'Volvió a nacer': la futura novia ciega prospera después de un trasplante de tres órganos

MARTES, 2 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Afectada por el cáncer en la infancia, Jessica López se sometió a tratamientos para combatir los tumores que le salvaron la vida, pero que también la dejaron con un daño cardiaco duradero.

Cuando llegó a los 30 años, López, que quedó ciega por su cáncer, también se encontró con una falla de tres órganos: su corazón, hígado y riñones se estaban apagando.

Un raro trasplante de tres órganos se consideró su única esperanza de supervivencia.

Recientemente comprometida con su prometido Christian, las perspectivas de la nativa de Chicago parecían sombrías hasta que un equipo de especialistas del Northwestern Memorial Hospital se embarcó en el arriesgado procedimiento.

Hasta entonces, los trasplantes de tres órganos solo se habían realizado 59 veces en Estados Unidos, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Pero "desde el día en que la conocí en la clínica, supe que íbamos a hacer todo lo posible para hacer lo que necesitábamos hacer para que se sintiera mejor", señaló en un comunicado de prensa del hospital el Dr. Benjamin Bryner, cirujano cardiaco del Instituto Cardiovascular Bluhm de la Northwestern, en Chicago.

"Tiene una actitud realmente positiva, es entrañable y tiene un gran sentido del humor", explicó. "Al salir de la sala de la clínica, pensé: 'esto va a ser complicado, pero absolutamente tenemos que hacerlo'. "

López, de 32 años, dijo que siempre ha sido una persona "muy positiva".

"No me gusta pensar negativamente", dijo. "Confié desde el principio en que mis médicos de Northwestern Medicine iban a hacer esto con éxito".

Los desafíos de López comenzaron temprano: cuando era bebé, luchó contra la leucemia y un cáncer ocular llamado retinoblastoma, que la dejó ciega.

Los tratamientos agresivos le permitieron a López vencer sus cánceres. Sin embargo, según el Instituto Nacional del Cáncer, los sobrevivientes adultos de cánceres infantiles enfrentan un riesgo 10 veces mayor de enfermedad cardíaca y probabilidades 15 veces más altas de insuficiencia cardíaca, debido al costo tóxico del tratamiento del cáncer en el corazón.

En el caso de López, "el tratamiento que necesitaba para convertirse en sobreviviente de cáncer probablemente la llevó a desarrollar insuficiencia cardíaca", dijo el Dr. Jonathan Rich, cardiólogo de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco en Bluhm. "Se siente realmente injusto. Desafortunadamente, vemos esto y en ella en caso de que piense que eso es exactamente lo que sucedió".

En noviembre de 2023, la futura novia López descubrió que tenía miocardiopatía avanzada, un tipo de enfermedad cardíaca que afecta el músculo del corazón, con efectos posteriores para otros órganos.

Los médicos le dijeron que ya estaba experimentando insuficiencia cardíaca y hepática.

Inmediatamente la pusieron en la lista de espera para esos órganos. Durante el año siguiente, su función renal también disminuyó, lo que también la llevó a una insuficiencia renal.

Los trasplantes de tres órganos son un desafío porque los tres órganos deben provenir del mismo donante, lo que podría aumentar los tiempos de espera.

Los riesgos para los receptores también aumentan a medida que aumenta la cantidad de órganos necesarios.

"Cuando tienes múltiples órganos defectuosos, junto con un paciente que es joven y tiene daño cardíaco debido a la quimioterapia en lugar de la enfermedad cardíaca habitual, se vuelve mucho más complicado", explicó Bryner. "Es inusual encontrar un destinatario que pueda atravesar con seguridad esta compleja operación".

Sin embargo, el 24 de febrero, de repente tres órganos estuvieron disponibles.

López fue enviado a cirugía para trasplantar primero el corazón y los riñones, con un procedimiento separado para los riñones programado más adelante.

"Trasplantamos el corazón y el hígado en un bloque para limitar la cantidad de tiempo que los órganos pasan sin sangre ni oxígeno", dijo el cirujano de trasplantes, el Dr. Juan Carlos Caicedo-Ramírez, quien dirige el Programa de Trasplante de Hígado de Northwestern. "El corazón y el hígado permanecen conectados todo el tiempo desde el donante hasta el receptor".

Señaló que "mientras el Dr. Bryner estaba haciendo el trasplante de corazón, estábamos cosiendo el injerto de hígado. Tienes dos cirujanos trabajando simultáneamente y esa es una de las ventajas de nuestro equipo".

Siguió un procedimiento exitoso de trasplante de riñón.

Ha sido un largo viaje de regreso a la salud para López, quien ha estado libre de cáncer durante 20 años y parece estar prosperando con su nuevo conjunto de órganos.

"Siento que renací de nuevo", dijo. "Tengo más energía, mi corazón late mucho más fuerte y mis manos están aún más calientes. Estoy increíblemente agradecido por mi donante de órganos y su familia. Debido a su decisión desinteresada, se me ha dado una segunda oportunidad en la vida y puedo comenzar a planificar mi futuro".

Aunque perdió la vista en la infancia, López ha aprendido a navegar por su mundo con facilidad.

"Si tengo que ir a algún lugar, uso puntos de referencia cuando viajo por mi cuenta", explicó en el comunicado de prensa. "Mi teléfono tiene accesibilidad para acceder a aplicaciones de viajes compartidos y redes sociales. Cuando cocino para mí, uso mis manos para ubicar artículos en la estufa. Cocino cosas como arroz, mariscos y espaguetis. Se trata solo de poner mi mente en ello".

Ya tiene sus objetivos postoperatorios en su lugar, planeando estudiar medicina forense en la Universidad Loyola de Chicago con el objetivo de convertirse en investigadora de la escena del crimen.

El romance también está floreciendo: Jessica y Christian están planeando una boda en California para 2026.

FUENTE: Northwestern Memorial Hospital, comunicado de prensa, 26 de agosto de 2025