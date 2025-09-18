Salud

Filtros de aire en el hogar: una defensa contra la contaminación invisible

Según informó The Times, estos dispositivos mejoran la calidad del ambiente interior, alivian síntomas respiratorios y ofrecen beneficios cardiovasculares en familias expuestas a partículas tóxicas

Por Dante Martignoni

Guardar
La calefacción a leña y
La calefacción a leña y las chimeneas aumentan la contaminación del aire en interiores y ponen en riesgo la salud familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los últimos fríos de septiembre y mientras el país se prepara para la primavera, en muchos hogares todavía se recurre a la estufa a leña o a la chimenea para atravesar las noches más frescas. Esta costumbre, muy ligada a la tradición y a la vida en zonas rurales, genera un problema poco visible: la contaminación del aire dentro de la casa.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación en espacios cerrados es responsable de 3,8 millones de muertes prematuras en el mundo cada año.

Este escenario inquietante cobra especial relevancia en hogares que, al buscar refugio ante las bajas temperaturas, recurren a calefacción con leña sin cerrar correctamente sus ambientes o sin contar con sistemas de purificación efectivos.

El caso de las familias que emplean calefacción a leña, incluso en propiedades restauradas, evidencia que la percepción de comodidad o sustentabilidad no siempre coincide con buenas condiciones ambientales.

Encender y manipular chimeneas o
Encender y manipular chimeneas o estufas de leña puede disparar la presencia de partículas nocivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como relató el médico Mark Porter en su casa de campo, la elección de leña seca parece más ecológica que alternativas a base de combustible fósil, pero no logra eliminar el problema de fondo: la emisión de partículas peligrosas al interior.

Chimeneas y estufas de leña: riesgos ocultos en el ambiente doméstico

El apego a chimeneas y estufas de leña se funda en la tradición y la sensación de calidez. No obstante, este tipo de calefacción sigue siendo una fuente significativa de partículas contaminantes en interiores.

Las partículas emitidas durante la combustión pueden causar daños considerables al sistema respiratorio y cardiovascular. De acuerdo con la OMS, estos contaminantes se asocian con enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y distintos trastornos respiratorios.

Las casas modernas enfrentan un desafío particular: puertas y ventanas herméticamente selladas pueden incrementar la exposición a contaminantes, al dificultar su dispersión.

La combustión de leña libera
La combustión de leña libera partículas finas que pueden agravar afecciones respiratorias y cardiovasculares, aumentando el riesgo de asma y bronquitis crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Nature, que evaluó viviendas en Guildford, resaltó los riesgos concretos y reveló que el encendido, la recarga y la limpieza de las estufas o chimeneas son puntos críticos para la emisión de partículas.

El monitoreo mostró que los niveles de hollín más dañinos aumentaban poco después de iniciarse el fuego, multiplicándose por doce en el caso de chimeneas abiertas y por tres en modelos de última generación.

La exposición depende también de factores como el tamaño de la habitación, la frecuencia con la que se abre la estufa y el tipo de combustible utilizado. Los riesgos no desaparecen con combustibles “ecológicos”.

Las concentraciones más altas se detectaron al utilizar briquetas de madera manufacturadas o materiales considerados “sin humo”, mientras que la leña secada al horno mostró menores emisiones.

Medidas sencillas para proteger la salud familiar

Reducir la exposición a partículas tóxicas no es una tarea compleja si se llevan a cabo ciertas medidas sugeridas por especialistas.

Los especialistas enfatizan que mantener
Los especialistas enfatizan que mantener la calidad del aire en casa es fundamental para prevenir problemas respiratorios (Crédito: Freepik)

La recomendación recurrente entre investigadores consiste en minimizar el tiempo de uso de los sistemas de combustión, evitar mantener la estufa o el fuego encendidos durante largos periodos y abrir las ventanas periódicamente para ventilar el ambiente.

El uso exclusivo de leña curada o secada al horno, así como restringir la apertura de la puerta de la estufa al mínimo necesario, resultan determinantes en la reducción de contaminantes.

La importancia de mantener limpio el aire acondicionado

El aire acondicionado es un aliado indispensable durante los meses de calor, pero muchas veces se pasa por alto que su buen funcionamiento depende de la limpieza periódica.

Con el uso continuo, los filtros acumulan polvo, polen, células de piel y humedad que crean el ambiente ideal para la proliferación de bacterias, hongos y virus.

El aire acondicionado actúa como
El aire acondicionado actúa como un difusor de bacterias, hongos y polvo, aumentando los riesgos para el aparato respiratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se realiza un mantenimiento adecuado, el equipo puede convertirse en un difusor de contaminantes invisibles, afectando la calidad del aire interior y, con ella, la salud de quienes habitan el espacio.

Los problemas más frecuentes van desde alergias y crisis asmáticas hasta infecciones respiratorias y malos olores persistentes en el ambiente.

Además, un filtro sucio reduce la eficiencia del aparato: obliga al motor a trabajar más, consume más energía y acorta la vida útil del sistema. Por el contrario, una limpieza regular asegura que el electrodoméstico brinde un ambiente fresco y saludable.

El papel de los filtros HEPA en la purificación del aire

El uso de filtros de aire HEPA (High Efficiency Particulate Air) surge como una herramienta eficiente para disminuir la concentración de partículas en ambientes domésticos.

El especialista destacó a The Times que este tipo de filtración elimina la mayoría de partículas finas peligrosas, lo que puede tener efectos positivos para la salud cardiovascular.

Instalar filtros HEPA en la
Instalar filtros HEPA en la vivienda es una medida eficaz para atrapar partículas finas, lo que repercute en menos alergias y mejor salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados por Porter sostienen que la instalación de filtros HEPA contribuye a mejorar el flujo sanguíneo, disminuir la inflamación del revestimiento arterial y reducir la presión sanguínea.

No sólo los adultos se benefician de estos filtros; los niños y personas con asma encuentran mejoras claras en la calidad del aire que respiran.

Las investigaciones realizadas en pacientes con asma moderada o leve y sensibilidad a alérgenos como polen, ácaros o caspa animal muestran que las unidades HEPA reducen síntomas como tos, dificultad respiratoria, congestión nasal y estornudos en pocos días.

Según The Times, estos resultados llevan a considerar el filtrado de aire como un apoyo eficaz, sin omitir el acompañamiento médico en tratamiento de enfermedades respiratorias.

Temas Relacionados

Contaminación de interiorFiltros de aireSalud respiratoriaEstufasAire acondicionadoFiltros HEPAPurificación del aireMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Correr hace perder músculo? Qué dice la ciencia sobre el impacto del running en la fuerza física

Expertos de GQ y Mayo Clinic analizan los factores que influyen en el mantenimiento del tejido muscular durante rutinas de ejercicio cardiovascular y fuerza combinadas

¿Correr hace perder músculo? Qué

Un científico de Harvard genera polémica al sugerir que el asteroide 31/ATLAS es un objeto tecnológico extraterrestre

El astrofísico estadounidense, que en 2019 había afirmado que el asteroide Oumuamua era un visitante de otro mundo, publicó un nuevo estudio en el que desliza un comportamiento extraño del nuevo visitante

Un científico de Harvard genera

Así es la rutina de Jeannie Rice, la corredora de 77 años que desafía los límites del envejecimiento

La atleta, destacada por la revista Women’s Health, inspira con su enfoque disciplinado y una actitud positiva hacia el ejercicio, mostrando que el compromiso físico puede transformar la vida a cualquier edad

Así es la rutina de

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Los resultados de un estudio realizado en los Estados Unidos señalan que el mantenimiento de una microbiota oral equilibrada podría ser clave para prevenir tumores. Fue publicado en la revista JAMA Oncology

Descubrieron 27 bacterias y hongos

Alumnas de 16 años crearon una app para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Un equipo de estudiantes de la escuela ORT diseñó una aplicación digital lúdica y accesible. En Infobae en vivo, contaron los detalles de la iniciativa

Alumnas de 16 años crearon
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Si me quieren echar, que

“Si me quieren echar, que me echen”, apuntó un diputado del PRO en medio de la interna partidaria

Elisa Carrió denunció que secuestraron a su novio: “Lo llamé al fiscal Stornelli”

Cómo limpiar la pava eléctrica con jugo de limón, paso a paso

¿Cómo hacer milanesas al horno sin que se resequen?

La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y su incorporación por el Ministerio Público Fiscal

INFOBAE AMÉRICA
Gabriela Cabezón Cámara, finalista del

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos

Taiwán presentó su primer misil producido en conjunto con una compañía de Estados Unidos

Ecuador devolvió 166 millones de dólares de impuestos a grupos vulnerables y al sector de la construcción

¿Quién construyó Stonehenge y para qué?

Cómo es Windfield House, la mansión en la que Trump y otros presidentes se alojan cuando visitan Reino Unido

TELESHOW
Camilota se indignó por una

Camilota se indignó por una pregunta sobre su relación con Daniela Celis y abandonó un móvil en vivo

El hospital de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”