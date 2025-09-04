Salud

Una dosis de la vacuna contra el VRS podría proteger a las personas mayores durante dos temporadas

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 3 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una sola dosis de la vacuna contra el VRS podría proteger a las personas mayores durante dos temporadas seguidas de resfriados y gripe, según un estudio reciente.

La vacunación redujo el riesgo de hospitalización de las personas mayores en un 58 por ciento durante dos temporadas de VRS, reportaron los investigadores en la edición del 30 de agosto de la revista Journal of the American Medical Association.

"Estos resultados demuestran claramente que las vacunas contra el VRS previenen las hospitalizaciones y las enfermedades críticas debidas a la infección con el VRS entre los estadounidenses mayores", señaló el investigador principal, el Dr. Wesley Self, vicepresidente sénior de investigación clínica del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. "Es emocionante ver los beneficios para la salud pública de este nuevo programa de vacunación".

Sin embargo, la efectividad de la vacuna disminuyó entre el primer y el segundo año, lo que plantea preguntas sobre la frecuencia con la que las personas mayores deben recibir la vacuna.

El VRS provoca una enfermedad sustancial entre las personas mayores de 60 años o más en otoño e invierno, con hasta 150,000 hospitalizaciones y 8,000 muertes cada año, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

En el estudio, los investigadores siguieron la salud de casi 7,000 personas a partir de los 60 años que fueron hospitalizadas por una enfermedad respiratoria grave en 26 hospitales de 20 estados en las temporadas de VRS 2023-2024 o 2024-2025.

Los resultados revelaron un 69 por ciento de protección contra la hospitalización relacionada con el VRS en el primer año y un 48 por ciento en el segundo año tras la vacunación, dijeron los investigadores.

"Nuestros datos muestran que los efectos beneficiosos de las vacunas contra el VRS parecen disminuir con el tiempo", dijo Self en un comunicado de prensa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan una dosis única de la vacuna contra el VRS para todos los adultos de 75 años o más, así como para aquellos entre 50 y 74 años que tienen un mayor riesgo de infección grave por VRS.

No es una vacuna anual, dicen los CDC.

"Las personas que ya han recibido una dosis (incluido el año pasado) han completado su vacunación y no deben recibir otra dosis en este momento", dice el sitio web de los CDC.

Estos resultados indican que esas pautas podrían necesitar revisión, dijo Self.

"Volver a dosificar la vacuna en algún intervalo después de la dosis inicial podría ser una estrategia para mantener la protección durante períodos de tiempo más largos", dijo Self. "Será importante continuar monitoreando de cerca la efectividad de la vacuna a lo largo del tiempo para comprender cuánto dura el beneficio después de una sola dosis y si se debe considerar repetir la dosis".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre la vacuna contra el VRS.

FUENTE: Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, comunicado de prensa, 29 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunadosisdelavacunacontraelvrspodriaprotegeralaspersonasmayoresdurantedostemporadas

Últimas Noticias

Un estudio pone en duda el uso de betabloqueadores tras un ataque cardiaco, sobre todo en las mujeres

Healthday Spanish

Un estudio pone en duda

¿Podría el medicamento metformina para la diabetes cambiar los niveles de metales en la sangre?

Healthday Spanish

¿Podría el medicamento metformina para

Los chatbots dan a los usuarios información "inconsistente" sobre el suicidio, según un estudio

Healthday Spanish

Los chatbots dan a los

Todavía es difícil encontrar un tratamiento antiopioide clave en las farmacias de EE. UU.

Healthday Spanish

Todavía es difícil encontrar un

Sexualidad, control urinario y prevención del dolor, la importancia del suelo pélvico en los hombres

Realizar prácticas específicas para esta región corporal impulsan distintos aspectos del bienestar masculino. Cuáles son las claves para entrenar este músculo y optimizar la vida diaria, según National Geographic

Sexualidad, control urinario y prevención
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fijaron una audiencia clave para

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Un grupo de jóvenes arrojaron una botella de vidrio contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

INFOBAE AMÉRICA
El OIEA advirtió que Irán

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

TELESHOW
La publicación de Mauro Icardi

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”