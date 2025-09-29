Las muertes de niños por armas de fuego en el hogar se han más que duplicado

LUNES, 29 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los homicidios de niños y adolescentes con armas de fuego en el hogar se han más que duplicado desde 2010, según un estudio reciente.

Casi una cuarta parte de los niños y adolescentes asesinados por armas de fuego murieron en sus propios hogares entre 2020 y 2021, incluidos dos tercios de las víctimas infantiles de 12 años o menos, según los hallazgos, que se publicaron en la edición del 26 de septiembre de la revista JAMA Surgery.

Estos casos se asocian con mayor frecuencia con asesinato-suicidio (23%); abuso infantil (20%); y la violencia de pareja íntima (17%), encontró el estudio.

Además, los niños tienen más probabilidades de morir por disparos en su propia casa en estados con leyes de control de armas más flexibles, según resultados adicionales reportados el viernes en una reunión de la Academia Americana de Pediatría (AAP) en Denver.

Los niños tenían un 28 por ciento menos de probabilidades de morir por disparos en casa en estados con una legislación de control de armas más estricta, como las leyes de bandera roja en los libros, informaron los investigadores en la reunión de la AAP.

"Esta investigación muestra que la prevención tradicional de lesiones por armas de fuego en el hogar, como el almacenamiento seguro, como guardar las armas bajo llave, puede no ser suficiente para prevenir muchos de estos casos trágicos", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Jordan Rook, residente de cirugía de la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA. Rook se desempeñó como investigador principal de ambos estudios.

"En cambio, las políticas que abordan los factores de riesgo de homicidio en el hogar, como la violencia de pareja íntima y el abuso infantil, y que eliminan las armas de fuego de los hogares de alto riesgo, pueden ser estrategias de prevención efectivas", dijo.

En los estudios, los investigadores analizaron los datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. sobre hasta 3,300 homicidios relacionados con armas de fuego en los que participaron niños de 17 años o menos.

Para identificar las tendencias de la violencia con armas de fuego en el hogar, los investigadores se centraron en datos de 14 estados que tenían estadísticas continuas de 2005 a 2021.

Los estados fueron Colorado, Georgia, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Utah, Virginia y Wisconsin.

Del total de muertes por armas de fuego entre niños y adolescentes, el 24% ocurrió en el hogar y el 76% fuera del hogar.

La tasa de homicidios con armas de fuego en el hogar entre los niños se duplicó con creces, de 0.18 por cada 100,000 en 2010 a 0.38 por cada 100,000 en 2021, mostraron los datos.

Alrededor de un 63 por ciento de los niños de 12 años o menos que murieron por disparos murieron en casa, encontraron los investigadores.

Los resultados también mostraron que el 42% de los tiroteos mortales fueron cometidos por un padre, en los casos en que los agresores fueron identificados en los registros.

Las muertes por armas de fuego fueron más bajas en Massachusetts y más altas en Carolina del Sur, mostraron los resultados.

El equipo encontró que las "leyes de bandera roja", que permiten a los miembros de la familia o a la policía solicitar que se retiren las armas de un hogar peligroso, estaban vigentes en cinco de los siete estados con las tasas más bajas de homicidios en el hogar.

En comparación, solo dos de los siete estados con las tasas más altas tenían leyes de bandera roja, encontraron los investigadores.

"Dada la evidencia de que las leyes estatales de armas de fuego más estrictas se asocian con menos homicidios pediátricos en el hogar, la defensa futura debe buscar expandir las leyes de armas, incluidas las órdenes de protección de riesgo extremo que pueden prevenir estos casos al eliminar las armas de fuego de los hogares de alto riesgo", dijo Rook.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

KFF tiene más información sobre niños, adolescentes y violencia armada.

FUENTE: UCLA Health, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025; Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2025