¿La visión de los niños empeora? La contaminación del aire puede ser la culpable

JUEVES, 25 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Se sabe que la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares y problemas respiratorios , pero una nueva investigación sugiere que también podría dañar otra cosa: la visión de los niños.

En un estudio de casi 30,000 escolares en Tianjin, China, los investigadores encontraron que los niños expuestos a niveles más altos de partículas finas (PM2.5) y dióxido de nitrógeno (NO2) tenían más probabilidades de desarrollar miopía.

También conocida como miopía o miopía, la miopía hace que los objetos distantes parezcan borrosos mientras que los cercanos parecen claros.

"Demostramos que la contaminación del aire contribuye al desarrollo de la miopía en los niños", dijo a The Washington Post el coautor del estudio Zongbo Shi, profesor de biogeoquímica atmosférica en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido.

"Lo que esto significa", dijo, "es que si su exposición a la contaminación del aire es alta, el riesgo de volverse miope es mayor".

Los hallazgos se publicaron en la edición del 23 de septiembre de la revista PNAS Nexus.

La investigación combinó datos genéticos, de estilo de vida y ambientales utilizando un modelo de aprendizaje automático. Si bien la genética fue el factor más importante para determinar si un niño desarrolló problemas de visión, la calidad del aire también jugó un papel importante.

Los niños que vivían en áreas con aire más limpio tendían a tener una mejor visión, encontró el estudio. De hecho, cuando los investigadores crearon escenarios de "aire limpio", los estudiantes de primaria vieron casi el doble de mejora en la visión en comparación con los estudiantes mayores.

Además, el estilo de vida también importaba: la falta de sueño y las largas horas de pantalla aumentaban el riesgo de mala vista, dijeron los investigadores.

"Hay factores que no se pueden cambiar", explicó Shi. "Pero puedes cambiar los hábitos. Se puede reducir la contaminación del aire, por lo que eso mejoraría la vista".

Si bien algunos expertos señalaron que los hallazgos plantean preguntas importantes, otros se mantuvieron cautelosos.

Por ejemplo, investigaciones anteriores han demostrado que pasar más tiempo al aire libre puede reducir el riesgo de miopía. Pero en este estudio, el tiempo al aire libre pareció ser uno de los factores menos importantes.

"Me preocupa que este enfoque poco convencional nos dé una respuesta poco convencional", dijo a The Post el Dr. Donald Mutti, profesor de optometría de la Universidad Estatal de Ohio que no participó en el estudio.

Aún así, los resultados se suman a un creciente cuerpo de evidencia que vincula la contaminación del aire con problemas de visión. Otros estudios también han sugerido que la contaminación puede empeorar la inflamación ocular y contribuir a la progresión de la miopía en los niños.

Los investigadores dicen que reducir la exposición a la contaminación puede ayudar a proteger la vista de un niño.

"Mejorar la calidad del aire no solo beneficiará o reducirá la carga de enfermedades, sino que también puede mejorar la salud ocular", dijo Shi. "Reducir la exposición es la clave".

