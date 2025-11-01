Salud

Qué beneficios tiene incrementar la ingesta de fibra de manera constante

Diferentes investigaciones recientes trazan vínculos entre nuevos hábitos alimentarios y mejoras en el bienestar general, abriendo preguntas sobre el impacto sostenido de este nutriente en la vida diaria

Guardar
El fibermaxxing impulsa el consumo
El fibermaxxing impulsa el consumo de fibra dietética para mejorar la salud y prevenir enfermedades crónicas (Freepik)

En los últimos meses, una palabra se volvió tendencia en redes sociales: fibermaxxing. Esta nueva ola saludable invita a priorizar la fibra dietética en la alimentación diaria, con la promesa de mejorar la salud, prevenir enfermedades y sumar calidad a los años de vida.

Cada vez más personas siguen esta estrategia, motivadas por recomendaciones de expertos y la difusión de nuevos hábitos que buscan alejarse de los problemas más comunes de la vida moderna, como el sobrepeso, el estreñimiento y las enfermedades cardiovasculares.

Más que una moda, una respuesta a una necesidad

La creciente popularidad del fibermaxxing encuentra fundamento en un escenario preocupante: la mayoría de los adultos no consume suficiente fibra. Emily Brognano, de Tufts University, y la científica Jennifer Lee del Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging, advierten que existe una diferencia de hasta nueve años entre la longevidad y la vida saludable. Es decir, las personas suelen vivir varios años en los que, pese a estar vivas, la calidad de vida disminuye por afecciones prevenibles.

La fibra dietética ayuda a
La fibra dietética ayuda a reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y varios tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra se ganó un papel central en la búsqueda de bienestar porque ayuda a reducir el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares y a prevenir varios tipos de cáncer, entre ellos el colorrectal, de mama y de próstata.

Cuando la dieta es pobre en fibra, las personas suelen reemplazarla por grasas o carbohidratos, lo que puede favorecer el aumento de peso y otras complicaciones. “Las estrategias conductuales o nutricionales que ayudan a conservar la salud están muy en tendencia en este momento”, afirmó Jennifer Lee.

Cuánta fibra necesitamos y qué tipos existen

La pregunta frecuente es cuánta fibra debería incorporar una persona. Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2020–2025, elaboradas por el Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, recomiendan entre 22 y 34 gramos al día para adultos, según edad y sexo.

Un cálculo práctico: 14 gramos de fibra por cada 1.000 calorías. Por ejemplo, una mujer de entre 19 y 30 años que consume 2.000 calorías debería apuntar a 28 gramos de fibra diaria; un hombre, a 34 gramos.

La fibra dietética se divide en dos tipos principales: soluble e insoluble. La primera se disuelve en agua y, al mezclarse en el intestino, forma una especie de gel que ralentiza la digestión, aumenta la saciedad y ayuda a reducir el colesterol.

Además, es “alimento” para la microbiota intestinal, lo que protege la salud digestiva. Podemos encontrar fibra soluble en alimentos como manzanas, palta, banana, col, brócoli, coliflor, legumbres, porotos y avena.

La fibra insoluble es esencial
La fibra insoluble es esencial para prevenir el estreñimiento y se encuentra en granos integrales, frutos secos y semillas (Freepik)

Por otro lado, la fibra insoluble no se disuelve en agua, pero es clave para aumentar el volumen de las heces y prevenir el estreñimiento. La hallamos principalmente en granos integrales, frutos secos y semillas.

Una proporción recomendada es consumir dos partes de fibra insoluble por cada parte de fibra soluble. Así, si el objetivo es llegar a 30 gramos diarios, “lo ideal serían 20 gramos de fibra insoluble y 10 gramos de fibra soluble”, según explicó Lee.

Estrategias, advertencias y el rol de la suplementación

Para muchas personas, alcanzar la cuota diaria puede resultar complicado. En estos casos, los suplementos de fibra —en pastillas o polvos— pueden ser útiles. “La mayoría de los adultos no cumple con los niveles recomendados de fibra dietética, por lo que la suplementación suele ser una buena estrategia para alcanzar los valores sugeridos”, indicó Lee, según Brognano.

Es clave aumentar la fibra de forma gradual y acompañarla con suficiente agua, ya que un exceso repentino puede causar molestias como estreñimiento o, en algunos casos, diarrea si existe sensibilidad individual.

La fibra soluble favorece la
La fibra soluble favorece la saciedad, reduce el colesterol y protege la salud digestiva al alimentar la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, son fundamentales la observación y la adaptación: cada organismo responde distinto a los cambios dietéticos. Escuchar al cuerpo y ajustar la ingesta de fibra según las propias sensaciones es la mejor guía para aprovechar los beneficios de este nutriente esencial sin efectos adversos.

La tendencia del fibermaxxing va más allá del boom mediático: es una invitación a adoptar hábitos simples que previenen problemas de salud habituales y promueven un bienestar duradero. Una pequeña gran revolución que empieza en el plato y puede cambiar los años por calidad de vida.

Temas Relacionados

FibermaxxingFibra dietéticaTufts UniversitySalud digestivaNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Cómo ayuda la palta a mejorar el estado del ánimo?

A medida que se difunden avances en nutrición, aumentan las razones para considerar a este alimento como parte de la rutina diaria de quienes desean sentirse más animados y positivos

¿Cómo ayuda la palta a

Millones de personas conllevan un riesgo oculto de cáncer, señalan expertos

Healthday Spanish

Millones de personas conllevan un

¿Puede funcionar enviar mensajes de texto a tu terapeuta? Un nuevo estudio dice que sí

Healthday Spanish

¿Puede funcionar enviar mensajes de

Una prueba genética puede predecir el riesgo de efectos secundarios de los medicamentos para la gota

Healthday Spanish

Una prueba genética puede predecir

La salud intestinal de un niño podría influir en su salud mental futura

Healthday Spanish

La salud intestinal de un
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

TELESHOW
Tini Stoessel y La Joaqui:

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

INFOBAE AMÉRICA

El oro del Comando Vermelho

El oro del Comando Vermelho se convirtió en una amenaza social y medioambiental para la cumbre de la COP30

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada