La saliva podría evitar que el jugo de fruta pudra los dientes, según un estudio

JUEVES, 4 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Algunos padres evitan dar a sus hijos jugo de frutas, por temor a que les pudra los dientes.

Pero los efectos negativos del jugo en la salud bucal de un niño podrían ser de corta duración, gracias a las notables propiedades de la saliva, según un nuevo estudio.

La saliva protege los dientes y las encías de las bacterias al crear una película resbaladiza en los dientes, y también puede ayudar a reparar el daño temprano al esmalte dental, dijeron los investigadores.

Beber un poco de jugo de manzana interrumpe temporalmente esta protección, pero el efecto comienza a desaparecer en 10 minutos, informaron los investigadores el 3 de septiembre en la revista PLOS One.

De hecho, los investigadores encontraron que el agua causa una mayor alteración inicial de las propiedades protectoras de la saliva, aunque la recuperación es mucho más rápida.

"Estos resultados nos sorprendieron de verdad", dijo el investigador principal, Mahdi Mutahar , en un comunicado de prensa. Es profesor titular de odontología en la Facultad de Profesiones Dentales, de la Salud y del Cuidado de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido.

"Durante mucho tiempo se ha creído que el jugo de manzana, al igual que otras bebidas ácidas, daña inmediatamente nuestra salud bucal, incluidos los dientes", dijo. "Sin embargo, nuestra investigación muestra que la saliva juega un papel vital en la protección y reparación rápida de la boca para prevenir daños duraderos".

Sin embargo, hay un "pero".

"Pero es importante señalar que la exposición prolongada al jugo de manzana, al beberlo repetidamente o no lavarse la boca con agua después de tomar un sorbo, puede tener un efecto negativo a largo plazo en nuestra higiene bucal", agregó Mutahar.

Para el estudio, los investigadores pidieron a 32 estudiantes universitarios sanos y al personal que se enjuagaran la boca con jugo de manzana durante un minuto, y luego repitieran el proceso con agua del grifo.

El equipo utilizó técnicas de laboratorio de vanguardia para medir qué tan resbaladiza y protectora es la saliva antes y después de beber ambas bebidas.

Los resultados mostraron que las proteínas clave que se encuentran en la saliva se ven afectadas cuando una persona bebe jugo de manzana, pero que las mucinas, las principales proteínas lubricantes de la saliva, permanecen estables.

Después de un trago de jugo de manzana, la lubricación vuelve a la normalidad a medida que las mucinas reanudan su resbaladizo trabajo protector, dijeron los investigadores.

"Sin embargo, la mayor sorpresa fue descubrir que enjuagarse la boca con agua del grifo en realidad causaba más fricción y trastornos que el jugo de manzana", dijo Mutahar.

El agua del grifo de Portsmouth contiene altas concentraciones de sodio, potasio y magnesio, que interfieren con las mucinas, revelaron las pruebas de laboratorio.

"El agua de Portsmouth que usamos contiene minerales que parecen interferir con las proteínas lubricantes de la saliva, más que el jugo de frutas", dijo Mutahar.

Estos resultados sugieren que beber jugo de frutas de vez en cuando podría no ser dañino de inmediato, gracias a cómo funciona la saliva.

Pero beber jugo de fruta durante todo el día podría abrumar la defensa natural proporcionada por la saliva, lo que afecta la salud oral, advirtieron los investigadores.

"Piense en ello como un corte en la piel", dijo Mutahar. "Tu cuerpo puede curar bastante bien los daños pequeños y ocasionales, pero si sigues reabriendo la herida, se convierte en un problema. El mismo principio se aplica aquí".

Los investigadores recomiendan que los niños y adultos que quieran beber un poco de jugo de frutas deben:

Beba el jugo rápidamente, en lugar de beber lentamente. Enjuague con agua inmediatamente después, para eliminar los ácidos y azúcares persistentes. Use una pajita para reducir el contacto entre el jugo y los dientes. Dale tiempo a tu boca para que se recupere entre jugos.

El equipo de investigación ahora está explorando qué sucede si las personas beben jugo varias veces al día. La investigación futura podría analizar si agregar proteínas protectoras como mucinas a las bebidas diarias podría proteger los dientes y las encías de las personas.

FUENTE: Universidad de Portsmouth, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2025