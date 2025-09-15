Por qué el jengibre es considerado un aliado para la hinchazón, según la ciencia

Expertos de Harvard destacan el jengibre como aliado para reducir la hinchazón abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse hinchado tras una comida es común, pero, según especialistas citados por EatingWell y Harvard Health Publishing, existe una especia especialmente eficaz para combatir esta molestia: el jengibre.

Utilizado durante siglos en la cocina y la medicina tradicional, el jengibre se ha consolidado como un aliado para el bienestar digestivo. Su valor radica en sus propiedades antiinflamatorias y en la capacidad de estimular la motilidad gástrica, lo cual resulta clave para una digestión eficiente y la reducción de molestias abdominales.

La hinchazón abdominal se manifiesta como una sensación incómoda de plenitud o distensión, especialmente tras las comidas. Puede estar asociada a intolerancias alimentarias como la lactosa o el gluten, y a trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable (SII) y el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO). Incluso, ciertos hábitos simples como tragar aire al consumir gaseosas o al masticar chicle pueden contribuir a este malestar.

El jengibre ofrece beneficios antiinflamatorios y antioxidantes clave para la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del jengibre en la digestión

El jengibre ofrece una opción natural para mejorar el tránsito intestinal y aliviar la hinchazón, ya que facilita el avance de los alimentos por el tubo digestivo, reduce la fermentación y la formación de gases y promueve una correcta motilidad gástrica.

Tomar extracto de jengibre dos veces al día ha demostrado incrementar la motilidad gastrointestinal, lo que disminuye el riesgo de distensión y malestar.

Además, su consumo regular ayuda en casos donde el movimiento intestinal está ralentizado, como ocurre en enfermedades neurológicas, reduciendo notablemente la hinchazón con el paso de las semanas.

El jengibre favorece la digestión y reduce la hinchazón al mejorar la motilidad intestinal y disminuir la formación de gases (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente publicado en Nutrients encontró que la ingesta diaria de jengibre fresco durante ocho semanas disminuyó significativamente la hinchazón y mejoró la sensación de bienestar digestivo en personas con molestias recurrentes.

Los resultados sugieren que el jengibre puede ser un complemento eficaz en estrategias digestivas no farmacológicas.

Propiedades antiinflamatorias, calmantes y más beneficios

El jengibre destaca por su efecto antiinflamatorio gracias al gingerol, que actúa como antioxidante y favorece la estabilidad de la microbiota intestinal. Además, es conocido por aliviar náuseas y malestar estomacal, tanto en situaciones cotidianas como durante el embarazo y tratamientos médicos puntuales.

Mantener hábitos saludables potencia el efecto del jengibre en la prevención de la hinchazón abdominal (Freepik)

También contribuye mediante la estimulación de enzimas digestivas como la zingibaína, lo que facilita la descomposición de proteínas y ayuda a evitar la generación de gases. El jengibre, además, puede ayudar a controlar molestias vinculadas con dolor e inflamación en el síndrome premenstrual, la artrosis, la migraña y diversas enfermedades inflamatorias crónicas.

Cómo incorporar jengibre a la dieta

La versatilidad del jengibre hace fácil su integración en la alimentación diaria: puede tomarse como té de jengibre fresco, rallado o picado en batidos, sopas, salteados, adobos o postres.

En tanto, el jengibre encurtido funciona muy bien como acompañamiento de platos frescos como sushi o ensaladas. También existen opciones prácticas y originales, como shots de piña, jengibre y cúrcuma, jugos o shots congelados de jengibre.

Para elegir el mejor jengibre fresco, es preferible buscar raíces firmes, con piel lisa y sin partes blandas; las piezas grandes y con pocos nudos son más fáciles de pelar. Asimismo, su versión en polvo es una alternativa duradera, aunque su efecto antiinflamatorio puede ser menor.

El té de jengibre fresco es una de las formas más populares de consumir esta raíz (Freepik)

En forma de suplemento, se aconseja elegir productos verificados por terceros y consultar con un profesional de la salud antes de empezar con cualquier dosis, especialmente si se toman medicamentos, para evitar interacciones.

Junto con el consumo de jengibre, mantener buenos hábitos ayuda a prevenir la hinchazón: comer despacio y masticar bien, una buena hidratación y la práctica de actividad física suave tras las comidas contribuyen al confort digestivo.

El jengibre representa una alternativa natural y segura para combatir la hinchazón abdominal y favorecer la salud digestiva, siempre que se use de manera adecuada y—en caso de suplementos—con seguimiento profesional. Si la hinchazón persiste, si se acompaña de dolor intenso, pérdida de peso o cambios en los hábitos intestinales, es imprescindible consultar con un especialista para descartar otras causas.