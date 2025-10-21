Salud

La vacuna contra el herpes zóster protege contra las enfermedades cardíacas, la demencia y la muerte

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

LUNES, 20 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La vacuna contra el herpes zóster hace algo más que proteger a las personas de mediana edad y a las personas mayores contra las erupciones enloquecedoras, señala un estudio reciente.

La vacuna también reduce su riesgo de enfermedad cardíaca, demencia y muerte, informaron investigadores en Atlanta el domingo en IDWeek, la reunión anual conjunta de las principales sociedades profesionales de enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

Según el nuevo estudio, los adultos de 50 años o más que reciben la vacuna contra el herpes zóster tienen:

50% menos de riesgo de demencia causada por problemas de flujo sanguíneo 27% menos de riesgo de coágulos sanguíneos 25% menos de riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. 21% menos de riesgo de muerte prematura

"El herpes zóster es más que una erupción: puede aumentar el riesgo de problemas graves para el corazón y el cerebro", señaló el investigador, el Dr. Ali Dehghani, doctor en medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve, en Cleveland.

"Los hallazgos de nuestro estudio muestran que la vacuna contra el herpes zóster podría ayudar a reducir esos riesgos, sobre todo en las personas que ya tienen un riesgo más alto de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular", dijo Dehghani en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores analizaron los expedientes de salud de más de 174,000 adultos de 107 sistemas de salud de EE. UU., comparando a los que recibieron la vacuna contra el herpes zóster con los que no.

Estudios anteriores han mostrado que una infección por herpes zóster puede desencadenar complicaciones cardiacas y cerebrales, anotaron los investigadores.

Estos nuevos hallazgos sugieren que la vacuna contra el herpes zóster podría ayudar a proteger contra esas complicaciones, además de prevenir el herpes zóster en sí.

Actualmente, se recomiendan dos dosis de la vacuna contra el herpes zóster para los adultos a partir de los 50 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Aproximadamente 1 de cada 3 personas en los EE. UU. tendrá herpes zóster, según los CDC.

El herpes zóster ocurre en personas que han tenido una infección previa con varicela, pero no es necesario saber si ha tenido una infección de este tipo para recibir la vacuna, dicen los CDC. Más del 99% de los estadounidenses nacidos antes de 1980 tenían varicela, incluso si no la recuerdan.

El virus que causa la varicela, la varicela zóster, permanece latente en el sistema inmunológico de una persona durante décadas antes de resurgir para causar las erupciones dolorosas, de hormigueo o con picazón conocidas como herpes zóster.

El herpes zóster puede brotar a cualquier edad entre los pacientes anteriores de varicela, pero generalmente afecta a personas mayores de 50 años que están bajo estrés y tienen sistemas inmunológicos comprometidos.

IDWeek es la reunión anual conjunta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la Sociedad de Epidemiología de la Atención Médica de América, la Asociación de Medicina del VIH, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y la Sociedad de Farmacéuticos de Enfermedades Infecciosas.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el herpes zóster.

FUENTE: IDWeek, comunicado de prensa, 19 de octubre de 2025

