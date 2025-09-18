La circuncisión ha disminuido en parte por la desconfianza de los padres en los médicos

MIÉRCOLES, 17 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las tasas de circuncisión se han reducido significativamente en Estados Unidos, impulsadas en parte por la desconfianza de los padres en los consejos médicos, según un estudio reciente.

La circuncisión de los niños recién nacidos disminuyó del 54% al 49% entre 2012 y 2022, según los registros de más de 1.5 millones de nacimientos masculinos en EE. UU.

La tendencia va en contra de los consejos de los médicos, dijeron los investigadores, y anotaron que la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han recomendado que los bebés varones sean circuncidados para obtener beneficios de salud de por vida.

Se sabe que la extirpación quirúrgica del prepucio del pene proporciona muchos beneficios para la salud, incluida una mejor higiene y un menor riesgo de infecciones del tracto urinario y enfermedades de transmisión sexual.

"Basándonos en nuestros hallazgos, creemos que múltiples factores podrían contribuir a la reducción en el número de neonatos circuncidados", señaló en un comunicado de prensa el coinvestigador principal, el Dr. Aaron Tobian, profesor de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.

El tipo de desconfianza que ha llevado al escepticismo y la vacilación sobre las vacunas es probablemente uno de esos factores, dijeron los investigadores.

"A pesar de la abrumadora evidencia de que las circuncisiones masculinas neonatales brindan beneficios para la salud, el creciente escepticismo público en los Estados Unidos hacia las recomendaciones médicas puede estar impulsando a más padres a elegir que sus hijos no se circunciden", dijo Tobian.

El crecimiento de la población hispana de Estados Unidos también podría desempeñar un papel en esta tendencia, dijo Tobian.

Las circuncisiones se redujeron en más de un 5 por ciento entre los bebés varones blancos, de más de un 65 por ciento en 2012 a un 60 por ciento en 2022.

Pero las tasas se mantuvieron relativamente estables en los bebés negros, asiáticos e hispanos, con tasas que rondaban el 65%, el 38% y el 21% para cada uno, encontraron los investigadores.

"Los hispanos, el grupo étnico que históricamente reporta la prevalencia más baja de la circuncisión, también es la población de mayor crecimiento en los Estados Unidos", dijo Tobian. "Por lo tanto, la tasa general de circuncisión está sesgada hacia abajo".

Los cambios en el seguro de salud público también podrían haber reducido las circuncisiones, dijeron los investigadores.

"Para 2011, un año antes de que comenzara nuestro período de estudio, 17 estados habían terminado la cobertura de Medicaid para las circuncisiones masculinas neonatales de rutina", dijo Tobian. "Esto probablemente creó barreras a tales servicios para familias con bajos niveles de ingresos durante la década que analizamos".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de la Base de datos de pacientes hospitalizados de niños, un conjunto de datos representativo a nivel nacional de hospitalizaciones infantiles en EE. UU. mantenido por la Agencia Federal para la Investigación y la Calidad de la Atención de la Salud.

El estudio aparece en la edición del 15 de septiembre de la revista JAMA Pediatrics.

