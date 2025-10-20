Investigan el impacto de la mala calidad del sueño en adolescentes: cuáles son los riesgos para la salud

El descanso nocturno adecuado es clave para el equilibrio físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de la falta de sueño en adolescentes y jóvenes pueden ir mucho más allá del cansancio matinal: se asocian con signos biológicos tempranos de estrés y un desgaste en los sistemas que regulan el metabolismo y la inflamación.

Así lo planteó un estudio que fue publicado en la revista Psychoneuroendocrinology.

Lo que revela el cuerpo sobre el sueño perdido

Investigadores de la Universidad de Oregon y la State University of New York analizaron indicadores de salud en casi 2.700 adolescentes y jóvenes adultos a partir de una amplia base de datos federal. Encontraron que los problemas frecuentes para dormir —en especial los ronquidos— se relacionan con una alteración en los llamados biomarcadores de estrés. Esta “carga alostática” reflejó cómo el cuerpo acusa el desgaste acumulado por el sueño deficiente.

La falta de sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas (Imagen Ilsutrativa Infobae)

Los científicos observaron cambios en trece variables, desde la presión arterial hasta los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Los jóvenes con peor calidad de sueño exhibieron desequilibrios en estos indicadores, lo que sugiere una mayor susceptibilidad a trastornos como ansiedad o depresión, siempre según los expertos.

El ronquido, una alerta temprana

El síntoma que más llamó la atención a los investigadores fue el ronquido frecuente. Quienes presentaron este problema mostraron una proporción mucho mayor de alteraciones biológicas respecto a los participantes sin trastornos del sueño. La coautora Melynda Casement, de la Universidad de Oregon, explicó: “Ver a un especialista para abordar el ronquido podría ayudar a reducir el riesgo futuro de muchas enfermedades”. El motivo es que el ronquido suele asociarse con apnea del sueño, un trastorno que fragmenta el descanso y afecta al organismo a largo plazo.

Adolescentes con trastornos del sueño muestran alteraciones en biomarcadores corporales (Imagen ilustrativa Infobae)

En cambio, variables como dormir poco tiempo o la sensación de baja energía al despertar no se vincularon con la misma claridad a biomarcadores alterados, lo que lleva a pensar que las complicaciones más profundas aparecen cuando el sueño inestable se cronifica y deja su huella en la fisiología.

El sueño como pilar del desarrollo mental y emocional

Por otro lado, el sueño insuficiente también altera la arquitectura cerebral en la adolescencia, una etapa crítica para la maduración emocional. Esto postuló un estudio de la Universidad de Georgia publicado en la revista Brain and Behavior. El trabajo planteó que los adolescentes que duermen menos de 7,5 horas presentan patrones inusuales en la conectividad cerebral. Esta disrupción afecta regiones que influencian la toma de decisiones, el autocontrol y el procesamiento de las emociones.

Las consecuencias se reflejan en un mayor riesgo de conductas impulsivas y problemas de regulación emocional. Investigadores detectaron que quienes presentan estas alteraciones son más propensos a respuestas agresivas y a dificultades de conducta, una tendencia que se acentúa en jóvenes de entornos más vulnerables.

La privación crónica de sueño impacta la memoria y las funciones cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sirve dormir más el fin de semana para compensar la falta de sueño?

Cuando la rutina impone jornadas cortas de descanso, la tentación de “recuperar” horas el fin de semana se presenta como una salida lógica. No obstante, especialistas de la Universidad de Kentucky advirtieron que el alivio es solo parcial. Dormir dos horas extra en días libres puede mejorar el estado de ánimo y la concentración, pero no elimina el impacto negativo de una deuda de sueño crónica.

Incluso dormir en exceso, más allá de nueve horas, no aporta beneficios y podría acrecentar problemas como la somnolencia o el riesgo de depresión. El neurólogo Subhendu Rath lo resume así: el bienestar y la salud requieren una rutina continua y suficiente de descanso, no compensaciones ocasionales.

El ronquido frecuente en jóvenes se asocia con una mayor carga de estrés biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Privación de sueño y sus consecuencias cognitivas

Dormir bien no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Así lo afirmó un equipo de la Universidad de Saint Joseph, en Estados Unidos, que revisó para la revista Science Signaling los efectos metabólicos de la privación del sueño. De acuerdo con sus hallazgos, la falta de sueño altera el metabolismo celular, en particular en las neuronas, y afecta tanto la cognición como la memoria a largo plazo. Los autores advirtieron que estas alteraciones metabólicas se asemejan a las que se observan en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, lo que subraya la importancia de un descanso adecuado para preservar la salud cerebral.

El estudio detalla que, durante los períodos de insomnio, las neuronas entran en un estado en el que priorizan la obtención de energía por sobre otros procesos, lo que limita la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y consolidar recuerdos. Así, la privación de sueño se configura como un trastorno metabólico que compromete funciones vitales del sistema nervioso central, acentuando el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades crónicas si la mala calidad del sueño se prolonga en el tiempo.

Detectar a tiempo las señales del sueño deficiente y adoptar estrategias de prevención —más allá de simples recomendaciones— puede marcar la diferencia en el desarrollo físico, mental y emocional.