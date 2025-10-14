Los pacientes con dolor crónico usan la alimentación reconfortante para sobrellevar la situación, encuentra un estudio

MARTES, 14 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Alrededor de 2 de cada 3 personas con dolor crónico recurren regularmente al chocolate, el helado, los refrigerios salados u otros alimentos reconfortantes para sobrellevarlo, según un estudio reciente.

Esto aumenta sus probabilidades de aumentar de peso, lo que a su vez puede empeorar el dolor y aumentar el riesgo de problemas de salud futuros, dijeron los investigadores.

"Las personas que viven con dolor todos los días deben encontrar formas de afrontarlo", dijo el investigador principal, Toby Newton-John, director de la Escuela de Graduados en Salud de la Universidad de Tecnología de Sídney, en Australia. "Pensamos en los medicamentos, la fisioterapia o las compresas calientes como estrategias para controlar el dolor, pero generalmente no pensamos en la comida de la misma manera".

Newton-John agregó en un comunicado de prensa que dos tercios de la muestra del estudio "dijeron que recurrieron a la comida al menos una vez cada quince días cuando el dolor estalló".

Alrededor de 1 de cada 5 personas en todo el mundo vive con dolor crónico, un dolor que dura tres meses o más, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 141 adultos con dolor crónico sobre sus dietas y elecciones de alimentos.

Los resultados mostraron que menos de 1 de cada 5 pacientes (18%) nunca recurre a la comida reconfortante para lidiar con su dolor crónico.

Más del 70% informó usar alimentos como una forma de lidiar con el dolor al menos una vez al mes, y el 64% al menos una vez cada dos semanas.

Las principales razones para recurrir a la alimentación reconfortante incluyeron:

Tener una experiencia agradable (52%) Para proporcionar una distracción (50%) Para reducir las emociones (39%)

"Ese fue el hallazgo algo inesperado", dijo en un comunicado de prensa la investigadora Amy Burton, profesora de psicología clínica de la Escuela de Graduados de Salud de la Universidad de Tecnología de Sydney.

"Comer reconfortante no era solo con el propósito de distraer o adormecer los sentimientos negativos, aunque también eran importantes", dijo Burton. "Para muchos, comer alimentos reconfortantes les brindó una experiencia agradable en su día y algo que esperar. Si vives con dolor todo el tiempo, ese momento de placer se convierte en un motivador bastante poderoso".

También podría haber una explicación biológica para la alimentación reconfortante, aunque el estudio no fue diseñado para investigar eso, dijo Burton.

"La investigación muestra que los alimentos ricos en calorías pueden tener un efecto leve para aliviar el dolor", dijo. "Incluso en estudios con animales, las ratas con dolor buscarán azúcar. Parece que no es solo psicológico. Es posible que también haya una propiedad analgésica real en estos alimentos".

Sin embargo, este alivio tiene un costo. Casi el 40% de los participantes del estudio cumplieron con los criterios de obesidad.

Peor aún, el alivio impulsado por los alimentos puede convertirse en parte de un círculo vicioso en el que empeora el dolor crónico, advirtió Newton-John.

"A corto plazo, los alimentos ricos en calorías hacen que las personas se sientan mejor. Reduce los síntomas del dolor y mejora la tolerancia al dolor", dijo.

"A largo plazo, puede alimentar el aumento de peso y la inflamación, lo que aumenta la presión sobre las articulaciones y empeora el dolor; y eso puede atrapar a las personas en una espiral que es muy difícil de romper", agregó Newton-John.

Estos resultados indican que los consejos dietéticos deben incluirse en los programas de gestión del dolor, para ayudar a las personas a evitar el uso de la alimentación reconfortante como medio para lidiar con el dolor, dijeron los investigadores.

"Por lo general, enseñamos habilidades como relajación, ejercicios de estiramiento o cómo controlar el ritmo de las actividades, pero rara vez hablamos de comida en este contexto", dijo Newton-John. "Este trabajo muestra que debemos ayudar a las personas a reconocer si están usando la comida como una herramienta para controlar el dolor y darles alternativas".

Al mismo tiempo, las personas que viven con dolor crónico no merecen ser avergonzadas por la comida, dijo.

"Controlar el dolor diario es increíblemente difícil, y la medicación a menudo solo llega hasta cierto punto. Es comprensible que la gente busque algo que se sienta bien", dijo Newton-John. "Pero la conciencia es clave, tanto para los médicos como para los pacientes, para escapar de este ciclo".

El nuevo estudio aparece en el Journal of Clinical Psychology in Medical Settings.

Más información

La Universidad de Alabama en Birmingham tiene más información sobre cómo la dieta puede ayudar a controlar el dolor crónico.

FUENTES: Universidad Tecnológica de Sydney, comunicado de prensa, 7 de octubre de 2025; Revista de Psicología Clínica en Entornos Médicos, 22 de febrero de 2025