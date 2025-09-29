Rinitis alérgica en primavera: causas, síntomas y cómo aliviarlos, según especialistas

Más del 30% de la población experimenta rinitis alérgica en algún momento del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la primavera y el aumento del polen en el ambiente suelen provocar más consultas médicas por rinitis alérgica.

La rinitis alérgica es “un diagnóstico asociado con un conjunto de síntomas que afectan la nariz. Estos síntomas se presentan cuando usted inhala algo a lo que es alérgico, como polvo, caspa o polen. Los signos también pueden ocurrir cuando usted consume alimentos a los que es alérgico”, han señalado en MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Entre los síntomas más habituales se encuentran estornudos repetidos, secreción nasal acuosa, picazón en nariz y ojos, obstrucción nasal persistente y lagrimeo, de acuerdo con lo dicho por la médica otorrinolaringóloga experta en olfato y alergias, Stella Maris Cuevas (MN 81.701).

El síntoma más común de la rinitis alérgica es el estornudo en serie, sobre todo al despertar

“El síntoma más habitual de la rinitis es el estornudo, especialmente al levantarse”, resaltó la médica de la División de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas Silvana Sánchez Feraldo (MN 94.686).

La reacción aguda puede sumarse a una segunda fase, en la que predomina la congestión o taponamiento nasal, acompañada por fatiga, alteraciones en la concentración y en el rendimiento cotidiano. Los cuadros pueden confundirse con resfríos, pero persisten en el tiempo y afectan la calidad de vida.

Por qué aparece la rinitis alérgica y cuáles son sus causas

La rinitis alérgica afecta a personas con predisposición genética y se exacerba en contextos donde existen alérgenos ambientales. Durante la primavera, el incremento de pólenes provenientes de árboles como el plátano, los álamos o los tilos multiplica los síntomas y eleva el número de consultas, de acuerdo con especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires. A esto se suman factores como la contaminación ambiental y el impacto del cambio climático, que prolongan y adelantan las épocas de polinización.

En primavera, las consultas por rinitis alérgica aumentan debido a la polinización de árboles y gramíneas

La proliferación de plantas, hongos y la presencia de materiales particulados contribuyen a la aparición y agravamiento de los síntomas. En este punto, Sánchez Feraldo sumó que las personas que viven en grandes ciudades como Buenos Aires, o que se trasladan a zonas urbanas, suelen presentar agravamiento de los síntomas por la exposición a smog y partículas contaminantes.

Otras causas incluyen la exposición a ácaros del polvo, hongos, caspa de mascotas y alérgenos alimentarios. Según el sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la rinitis alérgica puede aparecer también tras ingerir alimentos a los que la persona sea alérgica.

“Muchas personas presentan síntomas durante todo el año por factores como ácaros, animales, contaminación o infecciones, y no solo en primavera”, aclaró Sánchez Feraldo.

Cuándo la rinitis alérgica puede volverse grave

La rinitis alérgica puede derivar en asma si no se controla de manera adecuada

Aunque la rinitis alérgica se considera habitualmente una afección leve, el cuadro se vuelve grave cuando aparecen complicaciones respiratorias. La presidenta de la AAAeIC, Silvana Monsell, advirtió en una nota a Infobae que “cuatro de cada diez pacientes con rinitis no controlada pueden desarrollar asma en algún momento de sus vidas”.

Los episodios graves suelen presentarse en los siguientes casos:

Obstrucción nasal intensa y persistente

Cefalea recurrente y dolor en los senos paranasales

Fases de insuficiencia respiratoria nasal

Aparición de asma bronquial o broncoespasmos

Fatiga extrema, dificultades para dormir y ausentismo escolar o laboral

Una reacción grave que puede producir una alergia es la anafilaxia, que puede generar erupciones, dificultad respiratoria aguda y shock. Los especialistas recomiendan consultar de inmediato cuando los síntomas se intensifican, aparecen signos de infección secundaria o se suma fiebre, ya que puede requerir tratamiento hospitalario.

Tratamientos y medicamentos para la rinitis alérgica

La inmunoterapia, a través de vacunas específicas, está indicada en casos resistentes a otros tratamientos

El manejo de la rinitis alérgica requiere un abordaje personalizado. La AAAeIC y especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA recomiendan el uso de:

Antihistamínicos de segunda generación, que no producen somnolencia y actúan bloqueando la histamina.

Corticoides tópicos en spray, potentes antiinflamatorios de aplicación nasal diaria.

Antileucotrienos, que inhiben la acción de mediadores inflamatorios.

Solución salina hipertónica, para mejorar la limpieza de la mucosa nasal.

Vacunas de inmunoterapia: indicadas en casos donde el cuadro no responde a los fármacos de primera línea, tras identificación del alérgeno causal.

La automedicación no está aconsejada: el tratamiento debe ser indicado por un especialista en alergia

En algunos casos particulares, los médicos indican medicación de rescate para crisis agudas.

El uso y combinación de estos medicamentos debe ser supervisado por un especialista en alergias u otorrinolaringología, según los especialistas, quienes además desaconsejan “rotundamente” la automedicación.

Recientemente, las guías internacionales insisten además en considerar el impacto ambiental de los tratamientos empleados, recomendando el uso de spray o inhaladores con menor impacto en residuos.

Remedios caseros y cuidados cotidianos para aliviar los síntomas

Las recomendaciones incluyen ducharse, ventilar los ambientes y cambiarse la ropa al volver del exterior durante la temporada de polen

Además de los tratamientos farmacológicos, existen medidas de cuidado diario que pueden ayudar a reducir los síntomas de la rinitis alérgica. Entre estos, Cuevas mencionó:

Utilizar gafas amplias y mascarillas para minimizar el contacto con alérgenos en días de polinización alta.

Secar la ropa dentro del hogar.

Realizar ventilación cruzada de los ambientes en horarios de baja concentración de polen (temprano por la mañana y por la noche).

Limpiar con frecuencia la ropa de cama, cortinas, alfombras y superficies que puedan acumular polvo.

Los expertos insisten en la importancia de monitorear cualquier cambio de los síntomas y de buscar atención profesional antes de realizar cambios en la medicación o recurrir a nuevas estrategias.

Cómo prevenir la rinitis alérgica en primavera y todo el año

El seguimiento médico temprano permite anticipar complicaciones y reducir el impacto de la rinitis alérgica

La prevención se basa principalmente en la reducción del contacto con los alérgenos y en el control del entorno. De acuerdo con la AAAeIC y los expertos consultados por Infobae, las siguientes medidas mostraron eficacia:

Mantener cerradas las ventanas y puertas durante el pico de polinización.

Utilizar fundas antiácaros en colchones y almohadas.

Limpiar frecuentemente los espacios y evitar la acumulación de objetos que retengan polvo, peluches y superficies tapizadas.

Ducharse y cambiarse de ropa al llegar del exterior, en especial durante la primavera.

Consultar de manera anticipada al especialista cuando se sabe que se tiene predisposición alérgica.

El crecimiento de los cuadros de rinitis alérgica y su posible relación con el cambio climático, la urbanización y el deterioro ambiental llevaron a las sociedades de alergia a insistir en la importancia de la consulta médica temprana y del diagnóstico preciso para evitar complicaciones a futuro.