Dejar a un lado el cambio de horario podría reducir los accidentes cerebrovasculares y la obesidad

MARTES, 16 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La mayoría de los estadounidenses estarían más sanos si el país redujera el horario de verano, según un nuevo estudio importante.

Cambiar al horario estándar permanente evitaría alrededor de 300,000 casos de accidente cerebrovascular por año y resultaría en 2.6 millones menos de personas con obesidad, estiman los investigadores en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El horario de verano permanente también mejoraría la salud de la nación, pero solo en aproximadamente dos tercios del efecto esperado del horario estándar permanente, dicen los investigadores.

En otras palabras, Estados Unidos ha tomado la peor decisión posible para la salud de la nación al oscilar estacionalmente entre "retroceder" y "saltar hacia adelante", concluyeron los investigadores.

"Encontramos que permanecer en el horario estándar o permanecer en el horario de verano es definitivamente mejor que cambiar dos veces al año", dijo el investigador principal Jamie Zeitzer en un comunicado de prensa. Es profesor de psiquiatría y ciencias conductuales en la Universidad de Stanford, en California.

Para el estudio, los investigadores estimaron cómo las diferentes políticas nacionales de tiempo podrían afectar los ritmos circadianos de los estadounidenses, el reloj innato del cuerpo que regula muchos procesos fisiológicos.

El ciclo circadiano humano no es exactamente de 24 horas, anotaron los investigadores. Es aproximadamente 12 minutos más largo para la mayoría de las personas y se puede cambiar según la exposición de una persona a la luz.

"Cuando hay luz por la mañana, acelera el ciclo circadiano. Cuando hay luz por la noche, se ralentizan las cosas", dijo Zeitzer. "Por lo general, se necesita más luz de la mañana y menos luz de la tarde para mantenerse bien sincronizado con un día de 24 horas".

Un ciclo circadiano desincronizado se ha relacionado con muchos resultados de salud deficientes diferentes, dijeron los investigadores.

"Cuanta más exposición a la luz se obtiene en los momentos equivocados, más débil es el reloj circadiano", dijo Zeitzer. "Todas estas cosas que están aguas abajo, por ejemplo, su sistema inmunológico, su energía, no coinciden tan bien".

La mayoría de las personas experimentarían la menor carga circadiana bajo el horario estándar permanente, que prioriza la luz de la mañana, encontraron los investigadores.

Luego, el equipo de investigación vinculó su análisis de los ritmos circadianos con los datos a nivel de condado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. para ver cómo la política de cada vez podría afectar la salud de las personas.

Sus modelos mostraron que el tiempo estándar permanente reduciría la obesidad en todo el país en un 0.78% y el accidente cerebrovascular en un 0.09%. Esos cambios porcentuales aparentemente pequeños, cuando se reproducen en la población nacional, significarían 2.6 millones menos de personas con obesidad y 300,000 casos menos de accidente cerebrovascular.

El horario de verano permanente resultaría en una caída del 0.51% en la obesidad, alrededor de 1.7 millones de personas, y una reducción del 0.04% en los accidentes cerebrovasculares, o 220,000 casos.

Cualquiera de las dos medidas ayudaría a la salud estadounidense. "Hay personas apasionadas en ambos lados de esto, y tienen argumentos muy diferentes", dijo Zeitzer.

Los partidarios del horario de verano permanente dicen que más luz nocturna daría a las personas más tiempo libre para relajarse después del trabajo, ahorrar energía y disuadir el crimen. Los campos de golf y los centros comerciales al aire libre son grandes defensores de esta política de tiempo, dijo Zeitzer.

Pero el horario de verano permanente ya ha tenido una prueba, en 1974, y los funcionarios lo desconectaron en menos de un año debido a su intensa impopularidad. A los padres les preocupaba que sus hijos fueran a la escuela en la oscuridad, anotaron los investigadores.

En este momento, el horario de verano funciona siete meses al año, con cinco meses de horario estándar.

Un proyecto de ley que propone el horario de verano permanente se ha presentado en el Congreso casi todos los años desde 2018, pero nunca se ha aprobado.

Por otro lado, grupos de salud como la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Fundación Nacional del Sueño han respaldado el horario estándar durante todo el año, anotaron los investigadores.

"Se basa en la teoría de que la luz de la mañana es mejor para nuestra salud en general", dijo Zeitzer sobre la posición de los grupos. "El problema es que es una teoría sin datos. Y finalmente, tenemos datos".

Estudios anteriores han relacionado el movimiento de "primavera hacia adelante" con el horario de verano con aumentos en los ataques cardíacos y los accidentes automovilísticos, anotaron los investigadores en su artículo. El cambio de "retroceso" no produce los mismos efectos negativos.

Este nuevo estudio podría ser el intento más completo hasta ahora de aportar evidencia para influir en el debate, argumentaron los investigadores.

Sin embargo, el equipo señaló que sus estimaciones no son perfectas, ya que asumieron que las personas tienen hábitos de luz relativamente consistentes en sintonía con sus ritmos circadianos.

Eso significaría un horario de sueño de 10 p.m. a 7 a.m., exposición a la luz solar antes y después del trabajo y exposición a la luz interior de 9 a.m. a 5 p.m.

"Los hábitos de luz de las personas son probablemente mucho peores de lo que asumimos en los modelos", dijo Zeitzer.

Zeitzer también señaló que ninguna política agregará más luz a los oscuros meses de invierno, independientemente de las maniobras humanas.

"Ese es el sol y la posición de la Tierra", dijo Zeitzer. "No podemos hacer nada al respecto".

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard ofrece más información sobre los efectos en la salud del horario de verano.

FUENTES: Stanford Medicine, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025; Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 15 de septiembre de 2025