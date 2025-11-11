Salud

Los médicos dicen que el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer más mortal, pero la esperanza está creciendo

MARTES, 11 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en EE. UU., responsable de alrededor de 1 de cada 4, pero unos avances importantes en las pruebas de detección, la cirugía y el tratamiento personalizado están ayudando a más pacientes a vivir más tiempo.

"La detección del cáncer de pulmón es la herramienta más poderosa para reducir las muertes por cáncer de pulmón que ha ocurrido en mi vida", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Daniel Boffa, de la Facultad de Medicina de Yale y el Colegio Americano de Cirujanos (ACS).

Las tomografías computarizadas de baja dosis pueden detectar el cáncer de pulmón temprano y reducir el riesgo de muerte hasta en un 20%, según el Instituto Nacional del Cáncer.

Las pautas actuales recomiendan pruebas anuales para adultos de 50 años o más que fuman o solían fumar.

Aún así, solo el 18% de las personas elegibles fueron evaluadas en 2022, según la Asociación Estadounidense del Pulmón.

Si bien fumar es el mayor factor de riesgo, hasta el 20% de los casos de cáncer de pulmón ocurren en personas que nunca fumaron. Otras causas pueden incluir la exposición al radón, el asbesto, el humo de los incendios forestales o los antecedentes familiares de cáncer de pulmón, explicó Boffa.

"Es importante conocer los riesgos y síntomas del cáncer de pulmón. Esté atento a una tos persistente, asociada con dolor en el pecho o tos con sangre", agregó Boffa.

Para el cáncer de pulmón en etapa temprana, la cirugía sigue siendo la mejor oportunidad para una cura. Hoy en día, la mayoría de los procedimientos utilizan técnicas mínimamente invasivas o robóticas, que solo requieren pequeñas incisiones.

"Este enfoque resulta en menos dolor después de la cirugía, estadías hospitalarias más cortas y un regreso más rápido a la vida normal para nuestros pacientes", dijo en un comunicado de prensa el médico en jefe de UC-Davis, el Dr. David Tom Cooke .

Además, los médicos ahora pueden evaluar los tumores para detectar cambios genéticos específicos y hacer coincidir a los pacientes con medicamentos específicos o inmunoterapia.

"Ya no estamos tratando todos los cánceres de pulmón de la misma manera. Con pruebas específicas de biomarcadores y terapia dirigida, estamos viendo que la supervivencia se extiende a años, incluso para los cánceres en etapa tardía", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Ian Bostock de Baptist Health Miami Cancer Institute.

Dejar de fumar es el paso más importante que cualquiera puede tomar para reducir el riesgo de cáncer de pulmón, dijeron los investigadores, y también ayuda a las personas que ya han sido diagnosticadas.

"Dejar de fumar es un trabajo duro, pero los beneficios para la salud valen la pena", añadió Boffa. "Nunca ha habido mejores herramientas y apoyo para ayudar a las personas a dejar de fumar".

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer de pulmón.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2025

