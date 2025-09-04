Una dosis de la vacuna contra el VRS podría proteger a las personas mayores durante dos temporadas

MIÉRCOLES, 3 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una sola dosis de la vacuna contra el VRS podría proteger a las personas mayores durante dos temporadas seguidas de resfriados y gripe, según un estudio reciente.

La vacunación redujo el riesgo de hospitalización de las personas mayores en un 58 por ciento durante dos temporadas de VRS, reportaron los investigadores en la edición del 30 de agosto de la revista Journal of the American Medical Association.

"Estos resultados demuestran claramente que las vacunas contra el VRS previenen las hospitalizaciones y las enfermedades críticas debidas a la infección con el VRS entre los estadounidenses mayores", señaló el investigador principal, el Dr. Wesley Self, vicepresidente sénior de investigación clínica del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. "Es emocionante ver los beneficios para la salud pública de este nuevo programa de vacunación".

Sin embargo, la efectividad de la vacuna disminuyó entre el primer y el segundo año, lo que plantea preguntas sobre la frecuencia con la que las personas mayores deben recibir la vacuna.

El VRS provoca una enfermedad sustancial entre las personas mayores de 60 años o más en otoño e invierno, con hasta 150,000 hospitalizaciones y 8,000 muertes cada año, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

En el estudio, los investigadores siguieron la salud de casi 7,000 personas a partir de los 60 años que fueron hospitalizadas por una enfermedad respiratoria grave en 26 hospitales de 20 estados en las temporadas de VRS 2023-2024 o 2024-2025.

Los resultados revelaron un 69 por ciento de protección contra la hospitalización relacionada con el VRS en el primer año y un 48 por ciento en el segundo año tras la vacunación, dijeron los investigadores.

"Nuestros datos muestran que los efectos beneficiosos de las vacunas contra el VRS parecen disminuir con el tiempo", dijo Self en un comunicado de prensa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan una dosis única de la vacuna contra el VRS para todos los adultos de 75 años o más, así como para aquellos entre 50 y 74 años que tienen un mayor riesgo de infección grave por VRS.

No es una vacuna anual, dicen los CDC.

"Las personas que ya han recibido una dosis (incluido el año pasado) han completado su vacunación y no deben recibir otra dosis en este momento", dice el sitio web de los CDC.

Estos resultados indican que esas pautas podrían necesitar revisión, dijo Self.

"Volver a dosificar la vacuna en algún intervalo después de la dosis inicial podría ser una estrategia para mantener la protección durante períodos de tiempo más largos", dijo Self. "Será importante continuar monitoreando de cerca la efectividad de la vacuna a lo largo del tiempo para comprender cuánto dura el beneficio después de una sola dosis y si se debe considerar repetir la dosis".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre la vacuna contra el VRS.

FUENTE: Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, comunicado de prensa, 29 de agosto de 2025