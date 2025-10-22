Salud

Qué son los “puntos gatillo” musculares que afectan a millones y cómo tratarlos

La tensión, la mala postura y ciertos déficits pueden desencadenar molestias persistentes que alteran la rutina y requieren estrategias de prevención y autocuidado

Por Constanza Almirón

Guardar
En primer plano, un cuello
En primer plano, un cuello destaca en rojo, indicando una zona de dolor. Una representación visual de contracturas musculares, comúnmente causadas por estrés, mala postura y falta de movilidad. Recordatorio crucial sobre cuidado, salud y ejercicio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un nudo muscular puede parecer un simple malestar, pero para millones de personas representa una fuente persistente de dolor que afecta la vida diaria. Los llamados puntos gatillo, responsables del dolor miofascial, son frecuentes: hasta el 85% de la población los experimentará en algún momento, según National Geographic y Cleveland Clinic.

Estos puntos pueden surgir por causas tan diversas como el estrés, la ansiedad o incluso deficiencias vitamínicas. Comprender por qué provocan tanto dolor y cómo se pueden aliviar resulta clave para el bienestar muscular.

Qué son los puntos gatillo y cómo afectan

Los puntos gatillo se definen como nódulos hiperirritables, similares a pequeños “nudos” palpables en bandas tensas de músculo. De acuerdo con National Geographic, estos nódulos pueden generar dolor localizado o irradiado a otras zonas del cuerpo, manifestándose como una punzada o molestia intensa al presionarlos.

Por su parte, Cleveland Clinic añade que, aunque pueden aparecer en cualquier músculo, suelen localizarse en áreas sometidas a tensión o sobrecarga, y su presencia se asocia con síntomas como rigidez, debilidad muscular y reducción del rango de movimiento.

Estrés, mala postura y deficiencias
Estrés, mala postura y deficiencias vitamínicas figuran entre las principales causas de los puntos gatillo musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas detrás de los puntos gatillo son diversas. Ambas fuentes coinciden en que lesiones musculares, movimientos repetitivos y mala postura figuran entre los factores más comunes. National Geographic destaca que el estrés y la ansiedad cumplen un papel importante, mientras que Cleveland Clinic subraya la influencia de deficiencias vitamínicas —como la falta de vitamina D, folato, B12, zinc o magnesio—, así como problemas metabólicos, hormonales o infecciones crónicas.

El ambiente frío, la inactividad muscular y la debilidad también incrementan el riesgo de estos nódulos dolorosos.

Cómo se manifiestan y se diferencian de otras afecciones

El dolor que provocan los puntos gatillo suele ser desproporcionado respecto a la lesión original. De acuerdo con National Geographic, esto ocurre por un proceso de sensibilización en los receptores del dolor, como consecuencia de cambios químicos en el músculo sometido a estrés crónico.

Esta sobrecarga mantiene las fibras musculares contraídas, lo que favorece la aparición de nódulos y perpetúa el dolor. Además, el dolor miofascial puede asociarse a síntomas como dolores de cabeza, fatiga, alteraciones del sueño y ansiedad, según Cleveland Clinic.

Los puntos gatillo se manifiestan
Los puntos gatillo se manifiestan como nódulos dolorosos que pueden generar dolor localizado o irradiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir los puntos gatillo de otras afecciones, como la fibromialgia, resulta fundamental para personalizar el tratamiento. National Geographic explica que los puntos gatillo pueden provocar dolor referido y contraer el músculo al ser presionados, mientras los puntos sensibles de la fibromialgia no generan dolor irradiado ni respuesta refleja.

Cleveland Clinic señala que la fibromialgia se caracteriza por dolor generalizado, mayor número de zonas dolorosas, fatiga intensa y síntomas adicionales (como trastornos digestivos o sensaciones de ardor y hormigueo), a diferencia del dolor miofascial, que suele ser localizado.

El diagnóstico de los puntos gatillo es esencialmente clínico. Ambas fuentes coinciden en que no existen pruebas de laboratorio o imágenes específicas para detectarlos. El profesional de la salud explora los músculos en busca de bandas tensas y aplica presión sobre los puntos sospechosos.

El diagnóstico de puntos gatillo
El diagnóstico de puntos gatillo es clínico y se basa en la exploración muscular y la respuesta al presionar los nódulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el paciente experimenta dolor localizado o irradiado, o presenta espasmo muscular, se confirma la presencia del punto gatillo. Cleveland Clinic advierte que, ante síntomas similares a otras enfermedades, pueden solicitarse estudios para descartar causas alternativas.

Tratamiento, prevención y autocuidado

El abordaje del dolor miofascial y los puntos gatillo requiere un enfoque integral y personalizado. Entre las opciones terapéuticas, Cleveland Clinic recomienda combinación de fisioterapia, punción seca, inyecciones en los puntos gatillo, técnicas de “rociar y estirar”, terapia láser, ultrasonido y estimulación eléctrica.

National Geographic suma la aplicación de calor o frío, uso de cremas analgésicas, antiinflamatorios no esteroides y automasaje con dispositivos como pelotas o rodillos para proporcionar alivio. Corregir la postura y los hábitos ergonómicos, además de mantener una hidratación y nutrición adecuadas, son medidas aconsejadas por ambas fuentes.

El tratamiento integral incluye fisioterapia,
El tratamiento integral incluye fisioterapia, punción seca, automasaje, corrección postural y cambios en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los tratamientos iniciales no resultan suficientes, National Geographic menciona intervenciones como la terapia manual, la estimulación eléctrica, acupuntura, electroacupuntura y punción seca. Las inyecciones de esteroides o anestésicos locales suelen emplearse en casos resistentes. La terapia con plasma rico en plaquetas, aunque experimental y costosa, ha mostrado cierto potencial en investigaciones recientes.

La prevención y el autocuidado son pilares fundamentales para evitar recurrencias del dolor miofascial. Cleveland Clinic sugiere mantener un adecuado descanso, disminuir el estrés, practicar ejercicio regularmente y seguir una dieta equilibrada —preferentemente mediterránea—.

La prevención y el autocuidado,
La prevención y el autocuidado, como el ejercicio regular y la reducción del estrés, son fundamentales para evitar recurrencias del dolor miofascial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar alimentos proinflamatorios como frituras, lácteos, refinados y procesados, así como bebidas azucaradas, puede reducir los síntomas. La hidratación, los baños de agua tibia, el masaje y técnicas de relajación como yoga o meditación figuran entre las principales recomendaciones para el autocuidado.

Frente a un dolor muscular persistente, la consulta con un profesional de la salud es esencial para descartar otras causas y diseñar un plan terapéutico adecuado. Contar con la guía de especialistas en medicina física o manejo del dolor facilita la búsqueda de soluciones eficaces y ayuda a prevenir recaídas.

Temas Relacionados

Dolor miofascialPuntos gatilloNudo muscularCleveland ClinicNewsroom BUE

Últimas Noticias

El fortalecimiento muscular es clave contra el dolor de cuello por tecnología

Ejercicios específicos y mejor ergonomía, en lugar de estiramientos tradicionales, ayudan a revertir la debilidad muscular causada por la postura adelantada frecuente en usuarios de dispositivos electrónicos, informa Popular Science

El fortalecimiento muscular es clave

El secreto después de los 40: por qué levantar más peso puede transformar tu energía y tu cuerpo

Estudios clínicos han demostrado que la práctica regular de levantamiento de pesas contribuye a mantener la salud metabólica y prevenir la pérdida de masa muscular en personas mayores

El secreto después de los

Descubren dos tipos de grasa corporal que aumentan el riesgo de infarto y ACV

Un estudio en más de 33.000 adultos encontró que la acumulación de lípidos en dos zonas del organismo se relaciona con daño arterial, incluso en personas con peso saludable

Descubren dos tipos de grasa

Cuáles son los 6 mejores alimentos para reducir el riesgo de enfermedad en las encías

Especialistas consultados por The Telegraph señalaron que determinados componentes de la dieta mediterránea pueden ayudar a mantener una buena salud bucodental, disminuir la inflamación y fortalecer el equilibrio del microbioma bucal

Cuáles son los 6 mejores

Cuáles son los 5 nutrientes avalados por la ciencia que ayudan a retrasar la aparición de canas

Dermatólogos y nutricionistas consulados por Vogue señalan que mantener niveles adecuados de ciertos minerales y vitaminas son claves para proteger la pigmentación capilar

Cuáles son los 5 nutrientes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juez federal de Rosario,

Un juez federal de Rosario, más complicado: la pista de los 10 millones de dólares que habría facilitado a un financista

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

El estilo de las sobrinas de Lady Di: quiénes son las tres damas Spencer que conquistan la moda global

INFOBAE AMÉRICA
Una onda gigantesca recorre la

Una onda gigantesca recorre la Vía Láctea y sorprende a los astrónomos

La historia del SS Ancón, el primer barco que pasó por el Canal de Panamá

Condenan a un menor en Uruguay por participar en el crimen de un ex juez: las desesperantes horas finales

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La pancreatitis crónica avanza silenciosamente y puede derivar en diabetes y cáncer

TELESHOW
Romance confirmado: la primera foto

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”