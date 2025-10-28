La acidez estomacal podría ser una señal de advertencia de un problema con la bebida

MARTES, 28 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La acidez estomacal frecuente podría ser una señal de que tiene un problema con la bebida, señala un estudio reciente.

Los pacientes tenían un riesgo un 18% más alto de ser diagnosticados con trastorno por consumo de alcohol si sufrían de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), también llamada reflujo ácido o acidez estomacal, informaron investigadores recientemente en el Journal of the American Board of Family Medicine.

"Si sabemos que los pacientes con ERGE tienen un riesgo más alto, podemos empezar a hacer las preguntas correctas y ofrecer ayuda antes", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Kimberly Schiesl . Es presidenta interina de medicina familiar y comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis.

El alcoholismo afecta al menos a un 12 por ciento de los hombres y a un 8 por ciento de las mujeres en Estados Unidos, y contribuye a unas 178,000 muertes cada año, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Pero puede ser difícil para los médicos de familia detectar el riesgo de trastorno por consumo de alcohol entre los pacientes, anotaron los investigadores.

La ERGE podría servir como una posible señal de advertencia para el alcoholismo, razonaron los investigadores, porque los problemas gastrointestinales ocurren con frecuencia como consecuencia del consumo excesivo de alcohol.

Un estudio anterior estimó que los bebedores tienen un aumento del 48% en el riesgo de ERGE, y su riesgo aumenta junto con su consumo, dijeron los investigadores.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los expedientes de salud de más de 350,000 adultos atendidos en clínicas afiliadas a la SLU entre 2020 y 2023. Ninguno de los pacientes había sido diagnosticado con trastorno por consumo de alcohol en 2020 y 2021. Luego, los investigadores analizaron las probabilidades del trastorno en 2022 a 2023 junto con ciertos diagnósticos gastrointestinales.

Los investigadores analizaron específicamente si las personas eran más propensas a ser alcohólicas si tenían alguna de las tres afecciones gastrointestinales: síndrome del intestino irritable, ERGE o úlceras.

Solo la ERGE mostró un fuerte vínculo con los problemas posteriores con el alcohol, según muestran los resultados, y el riesgo es especialmente alto para las personas menores de 58 años. El riesgo fue consistente tanto en hombres como en mujeres.

"Un diagnóstico de ERGE se asocia con una mayor probabilidad de recibir un nuevo diagnóstico de AUD dentro de los 2 años", concluyeron los investigadores en su estudio.

"Los médicos deben reconocer que un nuevo diagnóstico de ERGE apunta a una oportunidad para abrir una conversación sobre el consumo de alcohol con el paciente y para detectar el trastorno por consumo de alcohol con una herramienta validada", escribieron los investigadores. "Los pacientes pueden estar más dispuestos a hablar sobre su consumo de alcohol en el contexto de un trastorno gastrointestinal recién diagnosticado, y es más probable que los médicos realicen una evaluación formal".

Más información

American Addiction Centers ofrece más información sobre el alcohol y el sistema digestivo.

FUENTES: Universidad de Saint Louis, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2025; Revista de la Junta Estadounidense de Medicina Familiar, julio-agosto de 2025