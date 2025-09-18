Salud

La circuncisión ha disminuido en parte por la desconfianza de los padres en los médicos

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 17 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las tasas de circuncisión se han reducido significativamente en Estados Unidos, impulsadas en parte por la desconfianza de los padres en los consejos médicos, según un estudio reciente.

La circuncisión de los niños recién nacidos disminuyó del 54% al 49% entre 2012 y 2022, según los registros de más de 1.5 millones de nacimientos masculinos en EE. UU.

La tendencia va en contra de los consejos de los médicos, dijeron los investigadores, y anotaron que la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han recomendado que los bebés varones sean circuncidados para obtener beneficios de salud de por vida.

Se sabe que la extirpación quirúrgica del prepucio del pene proporciona muchos beneficios para la salud, incluida una mejor higiene y un menor riesgo de infecciones del tracto urinario y enfermedades de transmisión sexual.

"Basándonos en nuestros hallazgos, creemos que múltiples factores podrían contribuir a la reducción en el número de neonatos circuncidados", señaló en un comunicado de prensa el coinvestigador principal, el Dr. Aaron Tobian, profesor de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.

El tipo de desconfianza que ha llevado al escepticismo y la vacilación sobre las vacunas es probablemente uno de esos factores, dijeron los investigadores.

"A pesar de la abrumadora evidencia de que las circuncisiones masculinas neonatales brindan beneficios para la salud, el creciente escepticismo público en los Estados Unidos hacia las recomendaciones médicas puede estar impulsando a más padres a elegir que sus hijos no se circunciden", dijo Tobian.

El crecimiento de la población hispana de Estados Unidos también podría desempeñar un papel en esta tendencia, dijo Tobian.

Las circuncisiones se redujeron en más de un 5 por ciento entre los bebés varones blancos, de más de un 65 por ciento en 2012 a un 60 por ciento en 2022.

Pero las tasas se mantuvieron relativamente estables en los bebés negros, asiáticos e hispanos, con tasas que rondaban el 65%, el 38% y el 21% para cada uno, encontraron los investigadores.

"Los hispanos, el grupo étnico que históricamente reporta la prevalencia más baja de la circuncisión, también es la población de mayor crecimiento en los Estados Unidos", dijo Tobian. "Por lo tanto, la tasa general de circuncisión está sesgada hacia abajo".

Los cambios en el seguro de salud público también podrían haber reducido las circuncisiones, dijeron los investigadores.

"Para 2011, un año antes de que comenzara nuestro período de estudio, 17 estados habían terminado la cobertura de Medicaid para las circuncisiones masculinas neonatales de rutina", dijo Tobian. "Esto probablemente creó barreras a tales servicios para familias con bajos niveles de ingresos durante la década que analizamos".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de la Base de datos de pacientes hospitalizados de niños, un conjunto de datos representativo a nivel nacional de hospitalizaciones infantiles en EE. UU. mantenido por la Agencia Federal para la Investigación y la Calidad de la Atención de la Salud.

El estudio aparece en la edición del 15 de septiembre de la revista JAMA Pediatrics.

Más información

La Academia Estadounidense de Pediatría ofrece más información sobre la circuncisión.

FUENTE: Johns Hopkins Medicine, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylacircuncisionhadisminuidoenparteporladesconfianzadelospadresenlosmedicos

Últimas Noticias

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

La semaglutida ha ganado popularidad como tratamiento para la pérdida de peso. Sin embargo, especialistas de Mayo Clinic, advierten que no existe una solución mágica y que mantener hábitos saludables sigue siendo esencial

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?:

La impresión 3D ofrece esperanza para las lesiones de médula espinal

Healthday Spanish

La impresión 3D ofrece esperanza

¿Pueden las mamografías evaluar la salud cardíaca de las mujeres?

Healthday Spanish

¿Pueden las mamografías evaluar la

Menopausia: La terapia hormonal puede ser clave para proteger el cerebro del Alzheimer

Healthday Spanish

Menopausia: La terapia hormonal puede

Wegovy podría ayudar a calmar los constantes antojos de alimentos, encuentra un estudio

Healthday Spanish

Wegovy podría ayudar a calmar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó tramitar un proyecto de ley de amnistía que podría favorecer a Bolsonaro

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

TELESHOW
Las dudas de Pampita sobre

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”