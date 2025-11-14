Salud

Cómo ayudan la cúrcuma y el jengibre a controlar el peso

Ambos ingredientes de origen asiático favorecen el metabolismo y la digestión para prevenir enfermedades asociadas a la regulación del peso corporal

La combinación de cúrcuma y jengibre aporta beneficios a la digestión (Freepik)

El mantenimiento de un peso saludable es fundamental para preservar la calidad de vida y prevenir diversas enfermedades crónicas. La evidencia científica respalda que evitar el sobrepeso contribuye a reducir el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer, además de favorecer un mejor rendimiento físico y mental en el día a día.

En la búsqueda de estrategias efectivas y seguras para controlar el peso, cada vez más personas exploran opciones naturales respaldadas por su uso tradicional y por investigaciones recientes. En este contexto, la cúrcuma y el jengibre se encuentran bajo el foco de atención, no solo por sus aportes culinarios, sino también por los posibles efectos que pueden tener en la salud metabólica y en la regulación del peso corporal.

Ambos ingredientes, provenientes del sudoeste asiático, han sido valorados durante siglos por sus propiedades para la cocina y la medicina tradicional en varias culturas. Su uso es versátil y puede integrarse fácilmente en la rutina diaria. Incluso, incide de manera directa en el control del peso para evitar condiciones físicas adversas.

Por qué la mezcla de cúrcuma y jengibre ayuda a controlar el peso

La combinación de cúrcuma y jengibre ha despertado interés por su potencial impacto en la gestión del peso gracias a sus componentes activos y las funciones que desempeñan en el organismo. El jengibre, cuyo principal compuesto es el gingerol, favorece la motilidad gastrointestinal, es decir, acelera el vaciamiento del estómago y facilita el paso de los alimentos a través del sistema digestivo. Este efecto aliviana las molestias como la hinchazón y los gases, directamente relacionados con las digestiones lentas y la pesadez.

La cúrcuma y el jengibre ayudan a controlar el peso gracias a sus propiedades metabólicas y digestivas (Freepik)

Por su parte, la cúrcuma contiene curcumina, un compuesto ampliamente estudiado por sus posibles beneficios metabólicos. Según una publicación de salud de Harvard, esta planta presenta propiedades antiinflamatorias y ha mostrado potencial para influir en afecciones metabólicas vinculadas al sobrepeso, como la resistencia a la insulina y la inflamación crónica de bajo grado.

La mezcla de ambos ingredientes favorece un mejor equilibrio del metabolismo y apoya los procesos corporales que contribuyen al control del peso, aunque la evidencia más consolidada se refiere al manejo del dolor en osteoartritis. El efecto sinérgico radica en que ambos pueden aportar beneficios complementarios: mientras uno promueve la digestión eficaz y la sensación de ligereza tras las comidas, el otro ofrece un perfil antiinflamatorio y antioxidante que puede resultar ventajoso en contextos metabólicos adversos.

Las formas naturales de consumo, así sea en infusiones o incorporados en la comida, son recomendadas por los expertos de salud. No obstante, tanto la escuela de estudios estadounidense como el centro médico John Hopkins, coinciden en que es importante evitar las dosis elevadas.

Otros beneficios de la mezcla de cúrcuma y jengibre para la salud

La utilización conjunta de ambos alimentos ofrece beneficios que van más allá del control del peso, abarcando distintos aspectos de la salud física y el bienestar general. De este modo, el efecto más importante en el bienestar humano es la contribución a la digestión.

La combinación de cúrcuma y jengibre potencia la digestión eficaz y contribuye a la sensación de ligereza tras las comidas (Freepik)

El jengibre, muy utilizado en infusiones o en la limonada, y la cúrcuma, que sirve como condimento para varias comidas, ofrecen propiedades antioxidantes gracias a la presencia de moléculas como el gingerol y la curcumina. Estas sustancias ayudan a neutralizar radicales libres, protegiendo a las células del daño oxidativo y contribuyendo así al mantenimiento de la salud a largo plazo. A su vez, tienen un perfil antiinflamatorio relevante.

La universidad destacó que la cúrcuma ha sido tradicionalmente utilizada en la medicina ayurvédica y en la medicina tradicional china, favoreciendo dolores articulares y molestias asociadas a inflamación. Por su parte, el jengibre aporta un efecto complementario, pues algunos de sus compuestos también presentan actividad antiinflamatoria, con potencial impacto en diversas afecciones crónicas.

Cómo preparar la mezcla de cúrcuma y jengibre

La preparación de la mezcla de cúrcuma y jengibre para uso cotidiano es sencilla y permite adaptarse a distintos hábitos alimenticios y preferencias personales. Una de las formas más habituales de incorporar estos ingredientes es en formato de infusión. Para ello, se recomienda conseguir cúrcuma y jengibre frescos, pelar cuidadosamente ambas raíces y cortarlas en rodajas finas.

La cúrcuma y el jengibre son ingredientes que se integran en guisos o sopas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa, especialmente práctica en la cocina diaria, consiste en integrar ambas especias en polvo a diversos platos. Agregar cúrcuma y jengibre molidos a sopas, guisos o arroces resulta sencillo y aporta un sabor característico. Para las personas que buscan una opción más fresca, las raíces recién ralladas pueden mezclarse directamente en aderezos para ensaladas o añadirse al final de la cocción de los alimentos, conservando así su potencia aromática.

No existe una receta universal, pero es común utilizar partes iguales de cúrcuma y jengibre o ajustar la cantidad según la intensidad de sabor deseada. Es importante acompañar la mezcla con algún tipo de grasa saludable, como aceite de oliva, leche o bebidas vegetales, para potenciar los beneficios.

