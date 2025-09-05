Moretones: cuánto tardan en irse, por qué cambian de color y cuándo consultar al médico

La mayoría de los moretones desaparece en dos semanas, pero el tiempo varía según la edad, salud y ubicación de la lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un moretón puede parecer una simple marca en la piel, pero su proceso de curación implica una serie de etapas biológicas complejas.

De acuerdo con Verywell health y Cleveland Clinic, la mayoría de los hematomas desaparece en aproximadamente en dos semanas, aunque ese periodo varía según la edad, el estado de salud y la ubicación de la lesión. Aunque suelen no presentar gravedad, comprender su evolución y reconocer cuándo requieren consulta médica es clave para el cuidado personal.

¿Qué es un moretón y cómo evoluciona?

Un moretón, llamado también hematoma o contusión, se produce cuando pequeños vasos sanguíneos se rompen bajo la piel tras un golpe, mientras la superficie cutánea permanece intacta. La sangre que se filtra en los tejidos genera una marca visible, rosada o rojiza y sensible al tacto durante las primeras horas.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Después, el color cambia a azul o morado y finalmente a tonos amarillos o verdes, lo que refleja la descomposición y reabsorción de la sangre atrapada. Este cambio cromático indica que el organismo progresa en la curación del hematoma. En la mayoría de los casos, la piel recupera su aspecto normal en un plazo de dos semanas, aunque algunos hematomas profundos o extensos pueden persistir durante meses.

Tipos de hematomas y causas principales

Según los especialistas, existen diferentes tipos de hematomas según el tejido lesionado: los intramusculares, que afectan el músculo; los periósticos, localizados en el hueso y considerados los más graves; y los subcutáneos, justo debajo de la piel. Entre las causas más frecuentes están las caídas, lesiones deportivas, accidentes de tráfico y golpes directos.

Existen distintos tipos de hematomas: intramusculares, periósticos y subcutáneos, cada uno con diferentes niveles de gravedad (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde Cleveland Clinic advierten que ciertos grupos presentan mayor propensión a desarrollar hematomas: personas mayores, quienes utilizan medicamentos anticoagulantes, padecen trastornos de coagulación, enfermedades hepáticas o deficiencia de plaquetas. Estos mismos factores, además, pueden alargar el tiempo que tarda el cuerpo en reabsorber la sangre.

Cuidados básicos para la recuperación

La recuperación de un moretón puede facilitarse mediante cuidados básicos. Los especialistas recomiendan aplicar hielo sobre la zona, envuelto en una toalla durante intervalos de hasta quince minutos cada hora, principalmente en las primeras 48 horas, con el objetivo de disminuir la hinchazón y favorecer la cicatrización. Elevar la parte afectada por encima del nivel del corazón evita el acúmulo de sangre.

El reposo es fundamental y, para aliviar el dolor, se puede recurrir a analgésicos de venta libre como el paracetamol, siempre bajo control médico. Es necesario evitar el calor en las primeras 48 horas, no intentar drenar el hematoma y nunca forzar la zona lesionada. Ignorar el dolor o la hinchazón puede agravar la lesión.

Aplicar hielo, elevar la zona y evitar el calor en las primeras 48 horas son cuidados clave para la recuperación de un moretón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar medidas preventivas permite reducir la frecuencia de los moretones. Se recomienda mantener el hogar libre de obstáculos y bien iluminado, utilizar equipo de protección adecuado al practicar deportes —como espinilleras, rodilleras o cascos— y emplear siempre el cinturón de seguridad en los vehículos.

Cleveland Clinic sugiere también tener especial precaución al subir escaleras y manipular objetos pesados. En personas con antecedentes de lesiones frecuentes, el personal sanitario puede sugerir dispositivos personalizados que protejan las zonas más vulnerables y reduzcan el riesgo de nuevas contusiones.

Alertas y cuándo buscar atención médica

Aunque la mayoría de los moretones no requieren atención médica, existen signos de alarma que exigen consulta inmediata: presión extrema, dolor intenso o hematomas extensos, aparición en el ojo, la cabeza o el cuello. También es imprescindible acudir al médico ante hematomas sin causa aparente, signos de infección como fiebre, pus o vetas rojas, persistencia más allá de dos semanas, o empeoramiento del dolor y la hinchazón.

Se debe consultar al médico ante hematomas sin causa aparente, dolor intenso, signos de infección o persistencia mayor a dos semanas (Freepik)

Quienes usan anticoagulantes o tienen trastornos de coagulación deben estar especialmente atentos a estos síntomas. En caso de duda sobre la evolución de un hematoma o ante síntomas inusuales, la orientación de Verywell health y Cleveland Clinic es clara: priorizar la seguridad y consultar con un profesional de la salud para recibir el asesoramiento adecuado.