Salud

El momento en que comienza la terapia hormonal en la menopausia es importante

Healthday Spanish

Por Carole Tanzer Miller HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 22 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Para las mujeres que están sopesando si usar estrógeno para gestionar los sofocos, los problemas de sueño y otros síntomas molestos a medida que se acerca la menopausia , quizá tenga sentido no esperar.

Una nueva investigación muestra que las mujeres perimenopáusicas que habían usado estrógeno durante al menos 10 años antes de que sus períodos se detuvieran definitivamente tenían un 60% menos de probabilidades de cáncer de mama, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, en comparación con las mujeres que nunca tomaron hormonas.

Los hallazgos se presentaron en una reunión de la Sociedad de la Menopausia en Orlando, Florida, que continúa hasta el sábado.

"Durante mucho tiempo ha habido un debate sobre si la terapia con estrógenos debe comenzar y cuándo, así que esperamos que el uso de datos de registros de salud electrónicos a gran escala ayude a resolver esa pregunta", dijo en un comunicado de prensa el autor principal, Ify Chidi , de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. "Con suerte, estos resultados inician una conversación más amplia sobre la prevención en la salud de las mujeres".

A medida que se acerca la menopausia, el final de los períodos menstruales de una mujer, un gran porcentaje de mujeres experimentan síntomas molestos. Los sofocos y los trastornos del sueño son comunes durante esta transición, que se llama perimenopausia.

Y la perimenopausia puede durar varios años, ya que los niveles hormonales aumentan y disminuyen.

Si bien la terapia con estrógenos, que alguna vez fue controvertida, ha demostrado ser efectiva y segura, según The Menopause Society, faltan datos a largo plazo sobre cuándo comenzar.

En el estudio, el equipo de Chidi analizó los expedientes de más de 120 millones de pacientes.

Incluyeron mujeres que usaron estrógeno durante al menos 10 años antes de la menopausia; mujeres menopáusicas que actualmente usan la hormona; y mujeres menopáusicas que no usan estrógeno.

El estudio encontró que las mujeres que esperaron hasta después de la menopausia para comenzar la terapia con estrógenos tenían unas probabilidades ligeramente más bajas de cáncer de mama y ataque cardiaco que las que nunca tomaron hormonas.

Pero también tenían un 4.9% más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que el grupo sin estrógeno.

"Los hallazgos de este estudio sugieren un riesgo más bajo y un beneficio potencialmente mayor de la terapia basada en estrógenos cuando se inicia en la perimenopausia", señaló en un comunicado de prensa la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de la Menopausia.

Anotó que el diseño del estudio podría estar sujeto a sesgos, pero añadió que los hallazgos "podrían allanar el camino para investigaciones adicionales sobre los riesgos y beneficios de la terapia hormonal cuando se inicia antes en la transición a la menopausia".

Se necesita investigación clínica para confirmar los hallazgos y explorar los efectos a largo plazo de la terapia con estrógenos en diferentes etapas de la menopausia.

La investigación presentada en las reuniones debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre el manejo de los síntomas de la menopausia con terapia de reemplazo hormonal.

FUENTE: La Sociedad de la Menopausia, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelmomentoenquecomienzalaterapiahormonalenlamenopausiaesimportante

Últimas Noticias

Emociones en pausa, aislamiento y barreras para la integración: cómo impacta el rechazo en los jóvenes, según expertos

Especialistas en salud mental advierten que estas experiencias pueden influir en el bienestar psicológico de la juventud. La importancia de fortalecer redes de apoyo y estrategias de adaptación

Emociones en pausa, aislamiento y

Científicos de Stanford logran fabricar en laboratorio miles de mini cerebros mediante un aditivo alimentario común

El avance permite generar estructuras idénticas a estos órganos a gran escala para investigar enfermedades neurológicas y analizar los efectos de diferentes sustancias durante el desarrollo humano

Científicos de Stanford logran fabricar

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid al desarrollo y a la forma de sentir los sonidos

Hoy es el Día Internacional del trastorno que altera procesos relacionados con el aprendizaje, la relación con el entorno y la sensibilidad a ruidos. Cuáles fueron las claves que aportaron tres estudios científicos recientes

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid

Por qué la felicidad puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, según la ciencia

Un estudio global publicado en Frontiers in Medicine identificó el nivel mínimo de bienestar necesario para que la salud emocional proteja frente a la mortalidad por dolencias como cáncer y cardiopatías

Por qué la felicidad puede

Un hallazgo en la sangre de perros reveló claves sobre el envejecimiento en humanos

Investigadores de los Estados Unidos e Israel analizaron muestras de casi 800 animales. Por qué los resultados podrían cambiar la comprensión de los procesos biológicos compartidos entre distintas especies

Un hallazgo en la sangre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerraron la investigación sobre el

Cerraron la investigación sobre el incendio en la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Otro temporal dejó destrozos en el sur de la provincia de Buenos Aires: hay una nueva alerta amarilla por tormentas

Córdoba: sigue el combate contra el incendio forestal en Guasapampa y el fuego ya llegó al Parque Nacional Traslasierra

Canning: denunciaron que un grupo de hombres golpeó brutalmente a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico

Un estudio plantea que los humanos evolucionaron el doble de rápido que los grandes simios

INFOBAE AMÉRICA
El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt,

El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt, Steve Bannon y el premio Nobel de Física desafían a Silicon Valley

Detuvieron a un ex general sirio acusado de cometer ejecuciones y torturas masivas en la temida prisión de Saydnaya bajo el régimen de Assad

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia solo establecerá relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

La Corte Suprema de Brasil publicó la sentencia de Bolsonaro y abrió el plazo de apelaciones

Edmundo González Urrutia llamó a mantener la movilización para lograr el cambio político en Venezuela: “Contamos con todos”

TELESHOW
El Polaco y su hija

El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

Pamela David provocó un inesperado accidente mientras entrenaba y lo contó con humor en televisión: “Una patadita”

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa