. "Esto es relevante para personas que viven cerca de tierras de cultivo. No hace falta ser agricultor para enfrentarse a la exposición ambiental."

Se han encontrado patrones similares en regiones agrícolas de Utah, Polonia e Italia, señalaron los investigadores.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el nuevo estudio no demuestra una relación de causa y efecto entre la agricultura y el melanoma, sino que solo muestra una asociación.

"Piensa en esto como una señal, no como un veredicto", dijo el investigador principal Benjamin Marks, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de Penn State en Pittsburgh, en un comunicado de prensa.

"Los datos sugieren que las zonas con más tierras cultivadas y uso de herbicidas tienden a tener tasas más altas de melanoma, pero muchos otros factores podrían influir como la genética, el comportamiento o el acceso a la atención sanitaria", dijo Marks. "Comprender estos patrones nos ayuda a proteger no solo a los agricultores, sino a comunidades enteras que viven cerca de tierras de cultivo."

Mientras tanto, las personas que viven cerca de zonas agrícolas deberían protegerse del melanoma realizando revisiones cutáneas regulares, aplicándose protector solar y poniéndose gorros y ropa para protegerse del sol, dijo Lengerich.

Más información

City of Hope tiene más información sobre agricultura y riesgo de cáncer.

FUENTES: Penn State, comunicado de prensa, 14 de noviembre de 2025; JCO Informática Clínica del Cáncer, 14 de noviembre de 2025

