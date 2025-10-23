Salud

Cómo los árboles de la acera ayudan a prevenir lesiones por caídas

Healthday Spanish

Por Carole Tanzer Miller HealthDay Reporter

MIÉRCOLES, 22 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los propietarios de edificios que se resisten a las campañas de plantación de árboles en las aceras por temor a que las raíces puedan dañar las aceras, hacer que las personas se caigan y hacer que las demanden quizá deban reconsiderarlo.

Una nueva investigación sugiere que más árboles pueden ayudar a proteger contra las caídas dañinas de peatones.

"Las lesiones relacionadas con las aceras representan una carga sustancial para la salud pública", dijo el autor principal, Andrew Rundle, profesor de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

"A diferencia de las caídas en interiores, que a menudo se vinculan con factores de salud personales, las caídas al aire libre están moldeadas por las condiciones ambientales", continuó en un comunicado de prensa. "Nuestros hallazgos sugieren que la cobertura arbórea, al reducir la temperatura ambiente, puede ayudar a reducir el riesgo de caídas".

El estudio, publicado recientemente en el American Journal of Epidemiology ,  analizó datos sobre la cobertura del dosel de los árboles en cerca de 1,500 ubicaciones. Incluyeron 497 en los que los servicios médicos de emergencia trataron a peatones que resultaron heridos en caídas entre abril y septiembre de 2019 y un grupo de control de 994 en el que no ocurrieron caídas.

La conclusión: los lugares donde cayeron los peatones tenían menos probabilidades de disfrutar de los efectos refrescantes de la sombra que los sitios de control emparejados.

La cobertura promedio del dosel de los árboles en los sitios de lesiones fue del 8%, en comparación con el 14% en los sitios de control, encontró el estudio.

"Hasta donde sabemos, este es el segundo estudio que muestra una asociación inversa entre la cobertura del dosel de los árboles y las caídas de peatones", dijo el estudio. "El efecto protector de la cubierta del dosel de los árboles en las caídas en estos dos estudios puede explicarse en última instancia por los efectos de los árboles en la reducción de la temperatura ambiente, ya que una literatura emergente sugiere que las temperaturas ambientales más altas son un factor de mayor riesgo para las caídas al aire libre".

Las personas simplemente podrían reducir la velocidad y disfrutar de un paseo sombreado donde hay más árboles, lo que hace que una caída sea menos probable, agregó el estudio.

"Caminar tiene múltiples beneficios para la salud y los hallazgos proporcionan nuevas evidencias de que la vegetación urbana, tal vez a través del enfriamiento del ambiente local, contribuye a la seguridad de los peatones", dijeron los investigadores en un comunicado de prensa.

Anotaron que aunque el riesgo de caídas al aire libre se ha asociado durante mucho tiempo con la nieve y el hielo, los datos emergentes sugieren que las altas temperaturas también pueden aumentar el riesgo.

¿Cómo?

"Al afectar negativamente a la fisiología humana y al degradar las superficies de las carreteras y aceras", explicaron en el comunicado de prensa. "El calor intenso ablanda el asfalto y hace que los adoquines de las aceras se desalineen, creando peligros de tropiezos y caídas".

La sombra podría reducir ese peligro, dijeron los investigadores.

Rundle dijo que la investigación futura debería examinar cómo los efectos de enfriamiento del dosel de los árboles influyen directamente en el riesgo de caídas.

Más información

The Nature Conservancy ofrece más información sobre los beneficios para la salud de los árboles.

FUENTES: Escuela Mailman de la Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 15 de octubre de 2025; Revista Estadounidense de Epidemiología, 14 de octubre de 2025

