Los medicamentos de venta libre para revertir la sobredosis han sido un fracaso

MARTES, 16 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las ventas de venta libre se han reducido a un mínimo para el medicamento naloxona para revertir la sobredosis, probablemente debido a su alto precio, según un estudio reciente.

La naloxona (Narcan) es un aerosol nasal que revierte rápidamente una sobredosis al bloquear los receptores opioides en el cuerpo. Ha sido un arma clave en la lucha contra la crisis de drogas opioides de Estados Unidos.

Con ese fin, los reguladores en septiembre de 2023 pusieron a disposición la naloxona sin receta, con la esperanza de que el medicamento llegue a más manos y potencialmente salve más vidas.

Las ventas alcanzaron su punto máximo durante el primer mes de disponibilidad, pero luego cayeron rápidamente, informaron los investigadores el 15 de septiembre en JAMA Internal Medicine.

Peor aún, las ventas máximas de venta libre de naloxona solo alcanzaron alrededor de un 7.5 por ciento de la cantidad vendida con receta, mostraron los resultados.

El costo promedio de un paquete de dos naloxonas es de casi 45 dólares sin receta, anotaron los investigadores.

"Es probable que el costo relativamente alto de la naloxona de venta libre haya contribuido a las ventas limitadas", dijo el investigador principal, el Dr. Bradley Stein, investigador principal de políticas médicas de RAND, una organización de investigación sin fines de lucro.

"Es probable que ese costo limite las ventas sin receta de este importante medicamento en la lucha contra la crisis de opioides del país", dijo en un comunicado de prensa.

El número de estadounidenses que murieron por sobredosis de opioides disminuyó en 2023 por primera vez en muchos años. Los expertos atribuyen esto en parte a la mayor disponibilidad de naloxona.

Sin embargo, los estadounidenses generalmente obtenían naloxona a través de una receta o de un programa de distribución gratuita, hasta que los legisladores aprobaron su venta sin receta.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron la información de ventas de naloxona de venta libre y dispensada en farmacias en 2023 y 2024.

Encontraron que se vendieron un promedio de 396 paquetes de naloxona de venta libre por millón de residentes de EE. UU. entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.

En comparación, las farmacias dispensaron un promedio de 7,063 unidades de naloxona por millón en 2023 entre agosto de 2022 y agosto de 2024, y los programas de distribución gratuita un promedio de 12,015 por millón.

Las ventas quincenales de naloxona de venta libre alcanzaron un máximo de alrededor de 22.5 unidades por millón entre el 16 de septiembre y el 21 de octubre de 2023, luego cayeron a alrededor de 15 unidades por millón a principios de diciembre de 2023, mostraron los resultados.

Desde entonces, las ventas han oscilado entre 11 y 15 unidades por millón.

"Aunque la aprobación de la FDA de la naloxona de venta libre tenía la intención de facilitar el acceso a este medicamento que salva vidas, encontramos que solo hubo una aceptación limitada para las ventas de venta libre", dijo Stein.

Se necesita más investigación para comprender mejor los factores que influyen en la demanda de naloxona de venta libre, dijeron los investigadores. Promover la colocación visible en farmacias minoristas y comestibles o exigir que el seguro de salud cubra la naloxona de venta libre podría impulsar las ventas, agregaron.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la naloxona.

FUENTE: RAND, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025